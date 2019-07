ANÁLISIS | Evaluamos el smartphone Redmi Note 7 de Xiaomi [FOTOS Y VIDEOS]

El Comercio evaluó uno de los smartphones de gama media más esperados de la marca china más esperada. Es el primer teléfono de la marca que se vende en operadores locales.



En lo personal, no había tenido hasta ahora la posibilidad de probar ningún dispositivo de la marca china Xiaomi. Mucho había oído –sobre todo por parte de los fanáticos de la marca- y sinceramente me daba mucha curiosidad. Desde hace varias semanas he tenido la oportunidad de probar el Redmi Note 7, gracias a Entel Perú. En resumen, puedo decir que se trata de un smartphone que ofrece un buen desempeño global a un precio muy interesante.

Pero antes de continuar, tenemos que revisar las especificaciones técnicas de este smartphone:



Dimensiones: 159,2 mm x 75,2 mm x 8,1 mm

Peso: 186 g

Pantalla: 6,3" (97,4 cm2); resolución 1080 x 2340 pixels; 19,5:9 ratio.

Sistema operativo: Android 9.0 (Pie); capa de personalización MIUI 10.

Chipset: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

RAM: 3GB

Almacenamiento: 32GB expandible hasta 256 GB con MicroSD.

Cámaras: Principal doble: 48 MP, f/1,8 (wide); 0,8um, PDAF; 5MP; f/2,2, sensor de profundidad. Dual LED, HDR. Grabación de video: 1080p@30/60/120fps (EIS). Frontal: 13 MP; f/2,0; 1,12u,m. HDR, grabación de video a 1080p@30fps.

Otros: conector jack 3,5 mm, WLAN, Bluetooth; Rafio FM, USB tipo C; sensor lector de huellas; acelerómetro, sensor de proximidad, giroscopio, sensor de proximidad.

Batería: 4.000 mAh. Cargador rápido de batería 16W (Quick Charge 4).

El color Neptune Blue es muy llamativo en este smartphone. El Redmi Note 7 es el primer móvil de Xiaomi que se comercializa con operadores en el Perú. (Foto: Bruno Ortiz B.)

DISEÑO Y PANTALLA

A primera vista, es un smartphone agradable, de buen ver. Me tocó probar el Neptune Blue que le da un estilo muy llamativo y bonito. Tiene un diseño rectangular, con esquinas redondeadas. Pero cuando ya le das una mirada más al detalle, queda la impresión de que esas formas, esa distribución, te es familiar y la has visto antes.

El Redmi Note 7 de Xiaomi tiene el frente y la parte trasera de vidrio. La parte trasera del smartphone, al ser tan lisa, queda un poco resbalosa. Sin embargo, incluye una carcasa de silicona transparente que ayuda a no empezar desde cero en cuanto a la protección y a evitar que se resbale tanto.

La pantalla de este smartphone muestra los colores intensos, pero muy “lavados” para mi gusto. Para la muestra de fotos y reproducción de videos se desempeña con mucha eficiencia. En cuanto al audio, solo va bien: si se levanta mucho el volumen revienta y tapar el parlante por error perjudica.

Por si acaso, está es la configuración de la app de cámara del #RedmiNote7 pic.twitter.com/zTelQUTgRB — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 2 de mayo de 2019

DESEMPEÑO Y CÁMARAS

Aquí va un tema muy importante con respecto a este smartphone: ¿Qué tal va con el desempeño? En ese sentido, puedo decirte que el Redmi Note 7 tiene un desempeño correcto. Arranca muy bien, pero va sintiendo rápidamente el rigor del uso intenso a diario. Puede presentar algunos ‘lags’ en el salto entre aplicaciones, sobre todo si se salta hacia la app nativa de cámara. Es un smartphone con una configuración que termina demorando más de lo que debería.



Una de las cosas que no me gusta del #MIUI del #RedmiNote7 es que la interfaz no es tan agradable visualmente. En el menú flotante todas las opciones están demasiado juntas. pic.twitter.com/qByyfHiBxI — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 6 de mayo de 2019

El MIUI (su capa de personalización) de Xiaomi no es la mejor del mundo. No es que cueste trabajar con ella, sino que hay muchos puntos que se pueden mejorar. Una de esas desprolijidades que probablemente verás con más frecuencia es el menú adjunto que aparece cuando quieres seleccionar/cortar/pegar, por ejemplo, un texto. Ese menú aparece tan pegado que se ve feo (y complicado de emplear). Y así como ese, hay varios otros puntos en donde pueden mejorar en este smartphone.

Probé este smartphone con dos de los juegos más requeridos entre los fanáticos: Asphalt 9 y PES 2019. Jugando en ambos juegos en calidad media, funcionan sin problemas. Cuando se levanta la calidad, el Redmi Note 7 puede empezar a sufrir un poco.

En cuanto a las cámaras de este smartphone, la cosa va mejor. En fotos, con muy buena calidad de iluminación los resultados son más que satisfactorios. Los colores los muestra muy brillantes y ya depende mucho de los gustos del usuario. Tiene una opción para usar el lente de 48 MP que recorta las fotos a un formato más cuadrado, pero finalmente no hace mucha diferencia. La cámara delantera del Redmi Note 7 tiende a ir hacia los colores lavados.

Esta es una muestra de cómo el Redmi Note 7 de Xiaomi brinda un buen resultado cuando hay buena iluminación en fotos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Trabaja de una manera muy eficiente el efecto de desenfoque de fondo. En grabación de audio, tanto delantero y trasero va bien. En video sufre, sobre todo si es que la iluminación no es pareja, pues el smartphone va a tratar de compensar y quizás los ajustes sean demasiado visibles durante la grabación. Tiene estabilización electrónica de imágenes, pero su resultado no es el mejor. AQUÍ PUEDES VER UNA GALERÍA DE FOTOS Y VIDEOS DE ESTE DISPOSITIVO.

Una de las funciones que trae la app de la cámara nativa (stock) del #RedmiNote7 permite enderezar las fotos. pic.twitter.com/8Wdfd60s4M — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 4 de mayo de 2019

Aquí es donde viene un secreto que permite sacarle el jugo a este smartphone. El Redmi Note 7 se aprovecha mucho mejor cuando se le instala la G Cam. Esta es una aplicación diseñada por Google que permite hacer una mejor gestión del dispositivo al momento de tomar una fotografía. Con esta app se gana ángulo, nitidez y brillantez en los colores. Sin dudas, es una aplicación que no puede faltar.

Yo sé que de calidad no se puede hablar mucho por lo de la compresión, pero quizás sí de cómo se recorta la zona de la foto en el #RedmiNote7.



1. Con IA activa.

2. Con modo 48 MP activo.

3. Con GCam. pic.twitter.com/zVSdXDkQHP — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 4 de mayo de 2019

Con stock cam (la cámara por defecto) solo se pueden hacer videos hasta en 1080p. Si usas la GCam, en teoría puedes hacer videos de hasta 4K. pic.twitter.com/3RREMkgu5l — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 3 de mayo de 2019

BATERÍA

En este apartado, el Redmi Note 7 se portó bien conmigo. Este smartphone me dio sin problemas una autonomía de más de una jornada de trabajo, pese al uso intensivo que le di. Si el uso es moderado, puedes tener mucho más batería. La carga es relativamente rápida. En unas tres horas, tienes la batería cargada al 100%

Así me va con la batería del #RedmiNote7. Casi un día pero con un lapso de poco uso y luego una recargada a medias. Voy a dejar que se drene completamente y vamos con la prueba en serio. #testing pic.twitter.com/qhHnro9MMt — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 8 de mayo de 2019