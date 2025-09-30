Oppo Reno 14F y su versatilidad: inteligencia artificial, fotografía y video para toda ocasión (incluso bajo el agua)

Escucha la noticia
La gama media en teléfonos celulares es un campo de batalla en todo el sentido de la palabra, y Oppo parece ser consciente de ello. Su nuevo teléfono Oppo Reno 14F apunta a ser uno de los más versátiles de este segmento con una gran variedad de funciones que incluye la inteligencia artificial (IA), tan requerida hoy en día por los usuarios.
Y es que el dispositivo llama la atención desde el diseño: ligero, práctico, fácil de transportar, para gustos más provocadores o otros más discretos.
En esta ocasión hemos probado el equipo llamado Azul ópalo. Pero como se suele hacer en esta sección de review. Primero veamos sus especificaciones.
|Especificaciones
|Dimensiones
|158.12mm x 74.97mm
7.78 mm aprox. (Grosor del Azul Ópalo)
7.74 mm aprox. (Grosor del Verde Luminoso)
180 g (peso)
|Pantalla
|6.57 pulgadas
AMOLED
2372 x 1080 Pixeles
120 Hz
397 PPI
1.400 nits
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1
|Memoria RAM
|12GB
|Almacenamiento
|256 GB - 512 GB
|Cámara trasera
|50 MP (Gran angular)
8 MP (Ultra Gran Angular)
2 MP (Macro)
|Cámara frontal
|32 MP
|Batería
|6000 mAh
45W (carga rápida)
|Conectividad
|Bluetooth® 5.1
USB- C
WiFi 5G
|Colores
|Azul ópalo / Verde luminoso
¿Qué se puede decir del diseño? Oppo nos tiene acostumbrados a provocar diferentes sensaciones con sus colores o, mejor dicho, con la explosión de colores. “Qué empiece la fiesta” fue el concepto de la presentación de este dispositivo en Perú, y el Azul ópalo representa muy bien esta idea.
Tiene un gráfico que al moverlo cambia de color. Por momentos parece una flor azul y luego parece ser candela, como si el teléfono se incendiara. Definitivamente el usuario de este equipo no pasará desapercibido.
Muy diferente es el modelo Verde luminoso. En este se deja de lado la explosión de colores y se apuesta por un verde oscuro, que da la sensación de seriedad. La diferencia está en el marco luminoso que rodea las cámaras traseras: un detalle bastante simpático. Bien por eso.
Los cierto es que ambos pueden satisfacer cualquier tipo de gusto.
Por otro lado, la composición del equipo es bastante clásica, con bordes curvos (aunque sin exagerar) y un set de cámaras agrupadas en la esquina superior, junto al flash. Además, la pantalla es completamente plana. Esto es un punto a favor si no te gusta lidiar con los ‘falsos toques’, o ‘toques fantasmas’ de las pantallas curvas.
Otro punto a destacar es la ligereza del equipo. Realmente sorprende que sea tan ligero considerando que tiene una batería bastante grande (6.000mAh). A pesar de ello, es fácil de portar, con un marco que refuerza la seguridad ante posibles caídas.
Para ser un gama media, el diseño resulta bastante completo. Otro detalle: tiene doble altavoz, que refuerza la calidad de sonido ya sea para reproducir videos, ver series o películas, y en especial para el gaming.
Versátil en funciones
El Oppo Reno 14F es un equipo versátil. La verdad es que cumple con las necesidades actuales porque cuenta con las funciones necesarias, sin embargo, en lo que cojea un poco es con el procesador. No es malo, pero pudo ser mejor.
Este nuevo modelo llega con el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, cuyo lanzamiento fue en el 2022. A solo tres meses y algo más para acabar el 2025 (¡qué rápido pasa el tiempo!) el procesador queda un poco rezagado. Parece ser uno de los preferidos por los fabricangtes en la gama media, pero no precisamente para los equipos más de punta.
Por ejemplo, para cuando se quiere hacer ediciones de video se queda un poco retrasado al momento de trabajar y el tiempo de procesamiento resulta lento frente a un procesador más avanzado. No es que no lo haga, pero en tareas más complejas el procesador comenzará a sentir la fatiga. La diferencia la pueden hacer su GPU Adreno 710 y los 12 GB de RAM que tiene para sus dos opciones de almacenamiento.
¿Y por qué es importante la GPU? Hoy en día es pieza clave para garantizar el funcionamiento de videojuegos (en este caso lo probamos con CarXHightway y funcionó muy bien), pero sobre todo para el trabajo de la inteligencia artificial.
La IA ha sido integrada en la cámara, en la reproducción de sonidos, pero también en otras funciones como la traducción en tiempo real. En las funciones de IA se nota el trabajo tanto de su nuevo sistema operativo ColorOS 15 y el trabajo con Gemini, la herramienta de IA de Google.
Foto y video en toda ocasión
La fotografía y el video en el Oppo Reno 14F destaca por su versatilidad. Es uno de sus puntos fuertes, dentro de su gama. Ya sea de día, de noche, o bajo el agua, el equipo estará listo para capturar tus recuerdos.
La función bajo el agua ya es conocida desde su antecesor, el Oppo Reno 13F. Claro, ahora se ha agregado la posibilidad de realizar grabaciones en 4K, y se puede llegar a profundidades de hasta 2 metros por un periodo máximo de 30 minutos. Lo que hace el equipo es bloquear el panel táctil y solo por medio de los botones se puede usar la cámara, sin necesidad de una funda especial.
Otra diferencia con el Oppo Reno 13F está en la potencia de su flash. Como uno de los conceptos es la fiesta, en lugares cerrados como discotecas la falta de luz puede ser un problema y la finalidad de este flash es tener una mejor captura del momento.
Ya había mencionado las grabaciones en 4K. Esto es un punto a favor por si se quiere tener videos con más detalle y nitidez, en especial si lo que se busca es hacer alguna edición. El problema es que al ser archivos más pesados, la edición se puede poner algo torpe. Pero también tiene otras alternativas de grabación muy eficaces, en especial si lo que se busca es compartir en redes sociales: videos de 1080p y 720p, ambos a 60fps y 30fps.
Otro aspecto que llama la atención es el trabajo con la edición en inteligencia artificial. Sin necesidad de loguearte a alguna cuenta, se puede usar el Borrador Inteligente, el encuadre automático (que incluso puede ampliar la imagen), el recorte, la eliminación de reflejos, entre otras opciones.
Un equipo bastante adecuado para diferentes necesidades. A continuación una muestra de las pruebas de foto: