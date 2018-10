El mercado de smartphone es amplio, con alternativas para todos los gustos, necesidades y precios. Podemos encontrar desde equipos muy básicos y económicos hasta los más complejos y de mayor costo.



Lo cierto es que cada modelo se ajusta a lo que buscamos, ya sea una buena cámara, mayor memoria de almacenamiento, nuestro sistema operativo favorito, buena conectividad, capacidad suficiente para tener los mejores juegos del momento, etc.



No obstante, a pesar de la variedad, cada fabricante siempre tiene su producto estrella, aquel que cada año se anuncia con bombos y platillos. Estos, por lo general, pertenecen a la llamada gama alta de celulares, es decir, modelos que reúnen lo último en tecnología de cada compañía.



Que un móvil pertenezca a esta gama no lo hace perfecto ni necesariamente mejor que uno de gama menor, ya que todo dependerá de cuáles son las características específicas que buscamos -y de nuestro presupuesto-, pero definitivamente sí nos ofrece una gran cantidad de detalles adicionales que, al fin y al cabo, marcarán la diferencia a la hora de elegir entre un modelo y otro.



El mejor consejo a la hora de comprar un celular es tener en cuenta para qué lo vamos usar. Una cosa es utilizarlo solo para realizar llamadas e ingresar a las redes sociales e internet; y otra distinta, para jugar videojuegos de alta calidad, usar muchas aplicaciones o pretender tomar buenas fotos.



Si queremos que nuestro dispositivo móvil nos permita hacer múltiples tareas y que tenga un buen rendimiento, debemos considerar la gama alta. Por ello, a continuación dejamos una lista con los celulares que más destacan entre las marcas más populares del mercado.

--- APPLE---

La compañía de la manzana lanzó recientemente la última versión de su caballo de batalla, iPhone. Esta vez, su mejor equipo es el iPhone Xs Max (que se diferencia del Xs solo por su mayor tamaño de pantalla), un celular que mantiene el mismo diseño que su antecesor, pero presenta cambios internos significativos.



Iphone X Max



►Pantalla: 6,5 pulgadas / Super AMOLED

►Resolución: 1.125 x 2.436 pixeles, ratio 19,5:9

►Batería: 2.716 mAh

►Procesador: Apple A12 Bionic

►Núcleos: Hexa – core

►Gráficos: GPU Apple de 4 núcleos

►Memoria RAM: 4 GB

►Memoria interna: 64/256/512 GB

►Sistema operativo: iOS 12

►Cámara principal: Dual 12 MP + 12 MP

►Cámara frontal: 7 MP

►Grabación de video: 4k

►Otros: FaceID, resistencia al agua, 3D Touch



--- SAMSUNG---

La compañía surcoreana mantiene su línea Galaxy Note como la más potente de todos sus diseños, de la cual el Galaxy Note 9 es su última versión. Este equipo resalta por su software, bastante mejor que el modelo anterior, además, apuesta por una repotenciación del S-PEN, el lápiz táctil.



Galaxy Note 9



►Pantalla: 6,4 pulgadas / Super AMOLED

►Resolución: 1.440 x 2.698 pixeles, ratio 18,5:9

►Batería: 4.000 mAh

►Procesador: Exynos 9810 / Snapdragon 845 (Latinoamérica)

►Núcleos: Octa – core

►Gráficos: Adreno 630

►Memoria RAM: 6/8 GB

►Memoria interna: 128/512 GB (expansible)

►Sistema operativo: Android 8.1 con Samsung Experience

►Cámara principal: Dual 12 MP + 12 MP

►Cámara frontal: 8 MP

►Grabación de video: 1440p@30fps

►Otros:FaceID, lector de huellas, resistencia al agua, S Pen



--- HUAWEI---

En agosto, la compañía china superó en ventas a Apple y se convirtió en el segundo mayor productor de teléfonos inteligentes del mundo, solo por detrás de Samsung. Su actual equipo bandera es el P20 Pro, que destaca sobre todo por su calidad fotográfica.

P20 Pro

​

►Pantalla: 6,1 pulgadas. / AMOLED

►Resolución: 1080 x 2240 pixeles, ratio 18,7:9

►Batería: 4.000 mAh

►Procesador: Hisilicon Kirin 970

►Núcleos: Octa – core

►Gráficos: Mali-G72 MP12

►Memoria RAM: 6/8 GB

►Memoria interna: 128/256 GB

►Sistema operativo: Android 8.1

►Cámara principal: Tres 40 MP + 20 MP + 8 MP

►Cámara frontal: 24 MP

►Grabación de video: 160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@120fps

►Otros: resistencia al polvo

--- LG ---

LG recientemente estreno el V35 ThinQ, su principal smartphone. Resalta sobre todo por su rendimiento en la ejecución de tareas y duración de batería. Está pensado para competir con los últimos modelos de Apple.



V35 ThinQ



►Pantalla: 6,0 pulgadas / OLED

►Resolución: 2. 880 x 1.440 pixeles, ratio 18:9

►Batería: 3.300 mAh

►Procesador: Snapdragon 845

►Núcleos: Octa – core

►Gráficos: Adreno 630

►Memoria RAM: 6 GB

►Memoria interna: 64/128 GB (expansible)

►Sistema operativo: Android 8.0

►Cámara principal: Dual 16 MP + 16 MP

►Cámara frontal: 8 MP

►Grabación de video: 160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR

►Otros: resistencia al agua, Audio Hi-Fi Quad-DAC de 32 bits

--- NOKIA---

La compañía finlandesa ha puesto la esperanza en el Nokia 8, su smartphone más avanzado. El dispositivo tiene como material principal el aluminio e implementa un procesador Snapdargon 835, uno de los más potentes del mercado. Se rumorea que la nueva versión, Nokia 9, será anunciada en octubre.



