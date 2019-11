Con un ícono que cambia la cantidad de marcas según su carga, con un texto o con un porcentaje, el nivel de carga de un smartphone cumple con su función y advierte al usuario cuándo debe enchufar su equipo para reponer la autonomía de uso. Por lo general, una carga nocturna alcanza y sobra para enfrentar la rutina diaria entre mensajes de correo electrónico, los chats y audios de WhatsApp y las redes sociales, entre muchas otras aplicaciones y servicios.

Si por algún motivo la jornada comienza con una carga incompleta, es probable que estemos pendientes del nivel de la batería. Y este tipo de situaciones condicionan a los usuarios la forma de interpretar el tiempo según la autonomía del celular, según un estudio del Cass Business School de la Universidad de Londres.

-[La nueva app para celulares de Office integra a Word, Excel y PowerPoint]

-[Trucos para ahorrar datos móviles con tu celular Android]

►[CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias]

“Las personas que contaban con una carga completa de la batería se sentían más seguras, confiadas en hacer cualquier tarea e ir a cualquier lugar. Sin embargo, quienes contaban con un teléfono con media carga o menos experimentaban ansiedad y disconformidad en su estado de ánimo”, dijo Thomas Robinson, autor del estudio basado en entrevistas realizadas a pasajeros que se trasladaban por Londres.

No todos los celulares tienen una gran autonomía de batería. (Foto: Pixabay)

Según los investigadores, la influencia del nivel de carga determinaba las acciones de los encuestados, que estimaban sus distancias y tiempos de uso según la disponibilidad de un punto de carga.

Como suele ocurrir con los conductores de autos, que se califican entre sí como previsores si el tanque de combustible si está lleno o descuidados si lo dejan casi vacío, los usuarios de smartphones también califican al resto por el nivel de carga del celular.

“Aquellas personas que dejan descargar por completo sus equipos suelen ser vistos como incapaces de cumplir con una cierta norma social que exige que estemos conectados. A su vez, las personas que dejan que sus baterías se agoten como desorganizadas y desconsideradas”, dijo Robinson.

Por supuesto, no todo el mundo puede tener estas opiniones si el celular no llega al final del día, algo habitual si el equipo tiene un uso intensivo. Sin embargo, si el rendimiento de la batería del smartphone no es bueno y está preocupado por lo que piensen el resto de las personas, tal vez el curioso Energizer P18K Pop con su enorme batería de 18.000 mAh puede ser su solución.

La Nación, GDA

Síguenos en Twitter: