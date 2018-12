La historia de Nokia es muy particular: de ser el rey indiscutido de los teléfonos celulares, a no tomar las mejores decisiones y terminar en la intrascendencia. Tras pasar por varias manos, la marca llega a la HMD Global, una empresa finlandesa que quiere recuperar su brillo de antaño.



Aunque los dispositivos de esta nueva etapa de Nokia ya se venden en el mercado local desde hace ya varios meses, recién hace algunas semanas HMD Global ha presentado el retorno formal de la marca finlandesa al Perú. De la mano de la operadora Claro Perú, se anunció la comercialización de los modelos Nokia 2.1 y Nokia 3.1.

El Comercio tuvo acceso a un modelo Nokia 2.1, uno de los más básicos del portafolio de la finlandesa. Lo hemos evaluado durante las últimas semanas para determinar si es que se trata de un smartphone que vale la pena.

A continuación te dejamos las características principales del Nokia 2.1:



Dimensiones: 153,6 mm x 77,6 mm x 9,7 mm. Peso 174 g.

Pantalla: 5,5”, IPS LCD (720 x 1280) y ratio 16:9.

Sistema operativo: Android 8.1 Oreo, Go edition

Procesador: Qualcomm Snapdragon 425 (28 mm) , cuatro núcleos 1,4 Ghz.

Memoria RAM: 1 GB

Memoria interna: 8 GB.

Cámara frontal: 8MP, autoenfoque, flash LED y graba video a 720p a 30 cuadros por segundo.

Cámara trasera: 5MP

Otros: Parlantes estéreo, Bluetooth, conector 3,5 mm, conector microUSB 2.0 on the go (OTG), radio FM, sensor acelerómetro y de proximidad.

Batería: 4.000 mAh.

La finlandesa Nokia ha vuelto oficialmente al país y ya tienen a disposición de los usuarios su nuevo portafolio. El Comercio evaluó el Nokia 2.1, un smartphone de gama de entrada. (Foto: Bruno Ortiz B.)

LO MEJOR: Se trata del retorno de Nokia, una marca que ha calado en muchos usuarios desde finales de los noventa. Ya no usa un sistema operativo propietario, tiene un acuerdo con Google y usa Android. Esta es una ventaja, pues al ser un equipo básico desde el punto de vista del hardware y llevar la edición Go del Android Oreo, mantienen gran parte de su limitado almacenamiento (de 16 GB solo se ocupan casi 4 GB en archivos básicos) y se complementa con una serie de aplicaciones en versión Go (es decir, reducidas y menos pesadas).

Así arranca el Nokia 2.1. Nótese que para manejar mejor las limitaciones del hardware usa versiones Go de varias apps. #NokiaMobilePe pic.twitter.com/DMiTOztWpj — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 14 de noviembre de 2018

La batería del Nokia 2.1 es de 4.000 mAh y brinda autonomía que supera con facilidad el día y medio. Hay que reconocer que este tipo de smartphones no invitan a tener un uso intensivo. Su pantalla ofrece solo un desempeño aceptable.

LO QUE PUEDE MEJORAR. Convengamos que el Nokia 2.1 es un smartphone ligero en su funcionamiento general, aunque tiene sus limitaciones: su poco RAM hace que sufra en el salto entre aplicaciones.

Ahora la prueba de cámara principal con buena iluminación #NokiaMobilePe pic.twitter.com/FAIo6JXPfQ — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 14 de noviembre de 2018

Al ser un smartphone de entrada, no le podemos exigir demasiado a las cámaras del Nokia 2.1, que –como siempre- funcionan bien con buena iluminación y sufren con poca luz. Pero ojo, no esperes capturar las mejores o videos con este terminal. Solo tiene como medida de seguridad el dibujado de patrón.

Aquí les dejo algunas fotos de noche con el Nokia 2.1 de #NokiaMobilePe pic.twitter.com/8ovXvk4sOd — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 15 de noviembre de 2018

Aquí les dejo algunas fotos de noche con el Nokia 2.1 de #NokiaMobilePe pic.twitter.com/jDA4RwZwtX — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 15 de noviembre de 2018

LO MALO. El Nokia 2.1 es tiene una buena batería, pero se requieren más de dos horas para la tener una carga completa. Otro punto en contra de este smartphone es que se necesite tener una configuración tan limitada para contar con la versión Go de Android.

CONCLUSIÓN. El Nokia 2.1 es un smartphone de entrada que –desde mi punto de vista- ofrece una buena relación costo-beneficio. El usuario no sufrirá con problemas de almacenamiento y, siempre y cuando no se ejecuten aplicaciones o juegos sumamente pesados o con alta demanda gráfica, se podrá navegar, usar redes sociales, etc.

Me parece que el Nokia 2.1 es un teléfono ideal para quienes no requieren más que las funciones básicas de un smartphone o quienes estén buscando su primera experiencia con un teléfono inteligente.