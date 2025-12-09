Después de semanas de rumores y filtraciones, Samsung ha lanzado su esperada actualización One UI 8,5, presentando nuevas funciones para el sistema operativo de los ‘smartphones’ de su línea Galaxy.

La actualización basada en el Android 16 está actualmente disponible solo en fase beta para los usuarios de la serie Galaxy S25 e incluye mejoras a la edición de fotos mediante inteligencia artificial, mejoras en la seguridad del dispositivo y facilidades para compartir archivos entre diversos dispositivos de la marca coreana.

La primera función viene con una actualización al app Photo Assist (Asistente de fotos), que en su nueva versión guarda continuamente cada paso de la edición de una imagen sin tener que grabarla manualmente. Esto permite a los usuarios trabajar continuamente y elegir la mejor iteración de la fotografía de una lista de modificaciones.

Y esas imágenes mejoradas también serán más fáciles de compartir, gracias a una mejora de la función Quick Share que identifica a las personas retratas y proactivamente sugiere a qué contactos enviarlas.

No es la única forma en que han mejorado las capacidades de compartir archivos y si tienes más de un dispositivo Galaxy ahora es más fácil que nunca acceder a estos sin importar si estás en tu celular, PC o tableta con mejoras a la función de Storage Share, que ahora pone esta información en el app My Files (Mis archivos).

One UI 8,5 también ha mejorado la protección de los dispositivos Samsungs, reforzando la protección contra robos y pérdida del dispositivo, así como dándole a los usuarios un control más claro sobre sus opciones de seguridad.

Adicionalmente, la función Failed Authentication Lock (bloqueo por autenticación fallida) ahora bloquea automáticamente la pantalla si se producen demasiados intentos fallidos de verificar la identidad mediante huella digital, PIN o contraseña. Adicionalmente, la verificación de identidad también protege más ajustes que antes, lo que añade una capa adicional de protección.

El beta de One UI 8.5 estará disponible primero para los usuarios de la serie Galaxy S25 en determinados mercados, entre los que se incluyen Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos, a partir del 8 de diciembre. Los usuarios de Galaxy pueden solicitar participar en el programa beta a través de la aplicación Samsung Members.