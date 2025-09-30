Oppo Reno 14F y su versatilidad: inteligencia artificial, fotografía y video para toda ocasión (incluso bajo el agua)

Y es que el dispositivo llama la atención desde el diseño: ligero, práctico, fácil de transportar, para gustos más provocadores o otros más discretos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

En esta ocasión hemos probado el equipo llamado Azul ópalo. Pero como se suele hacer en esta sección de review. Primero veamos sus especificaciones.

Especificaciones Dimensiones 158.12mm x 74.97mm

7.78 mm aprox. (Grosor del Azul Ópalo)

7.74 mm aprox. (Grosor del Verde Luminoso)

180 g (peso) Pantalla 6.57 pulgadas

AMOLED

2372 x 1080 Pixeles

120 Hz

397 PPI

1.400 nits Procesador Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Memoria RAM 12GB Almacenamiento 256 GB - 512 GB Cámara trasera 50 MP (Gran angular)

8 MP (Ultra Gran Angular)

2 MP (Macro) Cámara frontal 32 MP Batería 6000 mAh

45W (carga rápida) Conectividad Bluetooth® 5.1

USB- C

WiFi 5G Colores Azul ópalo / Verde luminoso

¿Qué se puede decir del diseño? Oppo nos tiene acostumbrados a provocar diferentes sensaciones con sus colores o, mejor dicho, con la explosión de colores. “Qué empiece la fiesta” fue el concepto de la presentación de este dispositivo en Perú, y el Azul ópalo representa muy bien esta idea.

Tiene un gráfico que al moverlo cambia de color. Por momentos parece una flor azul y luego parece ser candela, como si el teléfono se incendiara. Definitivamente el usuario de este equipo no pasará desapercibido.

Muy diferente es el modelo Verde luminoso. En este se deja de lado la explosión de colores y se apuesta por un verde oscuro, que da la sensación de seriedad. La diferencia está en el marco luminoso que rodea las cámaras traseras: un detalle bastante simpático. Bien por eso.

Los cierto es que ambos pueden satisfacer cualquier tipo de gusto.

El modelo azul ópalo tiene un diseño que explota diferentes colores que cambian de tonalidad al moverlo. / Daniel Bedoya Ramos

Por otro lado, la composición del equipo es bastante clásica, con bordes curvos (aunque sin exagerar) y un set de cámaras agrupadas en la esquina superior, junto al flash. Además, la pantalla es completamente plana. Esto es un punto a favor si no te gusta lidiar con los ‘falsos toques’, o ‘toques fantasmas’ de las pantallas curvas.

Otro punto a destacar es la ligereza del equipo. Realmente sorprende que sea tan ligero considerando que tiene una batería bastante grande (6.000mAh). A pesar de ello, es fácil de portar, con un marco que refuerza la seguridad ante posibles caídas.

Fuera de la explosión de colores, el diseño del equipo resulta bastante clásico en su composición. / Daniel Bedoya Ramos

No cuenta con jack de 3.5. Su único conector es USB-C. / Daniel Bedoya Ramos

Para ser un gama media, el diseño resulta bastante completo. Otro detalle: tiene doble altavoz, que refuerza la calidad de sonido ya sea para reproducir videos, ver series o películas, y en especial para el gaming.

Versátil en funciones

El Oppo Reno 14F es un equipo versátil. La verdad es que cumple con las necesidades actuales porque cuenta con las funciones necesarias, sin embargo, en lo que cojea un poco es con el procesador. No es malo, pero pudo ser mejor.

Este nuevo modelo llega con el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, cuyo lanzamiento fue en el 2022. A solo tres meses y algo más para acabar el 2025 (¡qué rápido pasa el tiempo!) el procesador queda un poco rezagado. Parece ser uno de los preferidos por los fabricangtes en la gama media, pero no precisamente para los equipos más de punta.

Por ejemplo, para cuando se quiere hacer ediciones de video se queda un poco retrasado al momento de trabajar y el tiempo de procesamiento resulta lento frente a un procesador más avanzado. No es que no lo haga, pero en tareas más complejas el procesador comenzará a sentir la fatiga. La diferencia la pueden hacer su GPU Adreno 710 y los 12 GB de RAM que tiene para sus dos opciones de almacenamiento.

¿Y por qué es importante la GPU? Hoy en día es pieza clave para garantizar el funcionamiento de videojuegos (en este caso lo probamos con CarXHightway y funcionó muy bien), pero sobre todo para el trabajo de la inteligencia artificial.

Los gráficos rinden muy bien en el Oppo Reno 14F, al menos en juegos de carreras que demandan un poco más de lo normal. / Daniel Bedoya Ramos

La IA ha sido integrada en la cámara, en la reproducción de sonidos, pero también en otras funciones como la traducción en tiempo real. En las funciones de IA se nota el trabajo tanto de su nuevo sistema operativo ColorOS 15 y el trabajo con Gemini, la herramienta de IA de Google.

Foto y video en toda ocasión

La fotografía y el video en el Oppo Reno 14F destaca por su versatilidad. Es uno de sus puntos fuertes, dentro de su gama. Ya sea de día, de noche, o bajo el agua, el equipo estará listo para capturar tus recuerdos.

La función bajo el agua ya es conocida desde su antecesor, el Oppo Reno 13F. Claro, ahora se ha agregado la posibilidad de realizar grabaciones en 4K, y se puede llegar a profundidades de hasta 2 metros por un periodo máximo de 30 minutos. Lo que hace el equipo es bloquear el panel táctil y solo por medio de los botones se puede usar la cámara, sin necesidad de una funda especial.

Otra diferencia con el Oppo Reno 13F está en la potencia de su flash. Como uno de los conceptos es la fiesta, en lugares cerrados como discotecas la falta de luz puede ser un problema y la finalidad de este flash es tener una mejor captura del momento.

Ya había mencionado las grabaciones en 4K. Esto es un punto a favor por si se quiere tener videos con más detalle y nitidez, en especial si lo que se busca es hacer alguna edición. El problema es que al ser archivos más pesados, la edición se puede poner algo torpe. Pero también tiene otras alternativas de grabación muy eficaces, en especial si lo que se busca es compartir en redes sociales: videos de 1080p y 720p, ambos a 60fps y 30fps.

Otro aspecto que llama la atención es el trabajo con la edición en inteligencia artificial. Sin necesidad de loguearte a alguna cuenta, se puede usar el Borrador Inteligente, el encuadre automático (que incluso puede ampliar la imagen), el recorte, la eliminación de reflejos, entre otras opciones.

Un equipo bastante adecuado para diferentes necesidades. A continuación una muestra de las pruebas de foto:

En la parte superior tenemos la foto gran angular de 0.6x, equivalente a un lente de 16mm. Debajo es la fotografía 1X. / Daniel Bedoya Ramos

En la parte superior está la foto con 2X y debajo la foto con zoom digital de 10X. / Daniel Bedoya Ramos

El Oppo Reno 14F ofrece una gran variedad de filtros para sus fotografías. / Daniel Bedoya Ramos

Fotografía en modo Macro del Oppo Reno 14F. / Daniel Bedoya Ramos

Foto en modo noche. Los tonos son algo verdes, pero capta bien los detalles.

Este es el resultado de usar la opción borrador inteligente. Un antes (izq.) y un después (der.) / Daniel Bedoya Ramos