Cinco consejos para ahorrar los datos de tu plan móvil

Una de las grandes ventajas de los smartphones es que nos permiten estar conectado a la red desde donde nos encontremos. Lo que antes solo era posible hacer ingresando a una computadora de escritorio, hoy en día se ha convertido en algo muy cotidiano.

Sin embargo, a veces no importa cuál sea el plan de internet que tengamos, de todos modos podemos sentir que no es suficiente. Si no tenemos instalada una aplicación que contabilice regularmente lo que gastamos, podríamos consumir nuestros datos antes de tiempo.

Para evitar esta situación, te damos algunos consejos que te ayudarán a llegar al último día del ciclo de tu plan móvil sin problemas.



Internet

1. Limitar los datos

​

Podemos ser muy drásticos en esto de cuidar nuestros datos. Por ejemplo, podemos limitar el consumo de internet hasta una cifra exacta.Una vez alcanzado el límite establecido, el equipo forzará a que todos los programas que usen datos móviles se detengan, y literalmente nos quedemos sin conexión.



Para hacerlo hay que ir a "Ajustes", presionar en la opción "Uso de datos” y, una vez dentro, elegir la opción para definir el límite de datos móviles.



2. Configurar aplicaciones

​

También podemos detectar qué aplicaciones gastan más datos y configurar nuestro celular para para usarlas sólo con WiFi. Tanto en Android como en iOS podemos encontrar en "Ajustes" la sección de "Datos móviles". Una vez dentro hay seleccionar qué aplicaciones queremos que se detengan cuando no estamos conectados a una red WiFi o cuáles se pueden ejecutar usando nuestros megas y así evitarnos posteriores sorpresas.

3. Bloquear los anuncios



Molestos para todos, los anuncios no solo fastidian visualmente, también generan un pequeño pero constante consumo de datos. Elegir una app que pueda anularlos ayudará a matar dos pájaros de un solo tiro.

4. Uso de apps en segundo plano

​

El segundo plano sirve para que las aplicaciones se sigan ejecutando y poniendo al día mientras no las usamos, pero constituye un gasto de datos que quizá no estemos dispuestos a asumir. Muchos juegos tienen esta característica, así que si eres de aquellos que prefieren no sacrificar sus datos ni siquiera para progresar en "Clash Royal" o "Pokémon Go", mejor desactivar el segundo plano.

En Android, podemos limitarlo a través de "Uso de datos" (en "Ajustes"), entrando en cada una de las apps y activarndo la función de restringir datos. En iOS, el camino es "Ajustes", "General" y "Actualización en segundo plano".

5. Controlar nuestra apps

​

En Facebook podemos controlar la reproducción automática de audio y video en la sección de "Configuración". También podemos optimizar Spotify, entrando en la opción "Calidad del streaming", y bajándolo al máximo.

Mientras tanto, WhatsApp nos permite configurar la aplicación para que las descargas de audio, vídeo y foto se hagan con nuestra autorización, cuando estemos navegando sin señal Wi-Fi.



