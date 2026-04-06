Cuando se trata de fotografía o video, hay teléfonos que destacan por el sensor, el zoom, el número de cámaras, el procesamiento, los megapixeles, el uso de la inteligencia artificial (IA), pero lo que han hecho con el Oppo Find X9 Pro es armar un paquete completo.

Este es el nuevo gama alta que parece apostar por la creación de contenido, un equipo al que se le tiene que sacar el jugo, desde la cámara hasta el procesador, ya sea para jugar videojuegos, crear contenido, editar fotos, videos o mucho más.

¿Realmente es tan bueno? Primero hay que ver sus especificaciones, para conocer qué es capaz de hacer este equipo.

Especificaciones Dimensiones 161.26x76.46x8.25

224 gr (peso) Pantalla 6.78 pulgadas

AMOLED

2772x1272

120Hz Procesador Mediatek Dimensity 9500 RAM 16 GB Almacenamiento 512 GB Sistema operativo 16 ColorOS Cámara frontal 50MP Cámaras traseras 50MP (Cámara principal)

50MP (Ultra Gran-angular camara)

200MP (Telephoto) Batería 7.500 mAh Colores Blanco perla y Titanio nocturno

En los números, el equipo impresiona. En diseño apuesta por cierta discreción. A diferencia de otros equipos de gama alta, el Oppo Find X9 Pro va hacia lo clásico: un teléfono con bordes curvos, pantalla plana y el módulo de cámaras un tanto cuadrado y colocado en una esquina.

Para este review se contó con el Oppo Find X9 Pro del color Titanio nocturno. Es un color suave, nada llamativo o exagerado, que sigue la sobriedad del diseño.

Este es el Oppo Find X9 Pro. / Daniel Bedoya Ramos

Pero hay un detalle en el módulo de cámaras, también discreto. Se trata de la letra “H” que indica el trabajo del teléfono con Hasselblad, el fabricante sueco de cámaras fotográficas de alta gama. Un sello que nos lleva a pensar que el teléfono priorizará las funciones de fotografía.

Otro detalle en el diseño es su fácil portabilidad. No es un equipo pesado, es bastante delgado frente a otros de su misma gama.

El Oppo Find X9 Pro es algo delgado y el módulo de cámaras no sobresale tanto. / Daniel Bedoya Ramos

La distribución de botones y puertos es también recurrente. / Daniel Bedoya Ramos

La distribución de los botones es bastante clásica: encendido y volumen a un lado, el atajo al asistente de IA por el otro extremo, en la parte inferior se ubican los accesos a puerto USB tipo C, el altavoz, micrófonos y tarjeta SIM; y en la parte superior otro altavoz.

Pero hay algo que llama la atención: un botón que se encuentra a un lado para usar el teléfono como una cámara fotográfica. Algo que ya se había visto en otras firmas como Apple, Honor o ZTE, y que se adapta muy bien a la propuesta de Oppo.

¿El mejor sistema de cámaras?

Ya vimos que el diseño es sobrio, pero en cámaras ya cambia la situación.

Oppo Find X9 Pro combina los sensores de Sony y de Samsung, de gran capacidad, para conseguir imágenes bastante óptimas. En concreto, utiliza el sensor Sony LYT-828 para su cámara principal; el Samsung s5KJN5 para el ultra gran angular y la cámara frontal; y el Samsung S5KHP5 para el Telephoto de 200 MP.

También integra su True Color Camera, un sensor que complementa con la captura de colores realistas y tonos de piel precisos. Eso por un lado, para conocer qué hay detrás de las cámaras, aquello que hará la magia. Adicional a ello está ese botón lateral de cámara.

Hay un botón que da acceso a la cámara, permite tomar fotografías y hacer zoom. / Daniel Bedoya Ramos

El control lateral permite usar el smartphone de forma horizontal. Solo hay que deslizar con la yema de los dedos, a la derecha o izquierda para activar el zoom. También se puede presionar para hacer la toma de la imagen. Una función bastante útil.

En cuanto al trabajo de las cámaras, el Telephoto se lleva toda la atención: puede llegar hasta los 120X. Son cinco medidas básicas en fotografía: 0.6X, 1X, 2X, 3X, 6X. Se puede seguir ampliando la imagen hasta los 120X. Ya había visto 100X en otros dispositivos, pero el Oppo Find X9 Pro va un poco más allá.

