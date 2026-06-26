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Resumen

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Accesorio magnético para la cámara del smartphone OPPO Bubble.
Accesorio magnético para la cámara del smartphone OPPO Bubble.
/ OPPO
Por Agencia Europa Press

Oppo ha acompañado el lanzamiento de la serie Reno16 con un nuevo dispositivo magnético, Oppo Bubble, que ha presentado como un “asistente fotográfico” que amplía las opciones de la cámara del ‘smartphone’.

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