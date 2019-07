ANÁLISIS | Evaluamos la nueva familia Moto G7 de Motorola [FOTOS Y VIDEOS]

Es probable que cuando leas las diferentes reseñas que existen sobre la familia de smartphones Moto G de Motorola, siempre habrá una referencia hacia el liderazgo de esta línea en el segmento de gama media. Y es que hace unos cuantos años, la familia Moto G revolucionó el mercado ofreciendo móviles de interesantes configuraciones, pero a un precio razonablemente más barato. Esto sirvió para que el resto de fabricantes empezara a fijarse en este segmento del mercado y mejorar ahí la oferta.



Una vez más, ensayo esta reseña triple, unificando en este texto las tres reseñas de los equipos de esta nueva familia de smartphones de Motorola: el Moto G7, el Moto G7 Plus y el Moto G7 Power. Se trata de equipos básicamente muy similares en cuanto a configuración, con algunas modificaciones evidentes en el tema del diseño y con funciones o características muy específicas que buscan convencer a distintos tipos de usuarios.

MOTO G7 POWER

Este smartphone de Motorola tiene su diferencial claramente indicado en el nombre: Power hace referencia a su gran capacidad de batería. Pero primero, repasemos cuáles son las características más importantes del Moto G7 Power:



Pantalla: 6,2” Max Vision HD+, con relación de aspecto 19:9

Procesador: Qualcomm Snapdragon 632, octa core de 1,8 GHz.

Memoria: 4GB de RAM

Almacenamiento: 64GB interna, expandible hasta 512 GB vía micro SD.

Sistema operativo: Android Pie 9

Cámaras: Trasera de 12 MP con PDAF, estabilizador electrónico de imágenes (EIS) y flash LED. Frontal de 8MP.

Batería: 5.000 mAh, capacidad de carga TurboPower de 18W.

Otros: Sensor de huella dactilar.

Esta es la calidad de la cámara principal del Moto G7 Power de Motorola con iluminación natural. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto al diseño, el Moto G7 Power se siente alargado, robusto, algo grueso, pero no es incómodo a la mano. Es un poco pesado, pero no molesta al uso. El frente de este smartphone es de vidrio y la carcasa de plástico. Los bordes de la pantalla no son muy gruesos. Trae notch o cerquillo en la zona superior, donde va la cámara frontal.

En la parte superior tiene el conector Jack 3,5mm y abajo la entrada micro USB tipo C. En la parte trasera tiene la única cámara dentro de un círculo. Debajo, donde está la marca del smartphone, el sensor de huellas digitales.

El desempeño de este móvil es fluido en general. Ofrece la experiencia ya conocida por todos los usuarios de Motorola. Para el consumo de multimedia y juegos es eficiente. En cuanto a sus cámaras, el desempeño es correcto. La cámara principal capta buenas imágenes cuando se cuenta con hay iluminación natural, pero sufre demasiado de noche. Un punto a favor es que cuenta con modo manual. La cámara frontal del smartphone sufre un poco más por la iluminación. El audio (tiene un solo parlante) es muy aceptable.

Con esta mixtura de poca luz y luz artificial, los resultados de las imágenes hechas con la cámara del Moto G7 Power no son los mejores. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La característica principal del Moto G7 Power es su batería de 5.000 mAh. En uso medio me ofreció autonomía de casi tres días. En uso intenso, la energía hizo que este smartphone tenga hasta dos días y casi 15 horas de pantalla. Puedes cargar cerca de 8 horas de batería en solo 20 minutos de carga. Es impresionante.

Conclusión

El Moto G7 Power es un smartphone pensado sobre todo para quienes requieren gran autonomía, sobre un funcionamiento dentro del promedio.

MOTO G7

Este smartphone está pensado para quienes aún busquen esa experiencia inconfundible de Motorola, pero con un mejor diseño, mejores materiales y, sobre todo, mejores cámaras. Este Moto G7 va un pasito más allá. Pero primero, repasemos cuáles sus características más importantes:



Pantalla: 6,2” Max Vision FHD+, con relación de aspecto 19:9

Procesador: Qualcomm Snapdragon 632 de 1,8 GHz.

Memoria: 4GB de RAM

Almacenamiento: 64GB interna, expandible hasta 512GB vía micro SD.

Sistema operativo: Android Pie 9

Cámaras: Trasera con doble sensor, el principal de 12 MP y el secundario de profundidad de 5MP. Cámara frontal de 8MP con flash en la pantalla.

Batería: 3.000 mAh, con cargador TurboPower de 18W.

Otros: Sensor de huella dactilar, diseño que repele el agua, cristal moldeado en 3D Corning Gorilla Glass.

En cuanto al diseño, a primera vista podría confundirse con el Moto G7 Power, pero este modelo aunque tiene la pantalla del mismo tamaño, no es tan pesado ni tan grueso como el equipo reseñado líneas arriba. Se siente el cambio de material a vidrio. Los bordes de la pantalla de este smartphone adelgazan un poco más y ya no trae notch. Ahora trae una especie de gota que cubre la cámara frontal.

Aunque las cámaras del Moto G7 sufren con la falta de luz, algunas veces puede hacer un trabajo más aceptable. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Todo esto trae como consecuencia una mayor área de pantalla en el smartphone. En cuanto al audio, va muy bien –aunque al máximo puede distorsionar un poco- y hasta incluye una mejora Dolby Audio.

