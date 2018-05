Móviles: Consejos para alargar la “vida” de tu iPhone

Si eres de las personas que aún mantiene una versión pasada de iPhone como un iPhone 4S o un iPhone 6 es probable que la batería y otros componentes no funcionen de la misma forma que los actuales.

Ante ello, es mejor seguir algunos consejos para que puedas mantenerlo funcionando durante el mayor tiempo posible, mientras buscar adquirir los últimos modelos de la firma de Apple.

---No actualizar a la última versión de iOS---

Cuando Apple agrega nuevas funciones a su sistema operativo iOS, como las mejoras en el rendimiento, el procesador de un iPhone antiguo no lo soportará de la misma forma que uno moderno.

El nuevo iPhone será presentado este martes 12 de setiembre. (Foto: AP) Hace unos meses se reveló que Apple ralentiza las baterías de sus móviles más antiguos. (Foto: AP)

Uno de los problemas que presentan los usuarios con iPhone antiguos es que el nuevo iOS reduce la velocidad de sus teléfonos. Por ello no es recomendable actualizarlo.

---Cambiarle la batería---

Las baterías de los iPhone más antiguos no pueden almacenar una carga tan buena como cuando eran nuevos. Para no sufrir con este problema es mejor cambiarle de batería. Si tienes un iPhone 6, iPhone 6S o iPhone 6S Plus, puedes adquirirla en tiendas de Apple Store.

---Liberar almacenamiento interno---

Cuando los iPhone se vuelven más potentes, los procesadores pueden manejar aplicaciones más complejas y de mayor tamaño. Ello significa que algunas apps aumenten se vuelven grandes. Por eso, se recomienda liberar el almacenamiento y eliminar apps, fotos antiguas, videos y archivos innecesarios.

Apple brinda además el servicio iCloud para almacenar todo tipo de archivos.

---Limpiar el puerto de carga---

Algunos usuarios sufren por problemas de carga sin antes ver que el puerto donde va el cargador está sucio. Si eso sucede, es necesario hacerle una limpieza. Para eso utiliza un clip de manera cuidadosa ante cualquier acumulación de polvo. En caso quieras ser precavido, pásale un soplete de aire para dispositivos.