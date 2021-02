Desde finales del 2020 el mercado de smartphones en el Perú empezó a animarse con la aparición de nuevas marcas, que amplían las opciones para los usuarios, sobre todo en la gama media. Una de esas marcas es Tecno Mobile -que pertenece al mismo holding que Infinix, otra marca que también debutó hace poco en el Perú-, y que tiene al Camon 16 Premier como su principal apuesta.

Es justo ese smartphone, el Camon 16 Premier el que he podido probar por varias semanas y sobre el cual voy a compartir con ustedes mi opinión. ¿En resumen? Es un teléfono de grandes dimensiones, de desempeño muy interesante, aunque con varios aspectos por solucionar.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO CAMON 16 PREMIER DIMENSIONES 170,6 mm x 77, 2 mm x 9,1 mm PESO 210 gramos PANTALLA 6,85 pulgadas, IPS Resolución 1080 x 2460 SISTEMA OPERATIVO Android 10 PROCESADOR Mediatek MT6785 Helio G90T RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 128 GB expandible vía microSD CÁMARAS PRINCIPAL Cuádruple 64 MP; 8 MP; 2 MP; 2 MP. CÁMARAS FRONTALES Doble 48 MP; 8 MP. BATERÍA 4.500 mAh con carga rápida de hasta 33W, pero con cargador incluido de 18W. OTROS Sensor de huellas, desbloqueo facial, Radio FM.





¿Qué tal es el diseño?

El Camon 16 Premier es el smartphone con el que Tecno Mobile debuta en el mercado peruano. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Es un dispositivo bastante grande y es un poco complicado hacer algo más que sostenerlo comuna sola mano. Sus materiales principales son vidrio, al frente, y el marco y la parte posterior de plástico . Como ya sucede en muchos terminales de gama media e inferiores, se nota la intención del fabricante de darle un aire interesante en diseño a la parte posterior, pese a la economía en materiales. No obstante, un punto en contra es que se convierte en un imán de huellas.

La parte posterior del Camon 16 Premier es muy interesante, pese a ser de plástico. Sin embargo, es un imán de huellas digitales. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Y aunque llama la atención [aunque mi opinión completa sobre el módulo de cámaras la compartiré más adelante], ese esfuerzo se queda a medio camino cuando se hace evidente la división entre la pantalla y el resto del equipo . En el borde superior no hay nada, y en el inferior está la entrada para auriculares, un micrófono, el puerto USB-C y un altavoz.

El Camon 16 Premier es un dispositivo móvil de grandes dimensiones. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En su lado izquierdo tiene el acceso a la ranura para la nano SIM y la tarjeta de memoria. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el lado derecho tiene el sensor de huellas digitales, que funciona como botón de encendido, y los controles de volumen. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el lado interior encontramos la entrada para el auricular, el puerto USB tipo C y el parlante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La distribución del resto del diseño del Camon 16 Premier es bastante convencional : botón de inicio [que en este caso también es sensor de huellas] y controles de volumen, a la derecha; ranura para la SIM y la memoria Micro SD a la izquierda.

La bandeja del Camon 16 Premier de Tecno Mobile tiene espacio para una micro SD y para dos nano SIM. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a la pantalla, las cámaras frontales están ubicadas en la zona superior izquierda y perforadas en la pantalla , tal como lo propusieron varias marcas hace un tiempo. Cuenta con una película de seguridad sobre la pantalla, para evitar rayones desde el primer momento.

Las cámaras frontales del Camon 16 Premier están dentro de la pantalla. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Ahora vamos con el módulo de cámaras . Como el smartphone Camon 16 Premier es un teléfono grande, su módulo de cámaras lo es también. Si lees mis reseñas, sabrás que no soy muy fan de la manera en que la mayoría de fabricantes han puesto en práctica esta parte en sus equipos . En este caso en particular, el módulo está en la parte superior central, tiene cinco espacios [cuatro para cámaras y uno para flash, organizados en forma de cruz] y sobresale bastante del cuerpo del equipo. En lo particular, no me gusta mucho cómo queda, aunque la protuberancia queda solucionada gracias a la carcasa de plástico que viene incluida.

El módulo de las cámaras principales es bastante llamativo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Qué tal funciona?