La pantalla de este smartphone va muy bien, tiene brillantes colores y mucha nitidez, incluso va correctamente bajo la luz natural. Cuenta también con un conector Jack 3,5 mm, debajo trae un conector micro USB tipo C. Detrás, la doble cámara y debajo el lector de huellas dactilares. Como otra capa de seguridad, trae el desbloqueo facial que es bastante eficiente pero que sufre con poca luz.

En el día, las cámaras del Moto G7 de Motorola aprovechan muy bien la iluminación (sobre todo la natural). (Foto: Bruno Ortiz B.)

Este Moto G7 ya trae doble cámara, que incluyen varias funciones entre ellas el popular Modo Retrato, que suele tener buenos resultados (incluso se puede decidir cuál será el nivel de desenfoque de fondo). El smartphone incluye además el modo manual, con el que podrás controlar el enfoque, balance de blancos o hasta la sensibilidad del ISO. Una vez más, con una iluminación correcta (y buen pulso) las cámaras del Moto G7 pueden captar buenas imágenes. Y, una vez más, con la falta de luz los resultados suelen sufrir bastante. Con la cámara delantera la cosa va dentro de lo ya conocido. MIRA UNA GALERÍA COMPLETA AQUÍ.

Aunque el Moto G7 repite el procesador del Moto G7 Power, su desempeño es bueno, fluido. No hay ‘lags’ ni se te queda ‘freezado’. Tampoco se te cierran las apps de la nada, ni hay calentamientos inesperados. Es decir, debes estar seguro de que este smartphone funcionará sin complicaciones. En cuanto a la batería, la que trae es de 3.000 mAh. Es menor a lo que ofrece el Moto G7 Power, pero tranquilamente aguanta el día completo con una sola carga aunque, en uso intenso, puedes necesitar un empujoncito extra sobre el final del día. El adaptador de carga rápida alcanza el 50% de la batería en media hora.

Conclusión

Este Moto G7 está pensado para los usuarios que van por un smartphone que le ofrezca un buen desempeño durante toda la jornada, con cámaras que ofrecen los modos de tomas que se han hecho populares entre los usuarios y que no se aleja de la experiencia que Motorola le tiene asegurada a sus fanáticos.

MOTO G7 PLUS

Tengo un poco de sentimientos encontrados con este equipo. Como es el mayor de una familia de tres, esperaba que este Moto G7 Plus marcara una gran diferencia con sus otros dos hermanos menores. Y aunque efectivamente cuenta con varias particularidades, en lo personal no me parecen tan grandes como para considerarlo un equipo tan “distinto”. Ojo, eso no quiere decir que sea malo. Solo que personalmente esperaba una mayor diferencia. Antes de continuar, repasemos cuáles las características más importantes de este smartphone:



Pantalla: 6,2” Max Vision FHD+, con relación de aspecto 19:9

Procesador: Qualcomm Snapdragon 636 de 1,8 GHz.

Memoria: 4GB de RAM

Almacenamiento: 64GB interna, expandible hasta 512GB vía micro SD.

Sistema operativo: Android Pie 9

Cámaras: Trasera con doble sensor, el principal de 16MP y el segundo de 5MP de profundidad. Cámara frontal de 12MP con flash en la pantalla.

Batería: 3.000 mAh, con cargador TurboPower de 27W.

Otros: Altavoces estéreo, lector de huellas dactilares, diseño que repele el agua, cristal modelado en 3D Corning Gorilla Glass.

En el diseño no hay tantas novedades. A primera vista, se puede diferenciar el Moto G7 Power porque este tiene notch. Sin embargo, diferenciar por delante al Moto G7 del Moto G7 Plus es muy difícil. Ya no hay notch o cerquillo, sino una especie de gota sobre la cámara frontal. El tamaño de la pantalla del smartphone se mantiene (6,2”) pero, eso sí, se siente más refinado, de fácil agarre y más ligero. Frente y parte trasera de vidrio (que no atrapa tantas huellas) y marco de aluminio. Se siente fino. Detrás se mantiene la joroba donde van las dos cámaras (el círculo trasero).

En cuanto al desempeño de este smartphone, todo va bien: una vez más sin ‘lags’, sin retrasos o atascos, sin que las apps se cierren de improviso. La navegación, el salto entre aplicaciones, todo muy fluido. Incluye como capaz de seguridad el patrón, la huella digital y el reconocimiento de rostro, aunque es de un nivel muy básico y solo si estamos con buena iluminación. Las cámaras, en general, tienen un rendimiento más que aceptable. Sí, también incluye el modo manual.

En el video es que viene la novedad: la estabilización óptica de imagen. Su funcionamiento es interesante, aunque no perfecto. A una resolución de 1080p va muy bien. Buena muestra de colores y buena captura de sonido. MIRA LA GALERÍA DE FOTOS Y VIDEOS AQUÍ.

En cuanto a batería, este Moto G7 Plus queda en lo justo. Ofrece unas 20 horas de autonomía en uso regular. En el caso del uso muy intenso, el smartphone supera la jornada laboral y requiere una ayuda adicional. En promedio, ofrece poco más de cinco horas de pantalla.