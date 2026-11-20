La producción de teléfonos, por momentos, parece un constante ensayo y error. Uno de los aspectos en donde más se nota esto es en el desarrollo de cámaras. En los últimos años las firmas tecnológicas han apostado por un zoom cada vez más impresionante, con medidas como 100X o 120X, pero con resultados que muchas veces son decepcionantes. Oppo Find X10 parece superar este problema con su nuevo sistema de cámaras.

He probado el teléfono por unas dos semanas y el resultado de las fotografías, aplicando el zoom, es destacable. Además, cuenta con otras características que lo convierten en una buena opción y se le puede sacar provecho para crear contenido.

Pero, primero hay que revisar algunas especificaciones técnicas para saber con qué clase de teléfono nos encontramos.

Especificaciones Dimensiones y peso 156.51x74.29x8.35 (mm)

216 gr Pantalla 6.59″ LTPO AMOLED

2768 × 1272, 20:9, 462 ppi

Crystal Guard Glass

800 nits

HDR Dolby Vision Procesador MediaTek Dimensity 9600M Sistema operativo Android 17 RAM 12 GB Almacenamiento 512 GB Cámara trasera Cámara principal: 200MP

Telefoto: 200 MP

Gran angular: 50MP Cámara frontal 50 MP Batería 8000 mAh

Lo primero que podemos notar es un diseño bastante sobrio y sólido. Es decir, no destaca por tener adornos o colores llamativos, lo cual puede ser, hasta cierto punto, positivo. El modelo que se probó es el de color Gris Niebla, que tiene algunos matices en el módulo de cámaras. Por lo demás, resulta un color bastante neutral, clásico.

Su pantalla es plana pero con los bordes curvos, que lo hace práctico en el agarre. Es fácil de transportar, aunque el peso sí se nota frente a otro tipo de teléfonos. No es el más delgado de los que ha trabajado Oppo, y quizá se pueda comprender por la gran batería que integra: 8 mil mAh.

Por un lado se encuentran los clásicos botones de encendido y apagado, y de volumen. Y del otro se puede notar un botón solitario. Es el Snap Key, un botón que te dirige a las funciones de inteligencia artificial de AI Mind Space, pero también se puede programar para otras actividades.

El módulo de cámaras sobresale en la parte posterior del teléfono. / Daniel Bedoya Ramos

En un lado se puede encontrar el Snap Key, un botón que sirve de atajo para funciones de IA o de otras actividades personalizadas. / Daniel Bedoya Ramos

El Oppo Find X10 mantiene un diseño clásico. / Daniel Bedoya Ramos

El diseño es clásico. De eso no hay duda. Es en el módulo de cámaras donde se arriesga un poco más al colocar un recuadro dentro de otro. Además, tienen elevaciones escalonadas. Es decir, el recuadro en el que se encuentran las cámaras es lo que más sobresale, aunque lo suficiente como para no generar un desnivel pronunciado cuando se coloca el teléfono sobre una superficie plana como una mesa.

200MP y un procesamiento que sobresale

Esto es lo más destacable en el teléfono: la gran variedad de cámaras. Parece que Oppo no se guardó nada, en esta oportunidad.

Primero, hay que ver que el Oppo Find X10 nos ofrece dos cámaras de 200MP y dos de 50MP. Todas con sensor de Samsung, tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Específicamente son tres tipos de sensores: Samsung ISOCELL HPE, Samsung ISOCELL HP5 y Samsung ISOCELL JN5.

La cámara principal y la cámara telefoto cuentan con sensore de 200MP, mientras que la gran angular es de 50 MP. La frontal también cuenta con sensore de 50MP.

El Oppo Find X10 cuenta con tres cámaras posteriores, y dos de ellas son de 200 MP. / Daniel Bedoya Ramos

La sorpresa no solo queda en el hardware. El procesamiento de las fotos también tiene un punto a favor, en especial cuando se trata de usar el zoom de 120X. Ya se ha visto en otros modelos, incluso del mismo Oppo, que cuando se aplica el zoom de 100X o de 120X, el procesamiento de la imagen puede ser hasta decepcionante. Uno se puede preguntar: para qué ensayar este tipo de cámaras.

Sin embargo, es algo que parece ser superado con el Oppo Find X10. La imagen resulta realista, incluso en los detalles. Lejos quedan esas fotografías que parecen dibujadas o inventadas para completar los espacios que no llegan a captar la cámara.

Foto tomada con zoom de 120X, a un grupo de gallinazos. / Daniel Bedoya Ramos

¿Cómo lo hace? Bueno, en el campo de los smartphones se habla de fotografía computacional. Es decir, a diferencia de una fotografía de película, hay un software basado en el uso de algoritmos y de inteligencia artificial que nos entrega una imagen digital. El Oppo Find X10 introduce el LUMO True Image Engine que, según indica Oppo, está diseñado para lograr resultados fieles a la realidad.

Además, la propuesta de cámaras cuenta con el apoyo Hasselblad, el reconocido fabricante sueco de cámaras fotográficas y lentes. Es así que el resultado de tono, textura, color, es bastante aceptable. Sin embargo, no todo es perfecto. En situaciones a contraluz la calidad parece decaer, perdiendo precisión en los colores y las formas.

Foto tomada con zoom de 120X a una lancha. Puede que por estar a contraluz el resultado no sea el mejor. / Daniel Bedoya Ramos

Otro factor clave para entender el funcionamiento del Oppo Find X10 es su procesador. Cuenta con el MediaTek Dimensity 9600M, un procesador que salió este año, y está orientado a mejorar las funciones de inteligencia artificial, ya sea para la IA generativa o la IA agéntica.

Esto también se nota por las funciones creativas que ofrece el Oppo FindX10, entre ellas el Collage, Borrador, editor de video, entre otras que ya se están haciendo conocidas dentro de la serie de teléfonos de Oppo.

Por otro lado, en cuanto a video se ofrece la posibilidad de grabar hasta en 4K, con una velocidad entre 30 fps y 60fps, lo cual permite realizar ediciones profesionales de un video. Es decir, el Oppo Find X10 no es solo una máquina para pasar momentos agradables. Puede ser bien aprovechado para producir contenido.

Vale señalar que el Oppo Find X10 es compatible con el kit teleconvertidor que mejora la calidad de la imagen; sin embargo, en esta ocasión no pudo ser probado. Aquí algunos resultados de las cámaras del Oppo Find X10.

Fotos tomadas con distancia 0.6X, 1X y 2X, respectivamente. / Daniel Bedoya Ramos

Rsultado de fotos tomadas en 2.8X, 5.6X y 10X. / Daniel Bedoya Ramos

Fotos aplicando zoom de 20X, 60X y 120X. / Daniel Bedoya Ramos

El Oppo Find X10 mantiene colores sobrios, naturales, sin saturar. / Daniel Bedoya Ramos

Los colores son bastante naturales. / Daniel Bedoya Ramos

Así es la función Modo XPan, que ofrece una versión panorámica sin distorsión. / Daniel Bedoya Ramos

A un lado, se observa el contraste que se genera al desenfocar y enfocar un objeto. Del otro lado, se destaca la textura de la fotografía en modo macro. / Daniel Bedoya Ramos