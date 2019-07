MÓVILES | Evaluamos el nuevo Galaxy A70 de Samsung [FOTOS Y VIDEOS]

La coreana Samsung va completando la disponibilidad de su nueva familia Galaxy A 2019 en el mercado local. Esta vez evaluamos el Galaxy A70, de los smartphones más interesantes de su gama



Hace unos meses tuve la suerte de estar en Sao Paulo (Brasil) para el lanzamiento regional de la familia Galaxy A2019 de Samsung, una nueva serie de equipos planteada para reemplazar a los smartphones de gama baja, gama media y gama media alta de la popular marca coreana.

Los Galaxy A10 y A20 están orientados a la gama baja; los Galaxy A30 y A50 apuntan hacia la gama media; y los Galaxy A70 y A80 son para la gama media alta. En este espacio evaluamos de manera muy rápida el Galaxy A50, pero la experiencia fue muy convincente. Ahora, tuve la oportunidad de probar el Galaxy A70. ¿El veredicto? Se trata de un smartphone muy interesante y de gran desempeño.

Pero antes, vamos a repasar cuáles son las especificaciones técnicas del smartphone Galaxy A70:



Dimensiones: 164,3 mm x 76,7 mm x 7,9 mm. Peso: 183 gramos.

Pantalla: Super AMOLED 6,7 pulgadas. Resolución (Pantalla principal): 1080 x 2400 (FHD+).

Procesador: Qualcomm Snapdragon 675. Velocidad del CPU: 2GHz, 1.7GHz; tipo de CPU: Octa-Core.

Cámara: Cámara principal triple: 32.0 MP + 5.0 MP + 8.0 MP (Apertura focal F1.7 , F2.2 , F2.2). Enfoque automático, Zoom digital. Resolución para grabar video UHD 4K (3840 x 2160)@30fps. Videos en cámara lenta a 24 fps @HD

Cámara frontal: Resolución 32.0 MP; Apertura focal. Flash.

RAM: 6GB.

Almacenamiento: 128 GB. Expandible hasta 512GB vía microSD, (memoria real disponible 108.3 GB).

Conectividad: Antena; conector USB Tipo-C 2.0; GPS, Glonass, Beidou, Galileo. Conector de audífonos (jack) 3.5mm estéreo. Bluetooth v5.0.

Sistema operativo: Android 9.0

Sensores: Acelerómetro, Sensor de huella dactilar en la pantalla, Giroscopio, Sensor geomagnético, Sensor de pasillo, RGB Sensor de luz, Sensor de proximidad.

Batería: 4.500 mAh. Compatible con supercarga rápida inalámbrica de 25W.

Importante: INCLUYE RADIO FM.

Como ya saben, la nueva familia Galaxy A 2019 está destinada a reemplazar a las series J y serie A de años anteriores.

Hay una cosa muy clara: la nueva familia Galaxy A 2019 corrige varios problemas e irregularidades de la familia J (que ya está descontinuada). Sin dudas, es una apuesta interesante que Samsung ha sabido poner en práctica para este año.

DISEÑO

El Galaxy A70 es un smartphone grande. Incluso, creo que para algunos usuarios podría parecerles demasiado complicado para tomarlo con una sola mano. Sin embargo, tiene una particularidad: es sumamente ligero (en comparación con otros equipos del mismo tamaño).

Por delante el Galaxy A70 es un smartphone mantiene un notch, aunque es del tipo gota de agua, muy pequeño y en la parte superior, dejando una gran pantalla a disposición del usuario (lo que Samsung llama pantalla Infinity-U, por la forma del notch). La parte de atrás parece ser vidrio, pero no lo es. Es algo a lo que han llamado 3D Glasstic.

La parte posterior del Galaxy A70 parece de vidrio, pero es de un plástico con un tratamiento muy particular. Esta parte del smartphone refleja la luz como si fuera un prisma. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El acabado es muy atractivo, que tiene una particular reacción ante la luz (parece prisma), pero es un imán para las huellas. Como todo smartphone de gama media, el Galaxy A70 incluye Jack 3,5 mm (para auriculares), conector USB tipo C y un parlante. No es resistente al agua ni al polvo.