Lo reitero una vez más: es un equipo grande. Su pantalla está muy cerca de las 7 pulgadas, y usa la tecnología IPS, lo que hace que el ángulo de visión sea bueno. Muestra una buena gama de colores y brillo, aunque su desempeño no es favorable bajo la luz natural . Una de sus características interesantes es que ofrece una tasa de refresco de 90Hz, que le brinda bastante fluidez en la parte gráfica.

El Camon 16 Premier permite tomar fotos con un ultra gran angular, con buena calidad, pero con los colores un poco pálidos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque es un equipo que trabaja con Android, al ver su capa de personalización (que se llama HiOS) fue imposible no encontrarle un “sospechoso” parecido con la vista en el Infinix Note 7 Lite que probé antes [explicable, pues ambas marcas son del mismo holding]. La lógica de su launcher [o la manera en que accedes a las aplicaciones y funciones del teléfono] son muy parecidas, incluso hasta en la iconografía. Incluso, es similar hasta en la cantidad y forma de publicidad que te muestran.

El modo retrato con el ultra gran angular de las cámaras frontales permite un efecto de desenfoque, aunque el reconocimientos de los bordes no es muy preciso. Además, se nota la falta de tratamiento ante las superficies de color blanco. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto al desempeño, este Camon 16 Premier es bastante solvente : rápido, fluido, ligero para levantar apps y cambiar entre ellas. Una vez que te acostumbras a la lógica de su funcionamiento [la curva de aprendizaje no es muy grande], empiezas a agarrarle la maña, incluso hasta aprendes [o te convences de ello] a dejar de prestarle atención al bombardeo de información por parte de la capa de personalización.

Cuando la iluminación mejora, la calidad de las imágenes es mejor. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El Camon 16 Premier se las ingenia para tener buenos resultados de noche. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En navegación web, streaming de videos o música, emparejamiento con dispositivos de otras marcas, uso de redes sociales y demás, este dispositivo no solo es cumplidor, sino que hace las cosas bastante bien .

El Camon 16 Premier se las ingenia para tener buenos resultados de noche. (Foto: Bruno Ortiz B.)

No te debes preocupar por el rendimiento de las cámaras. El Camon 16 Premier te entrega una experiencia muy similar a la del Infinix Note 7 Lite, en el sentido de que, sin ser resultados extraordinarios, se defiende bastante bien. Sin embargo, la doble cámara delantera ofrece mejores resultados . Los selfies con ultra gran angular, están aprobados. En video, sin ser sobresalientes y con algunos puntos por corregir, el producto final es bueno.

Incluso de noche, con la cámara frontal el Camon 16 Premier obtiene resultados muy interesantes. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Y cómo va de batería?

Su batería es de 4.500 mAh, pero el rendimiento variará no solo según la intensidad y el tipo de herramientas, apps y funciones que utilices, sino también la tasa de refresco de la pantalla. Dependiendo de ello, podrás tener entre siete u ocho horas de pantalla , y no necesitar cargar el aparato hasta el día siguiente.

Y justamente sobre ese tema hay un tema complejo: el Camon 16 Premier soporta carga rápida de hasta 33W, pero el adaptador que viene en la caja es de solo 18W . Así que, si te consigues el adecuado, podrías reducir el tiempo de carga completa (de 0% a 100%) de casi dos horas a menos de una hora. Eso sí, la animación del Flash Charge de 18W durante la carga está bastante simpática.

¿Vale la pena comprarlo?

El Camon 16 Premier de Tecno Mobile es una interesante alternativa en el mercado local. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin dudas, e ste Camon 16 Premier de Tecno Mobile es un smartphone bastante bueno , sobre todo para quienes estén buscando una configuración robusta [sobre todo en hardware, pues no olvidemos que tiene 8GB de RAM y 128 GB de almacenamiento]. Si bien en cuanto a software puede [y tiene que] mejorar, tampoco es un lastre muy pesado. Aunque es voluminoso, es cumplidor y, sobre todo, a un precio adecuado. Quizás no será tu primera opción, si es que vienes de una historia con marcas más conocidas, pero de todas maneras debes tenerlo en tu radar si es que estás buscando el costo-beneficio.





