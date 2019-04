MÓVILES | Primeras impresiones del Galaxy A50 de Samsung [VIDEOS]

El Comercio probó las capacidades de foto y video del Galaxy A50, el smartphone de gama media que ya está disponible en nuestro país



Luego de la presentación de la familia Galaxy A, El Comercio llegó hasta el Parque Ibirapuera, en Sao Paulo, para probar durante media jornada el Galaxy A50. Este es uno de los smartphones de Samsung que se encuentra en el medio del nuevo portafolio y que, además, ya se encuentra disponible en nuestro mercado.



Hoy va a tocar probar el #GalaxyA50, que ya está disponible en el Perú. pic.twitter.com/PT1aPhuOsf — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 11 de abril de 2019

--ESPECIFICACIONES--

Pero primero, vamos a repasar cuáles son las especificaciones del smartphone Galaxy A50 de Samsung:



Dimensiones: 158,5 mm x 74,7 mm x 7,7 mm.

Peso: 166 g

Materiales: Frente de vidrio, cuerpo de plástico.

Pantalla: 6,4" Super AMOLED resolución 1080 x 2340 píxeles, con ratio de 19.5:9. Protección Corning Gorilla Glass 3.

Sistema operativo: Android 9.0 (Pie).

Procesador: Exynos 9610 (10nm), ocho núcleos (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) y GPU Mali-G72 MP3

Memoria RAM: 4GB/6GB

Almacenamiento: 64GB/128GB

Cámaras: Principal, triple 25 MP, f/1.7, PDAF; 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide); y 5 MP, f/2.2, sensor de profundidad. LED flash, panorama, HDR. Grabación de video a 1080p@30fps. Frontal, 25 MP, f/2.0; HDR, grabación de video 1080p@30fps.

Batería: 4000 mAh con carga rápida de 15W.

--DISEÑO Y DESEMPEÑO--

Pese a que el Galaxy A50 es un smartphone no tan pequeño –tiene una pantalla de 6,4 pulgadas- no es incómodo a la mano. Su diseño guarda la línea que se repite en toda la familia Galaxy A 2019 [pantalla alargada Infinity-V, es decir con un notch o cerquillo en forma de v para albergar a la cámara frontal; bordes delgados], pero con dos características muy interesantes para su segmento: sensor de huellas bajo la pantalla y triple cámara.

El smartphone cuenta con la capa de personalización One UI de Samsung, que facilita su uso. El equipo es fluido, aunque en esta prueba mientras usamos constantemente la cámara se tomaba su tiempo para activarse. Sí, ya sé que este tiempo puede ser entre menos de un segundo y un segundo, lo cual no es “nada”… pero que algunos lo pueden notar, en comparación con otros equipos de la gama.

En cuanto a la batería, no puedo decir mucho del Galaxy A50 porque solo lo tuvimos a disposición por algunas horas. Entre aproximadamente las 9:30 a.m. y la 1:00 p.m., usándolo constantemente para tomar fotos y videos, compartirlas en redes sociales, y bajo un sol radiante (temperatura en Sao Paulo sobre los 30 grados), la batería del smartphone se descargó casi el 50%. No me parece nada mal.

--CÁMARAS--

El concepto de la familia Galaxy A 2019 es que el usuario pueda tener buenas cámaras tanto principales como al frente. En este caso, el Galaxy A50 tiene tres cámaras traseras (25 MP; 8 MP, que es ultrawide; y 5 MP, que tiene sensor de profundidad) y una única cámara frontal en el smartphone que también es de 25 MP.

Usando los diversos modos de foto y video del #GalaxyA50 pic.twitter.com/ioNHfzdFne — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 11 de abril de 2019

¿Qué tal van las cámaras? Son cámaras muy competentes. El lente ultrawide es de mucha utilidad y se agradece que esté presente en este smartphone. Si bien en las fotos se muestran los colores un poco “lavados”, se ven bien. A mi gusto el principal problema –tanto en fotos como en videos- es que si hay demasiada luz el equipo trata de compensar para que el objeto de la imagen salga bien y termina reventando el color blanco de alrededor. PUEDES VER LA GALERÍA DE FOTOS Y VIDEOS COMPLETA AQUÍ

--CONCLUSIÓN--

Es verdad que solo pude tener el Galaxy A50 por media jornada y por eso es que esta nota no es una reseña tal cual. Son primeras impresiones. Me parece que es un smartphone interesante, lo suficientemente sofisticado para atender las principales necesidades de los usuarios intermedios, con un diseño interesante. En suma, un desempeño correcto.