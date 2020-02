Si bien este dispositivo fue lanzado en otros mercados sobre el final del año pasado, ha sido el elegido por la oficina de Huawei en el Perú para arrancar la oferta del 2020. Aquí hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta: primero, que es el primer dispositivo de la línea Nova que se comercializa de manera oficial en nuestro país. Segundo, que este dispositivo todavía cuenta con todos los servicios y aplicaciones de Google.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pero como ya es una costumbre, te invito a repasar las especificaciones técnicas de este Nova 5T de Huawei, antes de continuar con esta reseña.

MODELO HUAWEI NOVA 5T Dimensiones 73,97 mm x 154,25 mm x 7,87 mm Peso 174 gramos Pantalla 6,26 pulgadas | 16,7 millones de colores | LCD TFT (IPS) | Resolución: FHD+ 2340 x 1080 CPU HUAWEI Kirin 980 Octa-core 2 x Cortex-A76 a 2.6 GHz + 2 x Cortex-A76 a 1.92 GHz + 4 x Cortex-A55 a 1.8 GHz GPU Mali-G76 a 720 MHz NPU Dual (Unidad de Procesamiento de Red Neural) Sistema operativo EMUI 9.1 (Basado en Android 9) ¿ RAM 6 GB Almacenamiento 128 GB Cámara principal 48 MP (f/1.8 apertura AF) + 16 M (f/2.2 apertura FF) + 2 M (f/2.4 apertura FF) + 2 M (f/2.4 apertura FF), cuenta con enfoque automático (enfoque de fase, enfoque de contraste). Cámara frontal 32 MP, apertura f/2.0, cuenta con longitud focal fija. Batería 3.750 mAh. Cargador incluido opera a 5V / 4.5A o a 5V / 2A. Compatible con Super Charge 5V / 4.5A, compatible con 9V / 2A. La carga completa toma unas 1,5 horas. Sensores Sensor de luz ambiental, Giroscopio, Brújula, Sensor de proximidad, Sensor de gravedad, Sensor de campo magnético, Lector de huellas dactilares.

DISEÑO

El diseño del Nova 5T dista un poco de otros teléfonos de Huawei que haya visto antes. Se asemeja bastante al estilo que muestran los smartphones de la línea Honor (que también es de Huawei). Tiene sus esquinas redondeadas, marcos pequeños y la cámara frontal en un agujero ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.

A la derecha tiene los botones de control de volumen. Debajo de ellos, está el espacio del sensor de huellas que también funciona como botón de encendido del Nova 5T. A la izquierda está la bandeja para la nano SIM. En este modelo no se puede extender el almacenamiento interno, pues no acepta ni tarjetas micro SD ni NM Card. En el borde de arriba tiene un sensor de infrarrojo; y abajo está un micrófono, el conector USB-C y un parlante principal.

Detrás están las cuatro cámaras (unidas en un módulo ubicado arriba sobre la izquierda). Pero no solo eso, sino que Huawei ha rediseñado el logo de Nova y lo encuentras grabado por ahí abajo.

DESEMPEÑO

Sin vueltas, debo decirte que en mi experiencia con el Nova 5T fue bastante buena. Sentí que es un smartphone bastante redondo: de buen desempeño, de buenas cámaras y de diseño bastante atractivo. En el papel se le ven características propias de un equipo Premium, pero al mismo tiempo tiene cositas que explican por qué solo queda en la gama media alta. ¿Por ejemplo? No tiene carga inalámbrica, no tiene carga reversible, no es resistente ni al agua ni al polvo.

Su pantalla es IPS, pero reacciona bastante bien. Tiene muy buenos ángulos de visión. Su desempeño no le tiene nada que envidiarle a algún otro de la misma gama.

Con respecto al software, el Nova 5T de Huawei viene con Android 9 que se actualizará a Android 10 con EMUI 10. Además viene con todas las aplicaciones y software de Google. Así que en ese sentido el usuario no tendrá ningún inconveniente.

Otro aspecto interesante es que, como sucede con los dispositivos de gama alta de Huawei, este Nova 5T acepta los gestos con los nudillos: es decir, dar golpecitos sobre la pantalla para hacer capturas, dividirla, etc. El teléfono es fluido, rápido y no causa mucho malestar. Tiene un procesador bastante potente que le permite ejecutar videojuegos de bastante carga gráfica sin problemas. En este aspecto no habrá mucho problema.

CÁMARAS

Cuando llegó el equipo al Perú, Huawei organizó la presentación a manera de un city tour fotográfico. Ahí quedé bastante contento con el desempeño general de las cámaras del Nova 5Tde Huawei. Solo para que quede claro, en la cámara principal, el primer sensor es el que toma las fotos “normales”, el segundo es el últra amplio, el tercero es para las fotos macro y el cuarto para la detección de profundidad que se usa en los retratos.

Como les comento, los resultados son bastante buenos. Las cámaras principales se portan muy bien en exteriores y con buena iluminación. Brindan buenos colores y brillo, aunque siempre con el estilo de Huawei. Quizás su mejor sensor sea el ultra amplio. Me gusta mucho cómo se trabaja el equilibrio en los contraluces. Tiene zoom, pero cuando se llega al 10X la cosa se desvirtúa un poco.

De noche o con poca luz hace un trabajo bastante bueno. Con el modo noche se aprovecha hasta el más mínimo rayo de luz para componer la imagen. Me dejó sorprendido cómo se las arregla para ofrecer resultados interesantes en condiciones de luz bastante complicadas.

En enfoque del Nova 5T de Huawei es bastante preciso. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La cámara frontal hace muy buenos retratos y muestra un desenfoque bastante bueno, se nota muy natural. También reacciona favorablemente en el contraluz. En las noches, como es lógico, las imágenes ganan un poco de ruido y pierden detalle, pero siguen siendo buenas.

El Nova 5T de Huawei toma muy buenos selfies. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En video, el Nova 5T de Huawei permite grabar videos hasta en 4K a 30fps, sin embargo aunque tiene estabilizador, este no es su fuerte. Punto a favor es que permite cambiar de lentes durante una grabación. El punto en contra es que los saltos entre lentes no son tan fluidos.

El Nova 5T de Huawei se porta muy bien en los escenarios con poca luz. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Con la cámara frontal hace un trabajo bastante bueno con el contraluz, pero tiene como punto en contra que el encuadre es pequeño y hay que estirar demasiado el brazo para mejores resultados. Otro problema es que sufre para reenfocar. Cuenta con la posibilidad de grabar en cámara super lenta a 970 fps.

El Nova 5T Huawei gestiona de manera muy interesante la iluminación, sobre todo cuando son tomas a contraluz. (Foto: Bruno Ortiz B.)

BATERÍA

En este apartado el Nova 5T de Huawei tiene un desempeño interesante. Supera la jornada sin problemas, pero además cuenta con variados modos de ahorro de energía. Se nota el trabajo de Huawei para una gestión adecuada de la energía. Sin embargo, hay que recordar este dispositivo es compatible con la carga rápida, así que con una hora y media ya se tiene el equipo nuevamente a full.

CONCLUSIÓN

Como ya mencioné líneas arriba, para mí el Nova 5T de Huawei es un buen teléfono dentro de su gama, con bastantes características de un dispositivo Premium a un menor precio. Aunque cuenta con limitaciones propias de la gama media alta, aspectos como la cámara y el rendimiento lo hacen una alternativa atractiva, sobre todo para quienes buscan entretenimiento y tener siempre una buena foto/video.