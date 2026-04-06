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Resumen

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Cuando se trata de fotografía o video, hay teléfonos que destacan por el sensor, el zoom, el número de cámaras, el procesamiento, los megapixeles, el uso de la inteligencia artificial (IA), pero lo que han hecho con el Oppo Find X9 Pro es armar un paquete completo.

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