Realme es una de las marcas asiáticas que ha llegado al mercado peruano hace relativamente poco y cuenta con un portafolio variado e interesante, centrado en teléfonos inteligentes, wearables y audífonos.

En este último tramo del año he tenido la oportunidad de probar su nuevo Realme 8 5G, una versión renovada de su smartphone de gama media que viene con la novedad de ofrecer a sus usuarios la posibilidad de acceder a esta nueva tecnología de comunicación móvil sin necesidad de hacer un desembolso exorbitante.

El Realme 8 5G es un dispositivo de gama media disponible desde este último trimestre en el mercado peruano. (Foto: Bruno Ortiz B.)

A continuación, te resumiré cuáles han sido las cosas que me han llamado la atención y las que considero que deben mejorar en este dispositivo, luego de varias semanas de uso. Ojo, te recuerdo, se trata de una opinión personal tras tener este dispositivo como teléfono principal.





Un diseño sin sorpresas. Se trata de un dispositivo cómodo, ergonómico, con balance de tamaño y peso adecuado para la mano. Está hecho completamente de plástico, pero tiene un acabado -sobre todo en la parte posterior- que le da un toque especial y llamativo . Su propuesta más radical ya la hemos visto en otros modelos de Realme: el botón de encendido y apagado en el lado derecho, y los controles de volumen en el lado izquierdo.





Pantalla justa. Su pantalla es de 6,5 pulgadas y tiene una tasa de refresco hasta de 90 Hz. Esto se puede seleccionar de manera manual o dejarlo en automático, para que el equipo cambie la frecuencia de refresco. Esto hace que la experiencia sea más fluida. Sin embargo, me parece que en este caso la pantalla se queda ligeramente corta en cuanto al brillo. Sin embargo, esto se puede solucionar al elegir el modo Vívido para mejorar la experiencia.

Realme acaba de oficializar el lanzamiento del #Realme85G al mercado peruano. Ahí les dejo algunas de sus características principales. pic.twitter.com/S6WDcvrqF6 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) August 24, 2021





Buen desempeño con algunos cambios en la personalización. En cuanto al desempeño, este Realme 8 5G que me tocó probar tiene buen desempeño. Un punto positivo es que el terminar viene con Android 11. No obstante, se notan cambios en la capa de personalización Realme UI V2.0 , que permiten -entre otras cosas- hacer ciertas modificaciones. Para algunos usuarios les puede parecer una evolución, mientras que para otros se puede sentir como que están recargando una capa que era bastante ligera.

Aunque el material que predomina en el Realme 8 5G es el plástico, su acabado le da un aire muy especial. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Centrándonos en el desempeño, en general es bueno. Pero, además, viene con un ‘twist’ muy interesante: incluye la tecnología Dynamic RAM Expansion (DRE) que permite utilizar parte del almacenamiento para reforzar la potencia de la memoria RAM , cuando se necesite. Es decir, por software, utilizas virtualmente una determinada cantidad de memoria RAM adicional. En el caso del equipo que probé, se le podía adicionar hasta 3GB de RAM virtual. Sin dudas, se trata de un plus nada despreciable.

Su procesador es un MediaTek Dimensity 700 5G Octa Core. Esto le brinda al equipo rapidez y fluidez, con lo que los ‘lags’ quedaron de lado. Pero no debemos olvidar que en juegos que son más demandantes desde el aspecto gráfico, se tendrá que hacer una modificación para que corran de manera correcta.

El módulo de cámaras del Realme 8 5G está integrado en la parte posterior del equipo. Incluye un lente que permite hacer tomas de hasta 48 MP. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Con respecto a la conectividad 5G, que justamente le da el diferencial a este equipo, esta ha funcionado bien incluso en interiores (aunque la cobertura en mi zona aún no es buena). En zonas al exterior, con mejor cobertura, la conexión también fue buena.

Un gran “pero”… Esta reseña tiene un gran “pero”. No sería justo seguir hablando de las bondades de su desempeño, teniendo en cuenta que el equipo que yo evalué es el de 8 GB de RAM , mientras que localmente se comercializa la versión de 4GB.

Cámaras interesantes. Más allá de la recomendación de siempre (“con mejor iluminación, mejores fotos”), en este caso el Realme 8 5G logra resultados que se deben tomar en cuenta, desde el punto positivo.





Con las cámaras principales toma fotos bastante buenas, con mucho detalle. Aunque con la noche el desempeño puede caer, se las ingenia no solo para aprovechar cualquier haz de luz, sino para procesar estas fotos muy rápido.

La cámara delantera toma buenas fotos, pero en el Modo Retrato la difuminación del fondo puede llegar a ser muy exagerada, dando una terminación muy falsa . Ojo con el Modo Belleza que viene por defecto en un nivel que podría sorprenderte. En video tiene algunas limitaciones, como solo poder grabar con las cámaras principales en 1080p a 30 fps. Pero el punto positivo es que ofrece estabilización.





Otro punto a favor. Sin dudas, es la batería. Este Realme 8 5G tiene una batería de 5.000 mAh que promete gran autonomía… y cumple. En un uso intenso, hasta puedes alcanzar, sin problemas, un día y medio de uso (con unas ocho horas en total de pantalla activa). Pero no todo es color de rosa: incluye en la caja un adaptador de pared de solo 18W. Esto hace que si quieres cargar esa gran batería de 0% a 100% te va a tomar unas dos horas, por lo menos.

Precio. Este Realme 8 5G lo puedes encontrar en tiendas por departamento, tiendas de electrodomésticos y con el operador Entel. Se puede encontrar desde los S/ 999, aunque en oferta desde los S/ 949.

El Realme 8 5G es uno de los smartphones más económicos con capacidad 5G en el mercado peruano. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿VALE LA PENA EL REALME 8 5G?

Es un poco complicado llegar a una conclusión firme con este Realme 8 5G. No porque sea un mal terminal (que no lo es), sino porque el que probé no tenía la memoria RAM con la que se comercializa localmente. Más allá de eso, puedo decir que se trata de un dispositivo justo para la gama y su precio , pero que ofrece la posibilidad de estar preparados parta cuando la cobertura de 5G sea mayor.

