A estas alturas ya se puede decir que los teléfonos plegables han superado sus falencias. Esa es la impresión que deja el Oppo Find N6, un modelo plegable, ultradelgado y de gama alta que no solo destaca por su diseño, sino también por lo que se puede hacer con el mismo dispositivo. Digamos que la versatilidad es también una de sus virtudes.

Este modelo fue lanzado en marzo del 2026 por lo que cuenta con tecnología reciente. Aunque se trata de un equipo de alta gama, no apunta al lujo. Bien usado, puede ser bastante productivo.

Por unas tres semanas he probado el equipo y hay varios puntos a favor en el dispositivo, aunque también hay algunos aspectos que se podrían mejorar. Pero primero hay que revisar algunas especificaciones.

El modelo que se probó fue de color anaranjado azafrán, que contrasta bastante frente al titanio estelar, que es más opaco. No es que el anaranjado azafrán sea un color demasiado llamativo. Por el contrario, carece de brillos, es decir, es un color atenuado, con el detalle dorado en los bordes, incluso en las letras de la marca.

Lo que sí destaca en la parte posterior es el módulo de cámaras: redondo, oscuro, con borde dorado, y que ocupa casi toda la parte superior del dispositivo.

Un punto en contra en el diseño del sistema de cámaras es el altorrelieve: resalta bastante en el dispositivo, lo que muestra un ligero desbalance al colocar el equipo en una mesa o escritorio, es decir, sobre una superficie plana. Pero esto parece ser un sello en esta línea de Oppo.

El diseño del Oppo Find N6 cuenta con un módulo de cámaras bastante grande. / Daniel Bedoya Ramos

Así luce la bisagra del Oppo Find N6, quizá el principal componente. / Daniel Bedoya Ramos

Se trata de un equipo plegable y este es uno de los puntos más destacables en el Oppo Find N6, pues ha logrado darle una sensación de naturalidad, de equilibrio, a la bisagra, al punto que ya no existe ese temor de que se pueda dañar el equipo al abrir o cerrar.

Aquí Oppo destaca la Bisagra Flexible de Titanio de Segunda Generación. Para esto se ha hecho uso de tecnología de impresión líquida 3D y el sistema de ingeniería llamado Clover Balance Pivot, que tiene la finalidad de dar estabilidad a la bisagra. Además, asegura el plegado del equipo con firmeza.

Señala la firma que la placa central es el mayor desafío en la bisagra. “Incluso la más mínima irregularidad en esta placa central provoca la aparición de un pliegue, tanto visible como perceptible al tacto, cuando la pantalla descansa sobre ella”, indica la empresa tecnológica. El resultado es bastante positivo y el pliegue interno es casi imperceptible.

También se debe tomar en cuenta la misma pantalla. Se utiliza la tecnología Auto-Smoothing Flex Glass. A diferencia del vidrio tradicional, este es un 50 % más grueso, lo que ofrece una mejora del 100% en la recuperación de la forma y un aumento del 338% en la resistencia a la deformación. Es decir, permite que, a pesar del continuo movimiento de la bisagra, no se afecte la superficie de la pantalla.

la diferencia es notable en el grosor del equipo cuando está plegado y cuando está desplegado. / Daniel Bedoya Ramos

El otro punto llamativo en el diseño es el grosor. A pesar de la bisagra y la pantalla más gruesa, el equipo es bastante delgado cuando está abierto. Es así que el grosor pasa de 8.93 mm, cuando está plegado, a menos de la mitad: 4.21 mm, aproximadamente.

Inteligencia artificial y funciones

Un punto clave en el funcionamiento del Oppo Find N6 es su procesador. Cuenta con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip de Qualcomm que aun no cumple un año de haber salido al mercado y resulta bastante rápido para el trabajo. Esto también se comprende por su GPU integrada: Adreno 840@1200 MHz, que es uno de los más potentes de hoy.

Esto permite un trabajo bastante fluido en sus aplicaciones. Por ejemplo, si eres creador de contenido y necesitas editar un video, es muy eficiente para procesar contenido en 4k, y la situación mejora si es que tienes desplegada la pantalla. Es muy fácil editar con una pantalla amplia.

Con videojuegos también sirve bastante bien, aunque desplegado no es la mejor forma de usarlo, por comodidad.

En el Oppo Find N6 el pliegue que se genera en la parte central de la pantalla es casi imperceptible. / Daniel Bedoya Ramos

El otro aspecto de la funcionalidad está en la inteligencia artificial, para lo cual cuenta con el sistema operativo ColorOS16, que da acceso a funciones de creatividad, traducción, transcripción, etc.

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En el caso de la creación de gráficos se cuenta con una función que va ganando popularidad: el Collage Remix con IA, que permite generar una imagen interactiva. A esta función se accede por la misma aplicación de galería de la firma. Hay que ingresar a la aplicación Fotos, que es diferente a la galería que ofrece Google. Allí se puede encontrar opciones como Collage en HD, Editor de Video, Borrador AI, Brillo de retrato con IA y Collage Remix con IA.

Pero, qué sería de todas estas funciones sin autonomía. El dispositivo cuenta con una batería de 6000 mAh, lo que resulta suficiente para varias horas de actividad.

Cámara de 120X

El módulo de cámaras principal reúne una serie de sensores bastante potentes, que permiten incluso la grabación de videos a una resolución 4K de hasta 120 fps, y fotografías de hasta 200MP.

Para lograr esto, en la parte posterior se cuenta con una cámara ultra gran angular de 50MP, un teleobjetivo periscópico de 50MP y una cámara ultranítida de 200MP. Como ya ha sucedido con otros modelos de la firma, el sistema de cámaras está trabajado con Hasselblad, una firma sueca dedicada a la fabricación de cámaras de formato medio y equipos fotográficos.

Este módulo reúne las principales cámaras del Oppo Find N6. / Daniel Bedoya Ramos

La cámara interior se ubica en una esquina de la pantalla. / Daniel Bedoya Ramos

Todo este sistema de cámaras permite tener un zoom digital de hasta 120X, en su modo de fotografía y, apoyado con la inteligencia artificial, el resultado es bastante óptimo.

Por otro lado, las cámaras internas bajan un poco la calidad frente a las cámaras posteriores. Ambas son de 20MP, pero pueden grabar video en 4K y dar resultados aceptables. A continuación algunas imágenes tomadas con el Oppo Find N6.

Fotografías tomadas con las siguientes medidas: 0.6X, 1X y 2X. / Daniel Bedoya Ramos

Fotografías tomadas con las siguientes medidas: 3x, 6X y 10X. / Daniel Bedoya Ramos

Fotografías tomadas con las siguientes medidas: 20X y 30X. / Daniel Bedoya Ramos

Fotografías tomadas con las siguientes medidas: 60X y 120X. / Daniel Bedoya Ramos

Fotografía en bajas condiciones de luz, como un día nublado. / Daniel Bedoya Ramos

Fotografía de noche. / Daniel Bedoya Ramos

Fotografía en función macro, para plantas. Distingue muy bien el contraste de colores. / Daniel Bedoya Ramos

Zoom aplicado a una hoja. / Daniel Bedoya Ramos