Nokia 9



►Pantalla: 5,3 pulgadas / OLED

►Resolución: 1.440 x 2.560 pixeles, ratio 18:9

►Batería: 3.090 mAh

►Procesador: Snapdragon 845

►Núcleos: Octa – core

►Gráficos: Adreno 540

►Memoria RAM: 4 GB

►Memoria interna: 64/128 GB (expansible)

►Sistema operativo: Android 7.1.1 (Nougat). Se actualiza a Android 8.1 (Oreo)

►Cámara principal: Dual 13 MP + 13 MP

►Cámara frontal: 13 MP

►Grabación de video: 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR

--- SONY---

Xperia es el nombre de la familia de teléfonos inteligentes y tabletas de gama alta de Sony (antes Sony Ericsson). El último modelo de esta línea es el Xperia ZX2 (el ZX3 llegará en octubre).



Xperia ZX2



►Pantalla: 5,7 pulgadas / LCD

►Resolución: 1.080 x 2.160 pixeles, ratio 18:9

►Batería: 3.180 mAh

►Procesador: Snapdragon 845

►Núcleos: Octa – core

►Gráficos: Adreno 630

►Memoria RAM: 6 GB

►Memoria interna: 64 GB (expansible)

►Sistema operativo: Android 8

►Cámara principal: 19 MP

►Cámara frontal: 5 MP

►Grabación de video: 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR

►Otros: resistencia al agua, cristal líquido

--- MOTOROLA---

La compañía apuesta no sólo por potencia, sino también en el aspecto fotográfico y en el precio. Esto lo demuestra su celular bandera, el Motorola Moto G6 Plus.



Motorola Moto G6 Plus



►Pantalla: 5,9 pulgadas / LCD

►Resolución: 1.080 x 2.160 pixeles, ratio 18:9

►Batería: 3.200 mAh

►Procesador: Snapdragon 630

►Núcleos: Octa – core

►Gráficos: Adreno 508

►Memoria RAM: 4/6 GB

►Memoria interna: 64/128 GB (expansible)

►Sistema operativo: Android 8.0

►Cámara principal: Dual 12 MP + 5 MP

►Cámara frontal: 8 MP

►Grabación de video: 1080p@30/60fps

--- XIAOMI---

La compañía china Xiaomi ya es el cuarto fabricante de celulares a nivel mundial. Su estrategia siempre fue clara: equipos de calidad a bajo precio, y le ha dado grandes resultados. Sus equipos de gama alta y media no tienen nada que envidiar a los de Apple o Samsung.



Mi 8 Pro



►Pantalla: 6,21 pulgadas / Super AMOLED

►Resolución: 1.080 x 2.248 pixeles, ratio 18:9

►Batería: 3.000 mAh

►Procesador: Snapdragon 845

►Núcleos: Octa – core

►Gráficos: Adreno 630

►Memoria RAM: 8/6 GB

►Memoria interna: 128 GB

►Sistema operativo: Android 8.1

►Cámara principal: Dual 12 MP + 12 MP

►Cámara frontal: 20 MP

►Grabación de video: 1080p@30fps

►Otros: lectora de huella en pantalla

--- GOOGLE---

La línea de teléfonos inteligentes de Google, Pixel, fue presentada por primera vez en 2016. Desde entonces, estos equipos han tenido una gran evolución, posicionándose incluso entre los mejores celulares del 2017. Se espera que en octubre del presente año se anuncie el nuevo Pixel 3 XL. Por ahora, el Pixel 2 XL es el mejor representante de la firma.



Pixel 2 XL



►Pantalla: 6,0 pulgadas / OLED

►Resolución: 1.440 x 2.880 pixeles, ratio 18:9

►Batería: 3.520 mAh

►Procesador: Snapdragon 835

►Núcleos: Octa – core

►Gráficos: Adreno 540

►Memoria RAM: 8/6 GB

►Memoria interna: 64/128 GB

►Sistema operativo: Android 8.0 (Oreo), se actualiza a Android 9.0 (Pie)

►Cámara principal: 12 MP

►Cámara frontal: 8 MP

►Grabación de video: 2160p@30fps (gyro-EIS), 1080p@30/60/120fps (gyro-EIS),

720p@240fps (gyro-EIS)

►Otros: lectora de huella en pantalla

--- BLACKBERRY---

BlackBerry ha demostrado que el teclado en los celulares todavía tiene para rato. En 2017, la compañía lanzó KeyOne, que se convirtió en rotundo éxito de ventas. Hoy, su sucesor, Key2, cuenta con mejoras en el software y hardware.



BlackBerry KEY2



►Pantalla: 5,4 pulgadas / LCD

►Resolución: 1.080 x 1.620 pixeles, ratio 3:2

►Teclado: QWERTY

►Batería: 3.500 mAh

►Procesador: Snapdragon 660

►Núcleos: Octa – core

►Gráficos: Adreno 512

►Memoria RAM: 6 GB

►Memoria interna: 64/128 GB (expansible)

►Sistema operativo: Android 8.1 (Oreo), se actualiza a Android 9.0 (Pie)

►Cámara principal: Dual 12 MP + 12 MP

►Cámara frontal: 8 MP

►Grabación de video: 2160p@30fps, 1080p@30fps

►Otros: Teclado físico con lector de huella

