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Resumen

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Así es el Oppo N6, el teléfono plegable de alta gama de la firma china Oppo.
Así es el Oppo N6, el teléfono plegable de alta gama de la firma china Oppo.
/ Daniel Bedoya Ramos
Por Daniel Bedoya Ramos

A estas alturas ya se puede decir que los teléfonos plegables han superado sus falencias. Esa es la impresión que deja el Oppo Find N6, un modelo plegable, ultradelgado y de gama alta que no solo destaca por su diseño, sino también por lo que se puede hacer con el mismo dispositivo. Digamos que la versatilidad es también una de sus virtudes.

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