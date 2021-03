Exactamente, seis meses después de haber hecho la reseña de un teléfono de entrada de Huawei, recibo otro dispositivo de la marca china para evaluación. Esta vez se trata de un smartphone de gama media, el Y7A. El público objetivo es el juvenil y la propuesta reúne mucho de lo que se espera en este segmento del mercado.

Aunque parezca repetitivo, hasta que no solucione sus problemas con EE.UU. el principal lastre contra el que va a tener que seguir luchando Huawei es el hecho de que sus teléfonos no cuentan con los servicios móviles de Google. Si bien Huawei Mobile Services (HMS) ha ido mejorando con el paso del tiempo, a la marca todavía le cuesta ser atractiva con esta limitación . Ah, y si te preguntabas si es que ¿es posible vivir sin Google? Yo creo que sí.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO PPA-LX3 PANTALLA 6,67 pulgadas LCD TFT IPS, FHD+ Resolución 2400 x 1080 DIMENSIONES 165,65 mm x 76,88 mm x 9,26 mm PESO 206 gramos PROCESADOR Huawei Kirin 710A Octa core. SISTEMA OPERATIVO EMUI 10.1.1 (basado en Android 10). RAM 4 GB ALMACENAMIENTO 64 GB expandible a 512 GB con microSD. CÁMARA PRINCIPAL Cuádruple: 48 MP (apertura f/1.8) + 8 MP (objetivo ultra gran angular de 120°, apertura f/2.4) + 2 MP (lente Bokeh, apertura f/2.4) + 2 MP (lente macro, apertura f/2.4). CÁMARA FRONTAL 8 MP apertura f/2.0. BATERÍA 5.000 mAh. Compatible con tecnología Huawei SuperCharge 22,5 W. OTROS Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula, sensor de gravedad, sensor de huellas digitales, Radio FM.

Esta mañana @HuaweiMobilePe presentó su nuevo #Y7a, un smartphone de gama media, pensado en su público más joven. En este hilo te cuento algo de lo que mostraron a la prensa. 1/ pic.twitter.com/30UbaXxoEX — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) January 29, 2021





¿Qué tal es?

En líneas generales, este Y7A es un dispositivo bueno . En cuanto al diseño, es sobrio. Está hecho de vidrio y plástico. No arriesga por nada novedoso, pues mantiene líneas tradicionales en los teléfonos inteligentes y trata de darle un acabado más elegante. La carcasa de plástico es un imán de huellas. El módulo de cámaras traseras es sobrio y delicado. Aunque se puede manejar sin problemas con una sola mano, es un terminal pesado.

El diseño del Huawei Y7A sigue la tendencia de la industria. No se arriesga mucho. La única "novedad" es la cámara frontal en un hoyo de la pantalla. (Foto: Bruno Ortiz B.)

No hay novedades en la distribución de botones : a la derecha un sensor de huellas (muy preciso y rápido) que funciona como botón de encendido y apagado, y los controles de volumen; en la parte superior solo un micrófono; en la parte izquierda, la bandeja para la SIM y la memoria microSD; y en el borde inferior está el puerto para los auriculares, un micrófono, el puerto USB-C y un parlante.

En el borde derecho vemos el sensor de huellas, que también funciona como botón de encendido. Sobre él, el control de volumen. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el borde inferior del Huawei Y7A vemos el conector del auricular, un micrófono, el puerto USB-C y un parlante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Funciona bien?

La pantalla del Y7A es grande y ofrece buenos colores y brillo. Sí, sus colores siguen siendo “estilo Huawei” , pero es una cuestión de gustos. Bajo la luz del Sol sufre un poco.

Para esta toma se utilizó el gran angular del Huawei Y7A. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a su desempeño general, me parece que está dentro de lo esperable para un smartphone de esta gama. En uso de servicios de streaming, navegación por la web y otras aplicaciones no muestra complicaciones y todo fluye rápidamente .

El módulo de la cuádruple cámara del Y7A de Huawei está colocada de manera muy armónica con el diseño del smartphone. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sus cámaras son bastante buenas , y decir eso en dispositivos de Huawei no es novedad. Aunque noté algunos problemas en el manejo de los colores blancos (no se logra mucha definición de fondo, sobre todo en el video y con la cámara frontal), los resultados en general son buenos. Incluye un modo Noche que, aunque no muestra la calidad de gamas mucho más altas, resuelve situaciones complejas.

Esta toma es la primera de una serie de tres, en la que demostramos la versatilidad de los lentes del Huawei Y7A. En este caso se usó el gran angular. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Esta toma es la segunda de una serie de tres, en la que demostramos la versatilidad de los lentes del Huawei Y7A. En este caso se usó el acercamiento 1X. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Esta toma es la tercera de una serie de tres, en la que demostramos la versatilidad de los lentes del Huawei Y7A. En este caso se usó el super Macro. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque Huawei haya querido sacar de discusión la ausencia de los servicios de Google, es un tema que siempre será recurrente. Con el tiempo, la propuesta ha llevado a que la herramienta Petal Search (una especie de buscador de todo) se complemente con la tienda de aplicaciones App Gallery e intentar suplir la conocida ausencia. ¿Se puede vivir sin los servicios de Google? Sí, ya lo he explicado en otras oportunidades. Es más, muchas aplicaciones populares (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Twitter, entre otras) están disponibles, así como las de los bancos locales y muchos servicios de utilidad. Sin embargo, a las apps de la gran G solo se podrá acceder vía navegador.

Esta toma se hizo entrada la tarde, a contraluz con el Huawei Y7A. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Las baterías de 5.000 mAh, como la que trae este Y7A ya se han vuelto comunes en smartphones de gama media e inferiores, en este caso es una característica que no se puede obviar. Supera sin problemas las 15 horas de autonomía y ofrece más de seis horas de pantalla.

Una de las cosas interesantes del #HuaweiY7A es su compatibilidad con la tecnología SuperCharge a 22,5 W. En unos 40 minutos cargó la mitad de la batería de 5.000 mAh. En menos de una hora y media se cargó al 100%. pic.twitter.com/5eESK6QEOy — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) March 4, 2021

Pero en este apartado, el Y7A de Huawei destaca además porque ofrece compatibilidad con la tecnología SuperCharge de Huawei (22,5W) lo que permite recargar la batería de 0% a 100% en

¿Vale la pena?

Una vez más, Huawei trae al mercado un smartphone de gama media bastante interesante . Sin embargo, se trata de una apuesta a la que le falta más agresividad, teniendo en cuenta que hoy muchos más fabricantes están apostando sus fichas a la gama media, y -sin contar el problemita con los servicios móviles de Google- sus competidores cada vez ofrecen más novedades para atraer a nuevos usuarios. Reitero: el Huawei Y7A es un buen teléfono para su segmento , pero ante la oferta de su competencia y las limitaciones a nivel de software, es lógico que no esté necesariamente entre las primeras opciones.





TE PUEDE INTERESAR









SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER