Resumen

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Imagen referencial generada con IA.
Imagen referencial generada con IA.
Por Redacción EC

La WWDC 2026 de Apple confirmó un cambio que ya venía gestándose en la industria móvil: la inteligencia artificial está desplazando a las especificaciones tradicionales como principal argumento de venta de los smartphones.

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