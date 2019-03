MÓVILES | Galaxy S10 Plus versus Galaxy S9 Plus de Samsung [VIDEOS]

Samsung acaba de lanzar su más moderno smartphone de alta gama. En El Comercio lo enfrentamos al modelo del año pasado



El Galaxy S10 Plus es el flamante smartphone de gama alta más moderno que tiene desde hoy Samsung en el mercado local. Si bien hace unos meses había lanzado el Galaxy Note 9, este dispositivo pertenece a otro segmento y la comparación no sería justa. Debido a que en El Comercio pudimos probar el último equipo de la coreana, decidimos enfrentarlo al modelo anterior -al Galaxy S9 Plus- para saber si es que efectivamente hay mucha diferencia entre uno y otro smartphone.



En cuanto a las especificaciones se pueden identificar las primeras diferencias. El Galaxy S10 Plus cuenta con una mejor configuración base: 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. Por su parte, el Galaxy S9 Plus es de 6GB de RAM y solo 64GB de memoria interna. También hay diferencias en los procesadores. Mientras que el smartphone del año pasado usa el procesador Exynos 9810, el smartphone de este año ya cuenta con el Exynos 9820. Desde este punto de vista, el Galaxy S10 Plus cuenta con un mejor desempeño a nivel general.

También hay muchas diferencias entre los diseños de estos smartphones. Aunque a primera vista se puede pensar que las diferencias son muy pocas, comparando con calma lo que trae el Galaxy S10 Plus versus el Galaxy S9 Plus, podremos ver desde nuevas ubicaciones de algunos elementos hasta cómo se ha aprovechado para ampliar el área de la pantalla en un dispositivo que no ha aumentado de tamaño.

En la parte posterior de ambos smartphones es en donde se nota con mayor claridad las diferencias entre dispositivos de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero quizás el principal punto en donde los usuarios estén interesados en saber si es que ha habido mejoras es en el tema de las cámaras. En los últimos años Samsung se ha mantenido como una marca con dispositivos que son bastante eficientes tanto en foto como en video, sin necesidad de cambiar muchas cosas. Sin embargo, ahora estamos hablando de un Galaxy S10 Plus con triple cámara y orientación horizontal, versus un Galaxy S9 Plus con solo dos cámaras y posicionamiento vertical. ¿Cuál de los dos smartphones tendrá un mejor desempeño?

El Galaxy S10 Plus le saca ventaja al modelo de smartphone del año pasado gracias a su nuevo estabilizador óptico de imágenes (OIS) y a su nueva función de superestable. A continuación comparto contigo un video en el que podrás ver cómo maneja el tema de la estabilización el nuevo dispositivo de Samsung en diversas situaciones cotidianas.

Pese a las novedades ofrecidas por el nuevo Galaxy S10 Plus, si tu eres usuario de un Galaxy S9 Plus y el smartphone está en buen estado, lo recomendable es que no lo dejes y sigas aprovechándolo al máximo. Si tienes plata y te gusta usar lo último de la moda, entonces pues comprar el equipo. Si tienes un teléfono más antiguo, de un par de años hacia atrás, vas a llevarte una mejor impresión si es que cambias al S10 Plus.