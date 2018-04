Apple encestó un nuevo golpe en su lucha por posicionar su nueva línea de smartphones por sobre la competencia, al menos en el ámbito publicitario. De esta manera, la guerra sin cuartel entre sistemas operativos móviles continúa.

La compañía de la manzana lanzó hace unos días un par de anuncios en los que se burla de dos funciones de Android que, según ellos, sus equipos superan por mucho: la calidad fotográfica y la seguridad de Google Play.

Anuncio en el que Apple se jacta de la superioridad fotográfica de sus equipos. (Foto: Captura de Youtub)

La pieza audiovisual forma parte de la campaña “Switch to iPhone”, que busca convencer a los usuarios de otras marcas a que se cambien a Apple. Mal no les ha ido. En apenas unos días la publicación ya suma un millón de reproducciones en Youtube.

En el segundo anuncio la empresa de la manzana se burla de la tienda de aplicaciones de Google.

No obstante, más allá de la burla, vale preguntarse si realmente tiene sustento la crítica que Apple hace en sus piezas publicitarias.

--- Calidad fotográfica ---



Apple critica el mal resultado fotográfico de los teléfonos Android (a los que no menciona, pero se sobreentinde que ataca) frente a las gran experiencia que ofrecen los nuevos iPhone en el modo retrato, gracias a la posibilidad de poder jugar con la iluminación.

No cabe duda de que uno de los principales atributos de los iPhone es su calidad fotográfica, pero decir que ningún equipo Android pueda equipararlo -y por qué no hasta superarlo- es ir demasiado lejos.

Sin embargo, si aún no tienes claro cuáles son las ventajas de usar una cámara de un celular Android, la siguiente nota comparativa te podrá ayudar a ampliar horizontes:

--- Seguridad en Google Play Store ---



No podemos negar que aquí Apple sí acertó un justo golpe. No hay que ser muy experto en el tema para darse cuenta de que la tienda de aplicaciones de Google no destaca precisamente por su seguridad.

Aunque se han implementado iniciativas para aumentar la seguridad de Google Play y en cierta forma se ha logrado, bajar apps para Android sigue siendo un riesgo.

Algunas de las aplicaciones maliciosas para Android que circulan libremente tienen millones de descargas y van desde el adware publicitario clásico hasta el ransomware más sofisticado. Lo que no ocurre en App Store.