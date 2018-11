Iconos más fáciles de identificar, mayor accesibilidad de los botones más importantes y menos distracciones para que el usuario pueda enfocarse en el contenido.Esa es la propuesta de Samsung con One UI, su nueva interfaz para dispositivos Android que estará disponible en el Galaxy S9 y el Note 9 (y modelos posteriores) a partir de enero del 2019.



La presentación se hizo durante la conferencia de desarrolladores de Samsung, en San Francisco, Estados Unidos.



La propuesta de One UI es reorganizar los elementos y ‘dividir’ la pantalla en dos para un uso más natural y fácil de las aplicaciones y los contenidos. Así, la parte superior de la interfaz será para ver el contenido y la parte inferior estará destinada a la interacción.

Por ejemplo, en la aplicación de mensajes el listado de nuevos mensajes comienza desde la parte media de la pantalla y se despliega hacia abajo, mientras arriba se muestra el área de visualización con el texto correspondiente a cada uno.



En el caso de las fotos, cuando se edita una de ellas, los accesos directos a las opciones de editar, escribir y guardar aparecerán, al igual que en la parte inferior de la interfaz. El objetivo es que el usuario pueda cumplir la mayoría de tareas con una sola mano e incluso solo con su dedo pulgar.



La compañía hizo énfasis en que quiere que la iconografía sea más reconocible e identificable (agregará burbujas y barras de colores más llamativas), para que el usuario se pueda concentrar en las tareas que le importan. Por eso, solo mostrará los controles que realmente son necesarios, en su mayoría, ubicados al alcance del dedo.

En caso de que la persona quiera hacer una llamada, por ejemplo, verá apenas el botón de llamar y luego, una vez comience a ingresar un número, aparecerá otras opciones como las videollamadas.



Por otro lado, este rediseño plantea una reorganización de los elementos en el menú de ajustes para que las opciones más usadas se agrupen mejor y se muestren al principio, en forma de bloques. El menú se reduce de 36 elementos a solo 17.



One UI también incluirá un modo nocturno y una variedad de colores para la interfaz, que podrá adaptarse dependiendo del color del teléfono. Por ejemplo, si es azul, es posible que pueda escoger este mismo tono como tema para su dispositivo.



“Tratamos de abrazar las necesidades de los consumidores. One UI busca que los usuarios vivan una experiencia más natural y fluida y que les permita concentrarse en lo que realmente importe. Hardware y software trabajan en una perfecta armonía”, dijo Yoojing Hong, vicepresidente de interfaces de usuario de Samsung.



Esta, además, será la nueva ‘cara’ con la que el fabricante surcoreano podrá adaptar el contenido en su concepto de pantalla flexible ‘Infinity Flex Display’, presentado también durante la SDC 2018.



Samsung reveló detalles de un prototipo que tendrá el tamaño de una tableta y que luego se podrá doblar, como si fuera un libro o una billetera, para quedar como un teléfono más portátil y fácil de cargar. Inicialmente, One UI estará disponible en un programa beta en Estados Unidos y Corea del Sur.

Fuente: El Tiempo/GDA