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El OPPO Find X9 Ultra, junto al 'smartwatch' X3 y los auriculares Enco Clip2.
El OPPO Find X9 Ultra, junto al 'smartwatch' X3 y los auriculares Enco Clip2.
/ OPPO.
Por Agencia Europa Press

Oppo ha revelado el diseño de su última novedad, el ‘smartphone’ Find X9 Ultra, y ha anunciado también la ampliación de su ecosistema inteligente con el lanzamiento del nuevo Oppo Watch X3, los auriculares Oppo Enco Clip2, así como el kit profesional Hasselblad Earth Explorer Kit.

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