Oppo Find X9 Pro apuesta por la fotografía y el video. / Daniel Bedoya Ramos

Y en medio de la combinación de hwardware y software entra Hasselblad, una línea reconocida por su trabajo en el retrato. La cámara principal (1X) imita el efecto bokeh del lente Hasselblad XCD de 30 mm. Luego sigue el trabajo de retrato de medio cuerpo con un zoom de 2X que equivale a un teleobjetivo de 65mm. Esto continúa hasta el 3X fotos con más detalle y un difuminado más notorio, aunque suave, bastante cercano a una cámara profesional.

Pero no solo apuesta por el retrato. El Oppo Find X9 Pro incluye una función curiosa llamada XPAN, dedicada a la fotografía de paisaje, y que recuerda a las fotografías análogas, especialmente por los colores, aunque sin pérdida de detalle. Mucho mejor que usar el ultra gran angular, ya que evita la distorsión en los extremos. Quizá se deba al formato 65:24.

Otra sorpresa fue la función de toma larga, que sirve muy bien para capturar paisajes en un río, fuegos artificiales, crear la sensación de movimiento con la luz de los carros, o dibujar con puntos de luz, etc.

Pero eso solo es fotografía. También está el video.

Oppo Find X9 Pro permite la grabación en 4K con Dolby Vision HDR que incluso puede llegar a los 120 fps. Pero eso no es lo más importante. Cuando se trata de grabación profesional puede captar en LOG (logarítmico) que es una manera de captar más detalles en los colores, aunque parezca contradictorio porque la imagen se verá plana, sin saturación, casi pálida. Es una función que favorece la edición profesional.

Desempeño de la IA

El procesamiento de la imagen es donde ya empieza a verse algunas fallas, en especial con el zoom. Y es que sucede lo que ocurre con casi todos los smartphones: comienza a pintar la imagen, se pierde la naturalidad y parece una pintura impresionista, en especial cuando se trata de personas.

Aquí hay que mencionar que el Oppo Find X9 Pro tiene un accesorio. Aunque no fue probado, se entiende que debe mejorar la imagen del Telephoto. Se trata de un Teleconvertidor.

Pero también está la edición.

El Oppo Find X9 Pro integra varias funciones para editar con IA tus fotografías, entre Recomponer con IA, Borrador con IA, Brillo de Retrato con IA, enfoque y hasta quitar los destellos de las lunas. Opciones que se combinan muy bien, pero en algunos casos se vuelven lentas o no responden adecuadamente. Eso puede suceder al borrar objetos. Hay que marcar reiteradas veces para que pueda interpretar qué es aquello que se quiere borrar.

Pero eso es una cuestión de software que se puede ir afinando. En conclusión, estamos ante un gran equipo que se debe aprovechar cada función, desde las cámaras hasta el procesamiento en videojuego, edición de imagen, etc. Ahora veamos algunos resultados.

El Oppo Find X9 Pro tiene varios niveles de zoom, desde el 0.6X, 1X y 2X. / Daniel Bedoya Ramos

El zoom pasa por el 3X y 6X. Después de estas medidas, conforme se amplía la imagen ya aparecen las fallas. Puede llegar hasta 120X. / Daniel Bedoya Ramos

De noche hay buena definición de imagen, incluso en baja luz. Resulta rápida en su procesamiento. / Daniel Bedoya Ramos

Los colores se sienten naturales y no tiende a saturar la imagen. / Daniel Bedoya Ramos

El Oppo Find X9 Pro destaca en el retrato, definitivamente, en alianza con Hasselblad. / Daniel Bedoya Ramos

Cuenta con una función de toma prolongada. En paisajes puede dar la impresión de movimiento. / Daniel Bedoya Ramos

XPAN es una función interesante para foto panorámica. El resultado imita a una foto hecha con cámara analógica, sin alteración en los bordes y colores naturales. / Daniel Bedoya Ramos

El zoom de 120X es impresionante, pero sigue teniendo el mismo problema que otros smartphones: tiende a dibujar la imagen. / Daniel Bedoya Ramos

La fotografía macro también da muy buenos resultados, en el caso de plantas, insectos u objetos pequeños. / Daniel Bedoya Ramos

El borrador de IA es un poco lento para interpretar aquello que se quiere borrar, pero el resultado final es bueno. / Daniel Bedoya Ramos