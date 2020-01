Para bien o para mal, el Mate 30 Pro quedará en la historia de los smartphones mundial y, sobre todo, en la historia de Huawei. Es el dispositivo móvil que pudo significarle a la empresa china la llave para convertirse por fin en una marca global, pero los líos con el gobierno de Estados Unidos hicieron que el 2019 se convierta en un año complicado y que el Mate 30 sea un aparato que marca un antes y un después.

Ante la imposibilidad de utilizar los servicios de Google (ni sus apps ni su versión de Android), Huawei se vio en la obligación de pensar en una estrategia para que su Mate 30 Pro pueda ser atractivo para los usuarios pese a esa gran limitación de software. Sin embargo, parece que para muchos el no contar con los servicios móviles de Google no es el fin del mundo. Por poner un ejemplo: en España se vendieron las 500 unidades disponibles. Aparentemente, su configuración desde el punto de vista del hardware es sumamente atractiva, sobre todo para los aficionados a la marca.

Las características generales del Mate 30 Pro de Huawei son:

MODELO LIO-L29 PANTALLA 6,53” AMOLED FHD+ PROCESADOR Kirin 990 GPU Mali-G76 MP16 MEMORIA RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB ampliable vía NanoSD BATERÍA 4.500 mAh, con carga a 40W y carga inalámbrica a 27W. Incluye carga inalámbrica inversa. CÁMARAS Principal de 40MP, cámara gran angular de 40MP, Teleobjetivo de 8MP, sensor Time of Flight (TOF), todas hechas en conjunto con Leica. Frontal de 32 MP. CERTIFICACIÓN IP68 Resistencia al agua y al polvo.

Hace unos días se conoció que en Chile empezará la venta oficial del Mate 30 Pro. Debido a las limitaciones de software que tiene, la oferta incluye un pack muy interesante que se ve detallado en la imagen a continuación.

En Chile ya se anuncia la venta del nuevo Mate 30 Pro. Para hacer más atractiva la oferta, viene en pack con otros dispositivos. ¿Podría funcionar una estrategia similar en el Perú?

Aprovechando la reciente presentación del Nova 5T en el país, El Comercio conversó con Eid Hirsh, director de Relaciones Públicas de Huawei en el Perú, para saber si es que hay planes de traer el Mate 30 Pro también al mercado local.

“Es cuestión de tiempo”, dice Hirsh. Así que las posibilidades de que el Mate 30 Pro llegue al Perú son muy altas. Esto solo confirma la información que ya se había conocido desde hace algunos días -a través de la página web de Karlos Perú- sobre la solicitud que había presentado la empresa china para la homologación de su modelo LIO-L29 ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Aquí la hoja de Homologación donde podemos destacar que se certifica que el modelo cuenta con la compatibilidad con el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia “SISMATE” lo que es importante para que funcione sin ningún problema con los operadores en Perú”, dice la publicación.

Sin embargo, esta situación me genera algunas preguntas. ¿Los fans de Huawei estarán dispuestos a hacer un pago fuerte -porque equipos de la gama alta premium no son nada baratos- basados solo en las características del equipo, pese a no contar con los servicios de Google? ¿Qué estrategia tendrá en mente la gente de Huawei para convencer al usuario local? ¿Bastará con ofrecer un pack similar al caso chileno? ¿Será realmente este el equipo bisagra que dejará en claro que también existe un mundo en la tecnología donde no se tenga que depender de Google? Como dice Hirsh “es cuestión de tiempo”.