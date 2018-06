Con un mercado de más de 2.000 millones de usuarios, China es uno de los objetivos prioritarios de muchas de las más grandes firmas de celulares. Las tendencias que impone el país asiático con respecto a móviles se han convertido en referentes mundiales, motivo por el que las empresas del sector se lanzan a conquistarlo con todas sus armas.

La expectativa sobre cuáles son los celulares de moda en China no solo interesa a las empresas desarrolladoras, también a muchos usuarios. Por eso, la compañía CounterPoint ha elaborado un informe en el que detallan cuáles son los 10 equipos más venidos en este mercado oriental.

Aunque pueda sorprender a algunos, el modelo de mayor demanda es el iPhone 8 Plus, que cuenta con el 5,6% de la cuota total. Los otros dos más recientes modelos de la compañía de la manzana ocupan el tercer y cuarto lugar, sumando solo los tres un total de 13,5% de la cuota del inmenso mercado.

La otra marca que destaca en este ranking es la desarrolladora china Xiaomi, que ocupa el segundo, quinto y séptimo puesto con sus equipos Redmi 5A, Redmi Note 5 y Redmi 5 Plus respectivamente. Xiaomi ya lleva tiempo siendo una de las marcas favoritas de la región, y cada vez empieza a conquistar más el resto del mundo.

Destacan además tres smartphones Honor de Huawei, todos equipos económicos y sin pertenecer a las gamas más altas. Cierra la clasificación Oppo con su R15, un dispositivo más caro y con mejores prestaciones que los anteriores.

Llama la atención que otras compañías como Samsung, LG o Sony no aparezcan siquiera por esta lista, pese a tener sus sedes en el territorio asiático.

--- Ranking con especificaciones técnicas ---

1. iPhone 8 Plus



Pantalla: 5.5 pulgadas

Resolución: 1920x1080 píxeles

Batería: 2691 mAh

Procesador: A11 Bionic de 64 bits/ GPU de 6 núcleos

Memoria interna: 64/250 GB (no ampliable con microSD)

Memoria RAM: 3 GB

Cámara principal: Dual 12 + 12MP / Cámara frontal: 7MP

Versión Software: iOS 11



2.Redmi 5a



Pantalla: 5 pulgadas

Resolución: 1280x720 píxeles

Batería: 3000 mAh

Procesador: Qualcomm Snapdragon 425/ GPU de 4 núcleos x 1,4 GHz

Memoria interna: 16 GB (ampliablehasta 128 GB con microSD)

Memoria RAM: 3 GB

Cámara principal: 13 MP / Cámara frontal: 5 MP

Versión Software: Android 7.0 Nougat





3. iPhone X



Pantalla: 5,8 pulgadas

Resolución: 2436x1125 píxeles

Batería: 2716 mAh (no extraíble)

Procesador: Chip A11 Bionic

Memoria interna: 64/250 GB (no ampliable con microSD)

Memoria RAM: 3 GB

Cámara principal: Dual 12 MP + 12 MP / Cámara frontal: 7 MP

Versión Software: iOS11



4. iPhone 8



Pantalla: 4,7 pulgadas

Resolución: 1334x750 píxeles

Batería: 1821 mAh (no extraíble)

Procesador: A11 Bionic de 64 bits

Memoria interna: 64/250 GB (no ampliable con microSD)

Memoria RAM: 2 GB

Cámara principal: 12 MP / Cámara frontal: 7 MP

Versión Software: iOS11





5. Redmi Note 5



Pantalla: 5,9 pulgadas

Resolución: 1080x2160 píxeles

Batería: 4000 mAh (no extraíble)

Procesador: Qualcomm Snapdragon 625

Memoria interna: 32/64 GB (ampliable hasta 128 GB con microSD)

Memoria RAM: 3/4 GB

Cámara principal: 12 MP / Cámara frontal: 13 MP

Versión Software: Android 8.1 Oreo



6. Honor 7C



Pantalla: 5,9 pulgadas

Resolución: 720x1440 píxeles

Batería: 3000 mAh (no extraíble)

Procesador: Qualcomm Snapdragon 450

Memoria interna: 32/64 GB (ampliable hasta 250 GB con microSD)

Memoria RAM: 3/4 GB

Cámara principal: Dual 13 MP + 2 MP / Cámara frontal: 13 MP

Versión Software: Android 8.1 Oreo





7. Redmi 5 Plus



Pantalla: 5,9 pulgadas

Resolución: 2160x1080 píxeles

Batería: 4000 mAh (no extraíble)

Procesador: Qualcomm Snapdragon 625

Memoria interna: 32/64 GB (ampliable hasta 128 GB con microSD)

Memoria RAM: 3/4 GB

Cámara principal: 12 MP / Cámara frontal: 5 MP

Versión Software: Android 7.1 Nougat





8. Honor 9 Lite



Pantalla: 5,6 pulgadas

Resolución: 1080x2160 píxeles

Batería: 3000 mAh (no extraíble)

Procesador: Kirin 659

Memoria interna: 32/64 GB (ampliable hasta 256 GB con microSD)

Memoria RAM: 3/4 GB

Cámara principal: Dual 13 MP + 2 MP / Cámara frontal: 13 MP + 2 MP

Versión Software: Android 8.0 Oreo





9. Honor 7X



Pantalla: 5,9 pulgadas

Resolución: 1080x2160 píxeles

Batería: 4000 mAh (no extraíble)

Procesador: Qualcomm Snapdragon 625

Memoria interna: 32/64 GB (ampliable hasta 256GB con microSD)

Memoria RAM: 3/4 GB

Cámara principal: Dual 16 MP +2 MP / Cámara frontal: 8 MP

Versión Software: Android 7.1.1 Nougat





10.OPPO R15



Pantalla: 6,28 pulgadas

Resolución: 1080x2280 píxeles

Batería: 3450 mAh (no extraíble)

Procesador: Mediatek MT6771 Helio P60

Memoria interna: 128 GB (ampliable hasta 256 GB con microSD)

Memoria RAM: 4/6 GB

Cámara principal: Dual 16 MP + 5 MP/ Cámara frontal: 20 MP

Versión Software: Android 8.1 Oreo