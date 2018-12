Recientemente, el fabricante chino de celulares OnePlus anunció un nuevo modelo con nada menos que 10 GB de memoria RAM, el OnePlus McLarent, una cantidad no vista antes en el competitivo mercado de teléfonos móviles. Si comparamos dicha cifra con, por ejemplo, los 3GB y 4 GB de los nuevos equipos iPhone, aquella los supera por gran ventaja. Pero ¿necesariamente mayor cantidad de memoria RAM se traduce en mayor velocidad'



Antes de dar una respuesta, primero vamos a explicar qué es la memoria RAM y por qué es tan importante en los celulares.

--- Multitarea ---



La RAM (Memoria de Acceso Aleatorio, por sus cifras en inglés) es un tipo de almacenamiento muy rápido, mucho más que el almacenamiento principal del teléfono (memoria interna), que es donde viven nuestras aplicaciones, fotos, videos y música. Tal velocidad de la memoria RAM ayuda a que el dispositivo funcione y se sienta más rápido, pero ¿cómo lo hace?



Podemos pensar en la memoria RAM como en un bolsillo y el almacenamiento principal del teléfono como una mochila. Definitivamente, será más fácil sacar algo del primero.



Cuando encendemos el equipo y abrimos una aplicación por primera vez, se extraen de la memoria interna los datos del sistema operativo y de la aplicación y se almacenan, una gran parte de estos, en la memoria RAM. Por ello, cuando dejemos de usar la aplicación, el celular conservará toda la información de lo que estuvimos haciendo en un segundo plano; de esa manera, no se perderá, incluso si cambiamos a otra aplicación.



Al cambio entre aplicaciones y el retorno al lugar donde lo dejamos se le llama a menudo multitarea. Si se dice que un teléfono realiza varias tareas a la vez, es porque hace un buen uso de la memoria RAM.



Si un celular no tuviera memoria RAM, cada vez que cambiásemos de aplicación estas se cerrarían y perderíamos toda la información. Además, sería como si se abrieran por primera vez, por lo que demoraría bastante más en estar listas.

--- La memoria RAM da velocidad, pero no es tan simple ---

iPhone Xs tiene 4GB de RAM. (Foto: Agencia)

Dicho esto, queda claro que más RAM significa que los teléfonos pueden almacenar más datos y aplicaciones del sistema operativo. No obstante, miremos ahora los “escasos” 4 GB RAM del iPhone XS y comparémoslo con los 10 GB RAM del OnePlus 6T McLaren, a primera vista pensaríamos qué el dispositivo de la firma de la manzana es muy inferior, pero en realidad no es así.



La razón es que Apple utiliza una memoria RAM de 4GB relativamente baja en sus iPhones porque ha optimizado su sistema operativo iOS, los componentes y la forma en que maneja los datos de las aplicaciones para que funcionen muy bien con solo 4 GB de RAM. Lo mismo ocurre con Google y sus propios teléfonos Pixel 3 – los cuales funcionan con el sistema operativo genuino-, que "solo" tienen 4GB de RAM en comparación con otros dispositivos Android con 6GB o más.



En cambio, con los dispositivos Android que no son fabricados por Google, se podría decir que la optimización es generalmente menos eficiente. Hay tantos dispositivos Android disponibles con diferentes especificaciones y versiones que la optimización casi nunca será tan buena como lo es con Apple y Google, con sus iPhone y Pixel respectivamente. Por lo tanto, muchos dispositivos Android tendrán 6GB o más de RAM pero funcionaran como un iPhone o Pixel de 4 GB.



Por último, hay que decir que a la hora adquirir un celular entran a tallar varios factores, y no solo la velocidad. La experiencia global que el equipo nos pueda ofrecer (velocidad, capacidad de almacenamiento, cámara, etc.) importa mucho más que un solo atributo.