Una de las características de los smartphones de gama media, como este Galaxy A70, es la inclusión del conector jack 3,5 mm para auriculares. Además incluye radio FM. (Foto: Bruno Ortiz B.)

DESEMPEÑO

El Galaxy A70 me sorprendió. Va bien y con los días de uso te vas acostumbrando al ritmo de lo que te puede ofrecer este smartphone. No es una bala, no es el más rápido de todos. Aunque en rendimiento va muy bien, siempre te queda la impresión que el teléfono podría siempre darte un poquito más. Quizás ese “freno” es el que haga la distinción entre un dispositivo de gama media y uno de gama alta.



La pantalla en este Galaxy A70 tiene el sello de los Samsung: buena calidad, eficiente gestión del brillo, muy buenos ángulos de visión, y muestra los colores muy vívidos. Este smartphone viene con la capa de personalización One UX, y se adapta muy bien.

Este smartphone tiene varias capas de seguridad adicionales a las de siempre. El Galaxy A70 incluye lector de huellas en pantalla y reconocimiento facial. La primera es una característica que estaba reservada principalmente para dispositivos de gamas más altas. En el caso del reconocimiento facial, sí está presente en equipos de esta gama. ¿Y qué tal van? En comparación con otros teléfonos que tienen estas características, lo sentí un tanto lento, pero de funcionamiento correcto. Eso sí, el lector de huellas no me pareció tan preciso. En cambio, el reconocimiento facial sí funcionó mejor.

AUTONOMÍA

El Galaxy A70 viene con una batería de 4.500 mAh, que en un uso intensivo te puede brindar una autonomía de hasta casi dos días. Esto es algo que se agradece mucho, pues le suma una característica positiva. Pero eso no es todo: es compatible con carga rápida y tiene un cargador de 25 V. Esto es muy particular, pues ni el Galaxy S10 cuenta con este tipo de cargador.

CÁMARAS

En la parte trasera este smartphone tiene cámara triple (32 MP + 8 MP de gran angular + 5 MP), y en la parte frontal una cámara doble (32 MP + 2 MP). En ambos casos, tienen un sensor de pocos megapíxeles para el efecto de profundidad en el modo retrato.



El día no nos ayudó mucho, pero aún así el Galaxy A70 hizo un buen trabajo con esta imagen de la Catedral de Lima. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Cómo van las cámaras frontales? Este Galaxy A70 con buenas condiciones de luz (iluminación natural o con mucha iluminación artificial) las imágenes resultantes son de muy buena calidad. Una vez más: un sello característico de Samsung. Pero cuando la iluminación empieza a ser menor la cosa se complica para este smartphone.

La cámara frontal del Galaxy A70 de Samsung hace un buen trabajo con el desenfoque. Sin embargo, por defecto aplica el filtro belleza. Esto no necesariamente lo buscan todos los usuarios de smartphones. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Las imágenes del Galaxy A70 empiezan a llenarse de ruido, a perder detalles. Cuando se usa el lente de gran angular se nota cómo cambia la calidad de la imagen. Este smartphone tiene a su favor que ofrece buenos resultados en el Enfoque Dinámico (modo retrato). Puede grabar videos hasta en 4K de resolución a 30 cuadros por segundo, pero no cuenta con estabilización.

Bueno, recién empiezo con todo a las pruebas del #GalaxyA70. Aquí un video. pic.twitter.com/zVsE64VBIX — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) July 8, 2019

Una de las características de esta familia de smartphones es que la misma cantidad de megapíxeles de la cámara trasera, se repite en la cámara frontal. Se le agrega un sensor de 2 MP para crear el efecto de desenfoque, que –una vez más- ofrece un buen resultado. Algo que no me gustó mucho es que al activar la cámara de selfie también se activa el modo belleza y las caras no salen tan naturales como deberían. PUEDEN VER AQUÍ UN GALERÍA COMPLETA