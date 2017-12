Más de 250 aplicaciones disponibles en la tienda Google Play aprovechan el software creado por Alphonso, una strartup que tiene como objetivo extraer la información de los usuarios a través del micrófono de su móvil, para poder conocer sus gustos y así obtener beneficio por parte de los anunciantes.

Tal como advierte The New York Times, la información recogida se puede utilizar para orientar anuncios con una mejor precisión dependiendo de los gustos y necesidades de cada persona. También permite analizar comportamientos como el tipo de anuncios que llevaron a un usuario a visitar una tienda en particular.

Google Play brinda ofertas con motivo del Black Friday. (Foto: Flickr) Serían 250 apps de Google Play que realizan estas acciones . (Foto: Flickr)

Apps en Google Play como Ping Pong Stars o Beer Pong son algunas de las que se aprovechan del servicio desarrollado por Alphonso con el objetivo de obtener beneficios a costa de los usuarios. Con este software las apps pueden ejecutar una actividad mediante la cual identifican las señales de audio provenientes de anuncios y programas de televisión.

Uno de los ejecutivos de Alphonso, Ashish Chordia indicó que existen alrededor de 1.000 apps en Android e iOS que hacen uso de su sistema. Sin embargo, el directivo señala que la actividad realizada cumple la legalidad vigente, además puso calma diciendo que Alphonso no se usa en apps destinadas a niños, y que el usuario, en todo momento, puede desactivar el servicio de recopilación de datos.

El problema principal del uso de estas técnicas, además de la violación de la privacidad, es que en ciertas ocasiones se han descubierto apps que a pesar de realizar actividades de este tipo, lo hacen a espaldas del usuario, sin que éste pueda elegir si quiere que una aplicación lo escuche todo el día.

En Android cada persona dispone de una gestión de permisos de aplicaciones avanzadas, que permiten elegir a qué componentes del dispositivo puede acceder cada app. Con denegar el acceso, en este caso al micrófono, estaríamos cubriendo nuestra privacidad.