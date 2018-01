Revisar el celular es una de las actividades que hacen primero, cada día, la mayoría de las personas que poseen ‘smartphones’.



Es muy común que los usuarios utilicen sus celulares para hacer videos en 4K, descargar videojuegos y aplicaciones de gran tamaño, tomar fotografías en alta resolución e incluso usar herramientas para cumplir con sus labores en el trabajo.

Sin embargo, todas estas experiencias pueden llevar a que, con el tiempo, la capacidad de almacenamiento del teléfono se vea afectada y, por lo tanto, su desempeño baje.



Por ello, a continuación presentamos algunos trucos que pueden ayudar a liberar espacio del celular y así evitar que se ponga lento.



Limpieza automática

Los dispositivos Android permiten configurar la limpieza automática de la carpeta de descargas para eliminar constantemente aquellos elementos no deseados que son generados por el sistema o las aplicaciones, según explica Emilio Serrano, ejecutivo de Lenovo. La forma de hacerlo cambia según la marca, pero normalmente solo debe ingresar a la carpeta de archivos y en ajustes o configuración buscar la opción de limpieza automática.



Usa servicios ‘cloud’

Subir a la nube los archivos y elementos multimedia como fotos y videos es una excelente opción para despejar espacio. Recuerda sincronizar el teléfono con programas como Dropbox, Google Drive u OneDrive. En este último solo se debe conectar el dispositivo al equipo donde se tiene instalada la herramienta y le aparecerá un aviso para agregar las fotos y videos de forma automática.



Google Fotos, igualmente, ofrece la opción de automatizar el proceso. Solo hay que ingresar a Configuración y habilitar ‘Copia de seguridad y sincronización’. La opción ‘Liberar almacenamiento en el dispositivo’ le permitirá eliminar todos los archivos que ya cuentan con ‘backup’.



Si ya se ha realizado una copia de seguridad de la información de cada aplicación, borrar el caché puede ser una buena alternativa. Sin embargo, “no es recomendable hacerlo de manera frecuente porque puede perderse información en el proceso”, según señala Ricardo Triana de Huawei Devices Colombia.



“En dispositivos de bajo costo o de una configuración muy básica mantener el caché limpio es definitivo”, agrega Serrano.



Para hacerlo vaya a Ajustes y luego a Aplicaciones. Desde allí puede ingresar en cada una de las aplicaciones y eliminar el caché.



¿Cerrar ‘apps’ a la fuerza?

De acuerdo con Serrano, “hay algunas aplicaciones que están subiendo y bajando información a la red, fotos, videos, news, etc., y que, por lo tanto, afectan directamente el consumo de batería, datos y, dependiendo de la configuración, el espacio de memoria reservado para el usuario”, dice el experto Amikam Yalovestky, sénior de ventas de MediaTek para Latinoamérica; sin embargo, agrega el especialista, hay aplicaciones claves que no se deben cerrar, como las notificaciones de correo o WhatsApp, por ejemplo.



“No tiene sentido forzar el cierre de aplicaciones que son usadas con frecuencia, porque al abrirlas nuevamente se vuelve a consumir la memoria, además, esto tardará más tiempo en comparación con ejecutar una aplicación que ya estaba activa”, añade Ricardo Triana.



Limpiar WhatsApp

WhatsApp es la ‘app’ de comunicación más utilizada en el mundo. Sin darse cuenta, el usuario acumula a diario videos, fotos, memes y archivos de audio que terminan ocupando demasiado espacio en los dispositivos.



Primero, es recomendable desactivar la descarga automática de los archivos. Para hacerlo, hay que ir a Ajustes e inhabilitar la opción tanto en datos móviles como en red Wi-Fi. En la configuración también se pueden limpiar los archivos de cada chat.



Debemos elegir la opción ‘Uso de almacenamiento’, y aparecerá la lista de todas las conversaciones. Al abrir cada chat, habrá que pulsar en ‘Administrar mensajes’, y así se podrán borrar los contenidos de cada categoría.



Otros ‘tips’

Tener actualizado siempre el dispositivo en la última versión.



Borrar 'apps' preinstaladas que no se utilicen.



Usar el cargador original, pues si la batería se afecta, con el pasar del tiempo se empieza a comprometer el funcionamiento del equipo.



Preferir las 'apps' ligeras de las redes sociales como Twitter Lite o Messenger Lite.



Triana recomienda borrar los paquetes de instalación, en el caso de aquellas apps que son descargadas por fuera de Play Store, y si una 'app' no es requerida en el equipo, es conveniente usar la opción ‘Borrar datos’ antes de desinstalarla, dice.

