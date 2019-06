ANÁLISIS | Evaluamos el One Plus 7 Pro: todo es pantalla [VIDEOS]

No lo tenía en mis planes, pero gracias a los amigos de Fexpress, en El Comercio pudimos tener por algunos días este smartphone de gama alta de One Plus, esta nueva marca china (lleva seis años en el mercado), que viene sorprendiendo a los aficionados a la tecnología con sus diseños y sus innovaciones.



Pero primero, revisemos cuáles son las especificaciones técnicas del smartphone One Plus 7 Pro:



Características principales

Dimensiones: 162,6 mm x 75,9 mm x 8,8 mm

Peso: 206 gramos.

Materiales: vidrio delantero y trasero, con marco de aluminio. Corning Gorilla Glass 5.

SIM: Doble

Pantalla: AMOLED fluida, 6,67”, resolución de 1440 x 3120 píxeles, relación 19.5: 9. HDR10 +

Sistema operativo: Android 9.0 (Pie); Capa de personalización: OxygenOS 9.5.8

Procesador: Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm), Octa-core (Kryo 485 de 1x2.84 GHz y Kryo 485 de 3x2.42 GHz y Kryo 485 de 4x1.80 GHz). GPU: Adreno 640

Almacenamiento: versiones de 256 GB/128 GB

RAM: 6GB o 12 GB

Cámaras principal: Triple, de 48 MP, f / 1.6, (angular), 1/2 ", 0.8µm, láser / PDAF, OIS; 8 MP, f / 2.4, 78 mm (telefoto), con zoom 3x, láser / PDAF, OIS; y de 16 MP, f / 2.2 , 13mm (ultrawide). Flash de doble tono de doble LED, panorama, HDR. Grabación de video a 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps, HDR automático, giroscopio-EIS, sin grabación de video.

Cámara frontal: Pieza retráctil motorizada de 16 MP, f / 2.0, 25 mm (ancho), 1 / 3.0 ", 1.0µm, con auto-HDR. Grabación de video 1080p @ 30fps, giroscopio-EIS.

Otros: Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, NFC. No tiene radio. Sensores de huella digital debajo de la pantalla, acelerómetro, giro, proximidad, brújula.

Batería: Li-Po de 4.000 mAh no extraíble. Carga rápida de la batería 30W.



A partir de aquí les contaré, sin mucha complicación, qué me gustó y qué no de este smartphone de One Plus.

DISEÑO

El tamaño de este smartphone de One Plus es el que manejan los equipos de alta gama de otras marcas. ¿La diferencia? Además de que se siente muy bien en mano, tiene bordes mínimos lo cual –sumado a la ausencia de notch o cerquillo, así como de algún agujero en la cara frontal- brinda la sensación de una pantalla grande, que nunca se acaba… infinita (ejem, ejem). La pantalla tiene un muy buen desempeño, muestra los colores vivos y brillantes. Se maneja bien debajo de luz natural.

Eso sí, la parte trasera de este smartphone es la más atractiva: las tres cámaras acomodadas de manera vertical en la parte central, el logo de la empresa y el nombre más abajo se ven muy bien teniendo como fondo el espectacular color azul nébula. Sinceramente tiene un acabado y aspecto muy bonito. Sin embargo, lo negativo es que el acabado liso de la carcasa posterior hace que el One Plus 7 Pro sea resbaloso.

En el borde superior, el One Plus 7 Pro tiene el espacio por donde aparecerá la cámara retráctil. Sobre el lado izquierdo está el control de volumen y sobre la derecha el botón de encendido y apagado (ubicado en una buena zona que queda cómoda para la mano), y un switch que sirve para seleccionar los modos de sonido: silencio, vibración y normal. En el borde inferior de este smartphone se encuentra la bandeja para la SIM, el conector USB tipo C y un parlante, además de algunos micrófonos.

Pese a los grises que fueron los días que tuve a prueba el smartphone, este One Plus 7 Pro trata de aprovechar lo mejor posible toda la luz que capta. (Foto: Bruno Ortiz B.)

DESEMPEÑO

Tenerlo unos cuantos días no es suficiente para hacernos una de idea de su real potencia y desempeño. Sin embargo, este smartphone –como se esperaba, por su configuración- fue muy rápido, levantando aplicaciones de manera veloz y sin presentar retrasos ni ‘lags’ durante su funcionamiento. En juegos y aplicaciones pesadas o de gran necesidad de trabajo, el desempeño de este One Plus 7 Pro fue muy bueno.

CÁMARAS

Las cámaras principales (frontales) de este smartphone me dejaron satisfecho. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando tuve el One Plus 7 Pro fueron días muy nublados y grises. Sin embargo, el producto final me pareció muy bueno. El cambio entre el angular normal, el gran angular y el telefoto hace la diferencia y se agradece. Eso sí, pese que este smartphone tiene un modo nocturno este sí no me pareció tan eficiente de manera constate, aunque se pueden obtener fotos interesantes con poca luz.

Si bien el smartphone One Plus 7 Pro hace su mejor esfuerzo para tomar las mejores fotos posibles con poca luz, tiene techo para mejorar. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Obviamente, lo que llama principalmente la atención es la cámara retráctil que aparece sobre la parte superior del smartphone. Se trata de un elemento muy atractivo, pero sobre el que hay que tener mucho cuidado para no lastimarlo. No he llegado a ver carcasas especiales para esta función. En cuanto a la calidad de los selfies, está muy bien. Permite tomarse una autofoto con ángulo cerrado y cuando se usa el ángulo más amplio, la imagen termina con un interesante efecto de desenfocado trasero. MIRA NUESTRA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS Y VIDEOS.

CONCLUSIÓN

El One Plus 7 Pro tiene lo necesario para ser considerado un gran smartphone: desde un diseño muy delicado y elegante, pasando por un buen desempeño y con un elemento de gran recordación como la cámara retráctil.

Agredezco una vez más a los amigos de la tienda de envíos desde EE.UU. Fexpress, que tuvieron a gentileza de facilitarnos uno de estos smartphones. Sin dudas ha sido una evaluación muy corta.