Oppo dio a conocer su nueva propuesta de teléfono para los peruanos. Se trata del Oppo Reno 14F, un equipo que combina estilo, resistencia y tecnología dentro de la gama media.

El nuevo smartphone de Oppo se caracteriza por su diseño inspirado en la tendencia Mermaidcore, la capacidad de grabar videos en 4K bajo el agua y el innovador Flash Pro AI con sistema de doble lámpara.

El diseño del equipo se hizo mediante el proceso Oppo Glow de múltiples capas que generan un efecto prismático y colorido único, refleja la luz en tonalidades cambiantes.

Es bastante delgado (7.69 mm) y tiene un peso de 180 gramos. Es bastante liviano, con bordes planos y el acabado ergonómico que aseguran un agarre.

En el apartado fotográfico, el Reno14 F integra un sensor principal Sony IMX882 de 50MP con estabilización óptica (OIS), para retratos nítidos, colores balanceados y reducción de reflejos mediante inteligencia artificial. La configuración se complementa con una cámara ultra gran angular de 8MP y una cámara frontal de 32MP, lo que permite capturar imágenes versátiles en diferentes escenarios.

El dispositivo incorpora el nuevo Flash Pro AI con sistema de doble lámpara, especialmente diseñado para ofrecer una excelente iluminación a corta distancia. Este flash dual proporciona un 100% más de brillo hasta a 1 metro, permitiendo destacar los detalles incluso en condiciones de baja luz. Al activar el Modo Flash, los usuarios obtienen imágenes con un efecto llamativo y tridimensional, garantizando retratos y selfies con un acabado profesional.

A esto se suma el modo Fotografía Bajo el Agua, que habilita la captura de fotos y videos sumergidos sin necesidad de una funda especial. Los usuarios pueden grabar en resolución de hasta 4K a profundidades de hasta 2 metros durante un máximo de 30 minutos, lo que abre nuevas posibilidades creativas en viajes, actividades al aire libre o simples momentos de diversión.

El equipo incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1, construido en 4nm, junto con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, que ofrece fluidez. Además, tiene una batería de 6000mAh y carga rápida 45W SUPERVOOC™.