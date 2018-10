Quizás te ha pasado que no cargas la batería de celular porque confías que con el 50% que le queda sobrevivir el resto del día. Sin embargo, mucho antes de lo previsto, el equipo se apaga de forma inesperada. ¿Por qué ocurre esto?



En realidad esta es una situación bastante frecuente tanto en modelos Android como en iPhone. Por más que la pantalla indique que a la batería aún le queda un buen porcentaje de carga, puede ser que dicho nivel no se corresponde con el real.



Es por eso que los fabricantes recomiendan calibrar la batería de forma periódica. Si bien dicho procedimiento no alargará la vida útil del dispositivo, sí sirve para asegurarse que se cargue de manera correcta e indique el nivel de batería real. Así evitaremos tener apagones inesperados.

Los fabricantes recomiendan hacerlo de forma periódica para que el dispositivo muestre en la pantalla la carga real del teléfono. (Foto: Hellooly en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

--- Cómo calibrar la batería ---

Aunque en Google Play y en la App Store existen un sinnúmero de aplicaciones que ofrecen calibrar la batería, la verdad es que no está comprobado que realmente funcionen. Por lo tanto, lo más seguro es realizar el ajuste de manera manual.



Compañías como LG recomiendan ejecutar este procedimiento cada tres meses si se hace un uso intensivo del celular. Para modelos Android habrá que seguir los siguientes pasos:



- Utiliza tu dispositivo hasta que la batería se descargue completamente

- Después, deja pasar 6 horas sin utilizarlo y posteriormente cárgalo por completo

- Cuando esté al 100% de capacidad, déjalo conectado al cargador 2 horas más

- A partir de aquí, ya lo puedes utilizar normalmente



En el caso de un iPhone o iPad el proceso es similar. Lo recomendable es realizarlo si el dispositivo se apaga de forma inesperada o si el nivel de la batería tarda mucho en bajar del 100% al 99%, y su consumo luego se dispara, según explican en Apple5X1.



- Cargar el iPhone o iPad al 100%

- Usarlo con normalidad hasta que se agote la batería

- Dejarlo apagado durante unas 8 horas

- Luego, conectarlo a la corriente (sin usarlo) y lo dejamos otras 8 horas

- Cuando pase el tiempo estimado, *forzamos el reinicio pulsando el botón Home y el botón de encendido simultáneamente hasta que aparezca el logotipo de Apple.



En el caso del iPhone 7, 8 y X, el reinicio forzado hace pulsando el botón de encendido y el botón de bajar volumen. Es importante acotar que el iPhone debe estar cargado al 100% y que no se use mientras se va cargando.

