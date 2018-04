Existen aplicaciones que consumen la batería del móvil rápidamente debido a los recursos que utilizan. Sin embargo existen otras características propias de los smartphones y acciones de los propios usuarios que perjudican al dispositivo, reduciendo considerablemente su autonomía.

La mala señal, el estar expuesto a altas temperaturas y cargar el móvil con frecuencia son algunas de las causas que dañan la duración de la batería, conoce otras en esta lista:



1. Usar el GPS con frecuencia

Utilizar el GPS con frecuencia hace que el móvil trabaje más y utilice más batería. Sin embargo, los últimos smartphones están haciendo la función ubicación mucho más eficiente en Android como iOS. Aunque de todos modos, siempre es recomendable desactivar el seguimiento o limitar la cantidad de apps que realizan esta tarea.

El uso constante del GPS consume más batería. (Foto: AFP)

2. Pantallas grandes

La pantalla es la segunda gran amenaza para la batería del smartphone. Solo es superada por la conexión a redes móviles y a las apps. Mientras las pantallas sean más grandes y con más píxeles, necesitarán más cantidad de energía. Bloquear la pantalla y revisar menos el móvil puede ayudar a conservar la batería. Otro buen consejo es reducir el brillo de la pantalla para ahorrar batería.

Mientras mejor calidad de pantalla, mayor consumo de batería. (Foto: AFP) AFP

3. Alto volumen

El volumen alto consume batería, aunque la diferencia variará dependiendo de los altavoces del móvil. Silenciar el terminal y tener auriculares permitirá prolongar la autonomía del teléfono.

4. El uso de Apps

Las apps consumen batería desde el momento en que se acceden a ellas. En el apartado “Batería” se pueden ver cuáles son las aplicaciones que más autonomía consumen. Además, los teléfonos Android e iOS cuentan con buenas herramientas para gestionar la batería.

El uso de aplicaciones disminuye la autonomía. (Foto: agencias)

Lo recomendable es pasar algunas a segundo plano o colocar en modo “ahorro de batería” cuando el nivel sea muy bajo.



5. Mala señal en las redes móviles y datos

Si el teléfono no puede conectarse bien a los datos móviles o Wi-Fi se esforzará hasta conseguirlo, lo que consume más batería. Esto también sucede en lugares donde existe mala señal o están muy congestionadas, como cuando hay 10 personas en casa intentando conectarse al Wi-Fi.

En caso el usuario se encuentre en un lugar con poca señal, lo recomendable es activar el modo avión para que el móvil no gaste energía en vano.



6. Temperaturas extremas

Las baterías de ion deben encontrarse en un lugar fresco para no dañarse. Las altas temperaturas harán que se caliente con facilidad, además el frío genera que no rinda adecuadamente. Por ello, es recomendable colocar el móvil lejos de la ventana cuando hace mucho frío y no dejarlo encerrado cuando es verano.

Los químicos dentro de la batería son sensibles a los cambios de temperatura y eso afecta la energía que está en el teléfono.



7. Carga frecuente

El no dejar a la batería descargarse generará que su autonomía no dure lo suficiente. Es recomendable dejar que la batería se descargue alguna vez y volver a brindarle energía. Así aumentaremos su tiempo de vida.