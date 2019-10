Según anunció Apple, los usuarios de iPhone 4S o iPhone 5, y quienes tengan un iPad Mini, o un iPad de 2da, 3ra o 4ta generación en su versión con conectividad celular (en estos cuatro modelos) deben instalar una actualización del sistema operativo antes del 3 de noviembre.

De no ser así, no podrán tener acceso a la tienda, iCloud, el mail, la Web y más. Este problema no afecta al iPod Touch ni ningún modelo de iPad que solo tenga wifi.

[CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias]

[iPhone 11 | ¿Por qué este teléfono tiene una acogida tan fría en el lugar donde nació?]

[Ciudadano ruso que acusaba a Apple de haberlo convertido en homosexual retira su denuncia]

La compañía explica que esto "se debe a un problema de restablecimiento de hora de GPS que comenzó a afectar los productos con GPS de otros fabricantes el 6 de abril de 2019.

Los dispositivos Apple afectados no sufrirán ningún tipo de consecuencia hasta instantes antes de las 12:00 a. m. (UTC) del 3 de noviembre de 2019."

Apple agrega además que en el caso del iPhone 5, es necesaria la actualización "para que las direcciones que se indiquen en el GPS continúen siendo precisas y para poder seguir usando las funciones que se basan en la hora y la fecha precisas, como App Store, iCloud, los correos electrónicos y la navegación web."

"La Nación" de Argentina, GDA

Síguenos en Twitter...