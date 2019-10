Relativamente poco tiempo después de su presentación mundial, llegó al Perú el Motorola One Action. Se trata de un smartphone que se ubica dentro de la gama media. Espera. Un momento. ¿Cómo que Motorola está trayendo equipos nuevos para la gama media, si ya tiene ahí a los Moto G? Bueno, se trata de una nueva apuesta para un público diferente: quienes buscan un dispositivo que les permita grabar con mucha estabilidad, y que ofrezca la ya conocida experiencia Motorola, todo sobre la plataforma Android One (una versión del sistema operativo casi sin modificaciones y que recibirá actualizaciones constantemente).

Pero antes de seguir con el análisis de este equipo, revisemos cuáles son las principales características técnicas del Motorola One Action.

Dimensiones: 160,1 mm x 71,2 mm x 9,2 mm. Peso: 176 gramos Pantalla: 6,3 pulgadas; 1080 x 2520 píxeles de resolución y resolución 21:9 Sistema operativo: Android One 9 Procesador: Exynos 9609 Cámara principal: 12 MP, f/1.8 (amplio); 16MP, f 2.2 (gran angular); 5MP (profundidad) Cámara frontal: 12 MP (lente amplio), video a 1080 A 30 fps. Memoria interna: 128 GB (expandible hasta 512 GB por nano SIM) Memoria RAM: 4 GB Batería: 3.500 mAhm. Carga rápida a 10 W

La idea es que esta reseña sea lo menos tediosa posible, así que repasaremos rápidamente punto por punto los puntos a favor y en contra que ofrece el Motorola One Action.

DISEÑO. A primera vista hay un cambio radical: se trata de un smartphone delgado y alargado. Esto porque su pantalla de 6,3” FHD intenta con un formato 21:9, es decir, como si se tratara de una pantalla de cine. La propuesta de la pantalla es para tener una experiencia más inmersiva al momento de consumir videos y otra multimedia. Pero ese alargamiento permite al usuario tomar el teléfono de manera firme con una sola mano.

El Motorola One Action propone un panel frontal de 6,3" FHD+ pero con un formato 21:9, es decir, tal cual sucede en los cines. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Se ve muy elegante y sobrio. Sus materiales, esquinas curvas y el color Gris Vintage que probé le dan un toque muy atractivo. Sin embargo, este smartphone puede resultar algo resbaladizo.

Otro aspecto distintivo de su diseño es que en la parte frontal ya no utiliza notch o cerquillo. Ahora Motorola ha optado por colocar la cámara en un agujero que está sobre la esquina superior izquierda. Lo malo es que ese espacio parece ser demasiado grande y eso choca al momento de reproducir determinados contenidos en la pantalla alargada. Asimismo, pese a que con la ausencia de notch gana espacio en la parte frontal, en la zona inferior de la pantalla hay un borde que parece demasiado alto y termina siendo contraproducente en la tarea de ganar más espacio.

En el Motorola One Action el fabricante opta por utilizar un agujero en la pantalla para ubicar la cámara. Algunos consideran que el espacio es demasiado grande. (Foto: Bruno Ortiz B.)

PANTALLA. Hay un problema importante con las nuevas proporciones de la pantalla: no hay mucho contenido formateado en 21:9. Al final, mucho del espacio de la pantalla del Motorola One Action se termina desperdiciando al momento de visualizar videos o juegos. La pantalla de 6,3” FHD tiene un buen desempeño y hasta puede destacar entre otros dispositivos de la gama media. Ofrece buena nitidez y buen brillo, que se puede usar sin líos bajo luz natural.

Una de las particularidades del Motorola One Action es que uno de sus sensores permite grabar videos en orientación horizontal, pese a que se sostenga el smartphone de manera vertical. (Foto: Bruno Ortiz B.)

CÁMARAS. Aquí hay unas de cal y otras de arena. El Motorola One Action cuenta con tres cámaras traseras y una delantera. Las principales son de 12 MP; un gran angular de 16 MP y un sensor de profundidad de 5MP.

La gracia es que el gran angular es exclusivo para la grabación de video con dos particularidades importantes: primero, la opción de grabación horizontal aunque el equipo esté en orientación vertical. La otra es que cuenta con un estabilizador de imagen, que termina de configurar este sensor como el de una cámara de acción. La cámara frontal es de 12 MP. El problema con estas cámaras es que si no cuentan con buena iluminación, empiezan a sufrir en los resultados.

MIRA LA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS Y VIDEOS AQUÍ.

Lancé un par de selfies en modo automático en un sitio con muy poca luz. El SmartPhone usó la pantalla como flash automático. #MotorolaOneAction pic.twitter.com/z0o5niFLCg — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) September 3, 2019

Empecé a probar el #MotorolaOneAction hace un rato. Comparto el material en este hilo. Fotos cámara trasera. Modo automático y de noche. pic.twitter.com/fIlYAgbb6Y — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) September 3, 2019

DESEMPEÑO. En líneas generales este Motorola One Action tiene un buen desempeño, sin embargo, en algunas aplicaciones y cuando se está ejecutando la multitarea se pueden presentar ‘lags’ o retrasos. Pero, está dentro de lo que se espera para un dispositivo de gama media. Como siempre, la capa de personalización de Motorola se reduce a la presencia de tres aplicaciones utilitarias preinstaladas, que para algunos pueden ser de mucha ayuda.

Este Motorola One Action viene con la versión 9 de Android One, un tipo de sistema operativo que tiene dos particularidades importantes: ser lo más “limpio” posible (sin aplicaciones o funciones de más) y que recibirá actualizaciones de manera constante. Además, viene con el paquete de aplicaciones de Google preinstaladas. Eso sí, aquí no está presente la navegación por gestos que sí encontramos en otros modelos de la marca.

Este nueva familia de Motorola funciona sobre el sistema operativo Android One, una versión lo más pura posible de esta plataforma. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a las medidas de seguridad, el lector de huellas del Motorola One Action funciona bastante bien y el reconocimiento facial –que es eficiente incluso cuando el usuario está con gafas o sin necesidad de mirar directo a la cámara- pierde cuando hay poca luz.

El lector de huellas tiene impreso el logo de Motorola, en la parte posterior. Este sensor es uno de los que mejor funcionan en smartphones de gama media. (Foto: Bruno Ortiz B.)

AUDIO. En este apartado el Motorola One Action va bien para su segmento del mercado. El sonido es aceptable y nítido, con un volumen potente. Cuenta con la tecnología Dolby que viene ya configurada por defecto, por lo que no es necesario mover nada.

CONCLUSIÓN. En lo particular me parece que este nuevo Motorola One Action se convierte en una muy buena alternativa para quienes estén buscando un dispositivo con un funcionamiento conocido y confiable (como suele suceder como los smartphones de Motorola), pero que ofrezcan un verdadero diferencial como es en este caso la lente que funciona como una action cam. Si a eso le sumamos que viene con una versión de Android que asegura constantes actualizaciones y un precio atractivo, el Motorola One Action se perfila como una buena opción.