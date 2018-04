Los teléfonos celulares emiten energía de radiofrecuencia (ondas de radio), una forma de radiación no ionizante. Las radiaciones, atendiendo a su energía, se clasifican en radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las primeras, entre la que se encuentran los rayos X, tienen energía suficiente como para arrancar electrones de los átomos, mientra que las otras no.

De acuerdo al Instituto Nacional del cáncer de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés), la radiación ionizante aumenta el riesgo de cáncer. Sobre la radiación no ionizante (presente también en hornos microondas), sostiene que aún no hay evidencia científica contundente que indique que genera dicho mal.

Aclarados estos puntos vayamos con el ránking de los celulares que emiten más radiación. La siguiente información ha sido difundida por el portal de estadísticas Statista teniendo como base, según indica, datos de la Oficina Federal Alemana de Protección Radiológica.



(Foto: Statista)

Si bien no existe una directriz universal para un nivel "seguro" de radiación del teléfono, la certificación alemana de respeto al medio ambiente 'Der Blaue Engel' (Blue Angel) solo certifica teléfonos que tienen una tasa de absorción específica de menos de 0,60 vatios por kilogramo. Todos los teléfonos presentados son más del doble de este punto de referencia.

¿Por qué existe preocupación de que los smartphones pueden causar cáncer?

Desde la utilización de los móviles siempre hubo preocupación sobre sus efectos en la salud porque emiten energía de radiofrecuencia, una forma de radiación no ionizante y los tejidos que se colocan cerca de la antena pueden absorber esa energía.

Otra razón es que el número de usuarios de móviles ha aumentado de forma considerable. Para el año 2014, había más de 327.5 millones de personas con servicios de celulares en los Estados Unidos a comparación del año 2000, cuando solo habían 110 millones, señalan los datos de la Asociación de Telecomunicaciones Celulares e Internet. A nivel mundial, De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, existen 5 mil millones de usuarios.

A ello se le suma que el número de llamadas y su duración ha aumentado. Por ello, algunos especialistas recomiendan siempre utilizar audífonos cuando se realice una llamada que sobrepase los 10 minutos. Ahora con los avances tecnológicos en los celulares se ha logrado reducir la emisión de energía.

(Foto: Statista)

Aunque de todas formas existen teléfonos en el mercado que no tienen una alta carga de radiación como los mostrados al inicio, siendo el Sony Xperia M5, con una tasa de absorción específica de 0,14 vatios por kilogrados el que menos radiación no ionizante posee.

¿Cómo se mide la exposición a la radioactividad?

Aún no es posible hacer mediciones directas fuera de un entorno de laboratorio, indica el NCI. Los estudios que se realizan utilizan datos de varias fuentes, incluso con los proveedores de servicios.

En este cálculo se encuentra la regularidad con que se usa un teléfono celular, la edad en que se empezó a utilizar, cuántas llamadas hace por día, semana o mes y la duración de una llamada típica.