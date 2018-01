Google anunció hace algunos meses su nuevo sistema Android Go, una iniciativa cuya premisa principal era la de lograr llevar smartphones a cualquier rincón del mundo. Se trata de una versión del sistema operativo clásico, pero destinada a móviles de recursos muy limitados.

Si bien ya han empezado a aparecer aplicaciones para Android Go, este aún no encontraba su momento de despegue, al menos hasta ahora. Desde el medio indio ‘Factor Daily’ se hace eco de un rumor que señala que Google estaría ultimando detalles para presentar al mundo los primeros móviles bajo este nuevo sistema operativo, siendo lo más atractivo de todo esto el precio de los equipos: menos de 30 dólares.

Según señala el informe del citado medio, Google se habría asociado recientemente con firmas de renombre del mercado indio, como Micromax o Intex, para lograr su objetivo. De esta manera, los rumores apuntan al 26 de enero cómo la fecha en la que la gran G y sus socios en esta iniciativa darán a conocer los nuevos modelos.

Como mencionábamos párrafos arriba esta nueva línea estará constituida por modelos de recursos técnicos bastante humildes, de 1 GB de memoria RAM en promedio, pero dirigidos a un mercado bastante definido.

No obstante, hay que aclarara que se tratan de rumores. El informe del medio asiático cita que fue una fuente oficial de la Google quien confirmó la existencia de los móviles, pero hasta que la compañía no se manifieste al respecto no podremos tener certeza. De todas maneras queda claro que en cualquier momento la desarrolladora hará el lanzamiento, pues es una promesa que tiene desde hace un tiempo.



