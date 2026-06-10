La WWDC 2026 de Apple confirmó un cambio que ya venía gestándose en la industria móvil: la inteligencia artificial está desplazando a las especificaciones tradicionales como principal argumento de venta de los smartphones.

Durante más de una década, las marcas compitieron destacando procesadores más rápidos, pantallas con mayor tasa de refresco o cámaras con más megapíxeles. Sin embargo, en los últimos dos años la conversación ha cambiado hacia asistentes inteligentes, herramientas generativas y funciones capaces de automatizar tareas.

Google ha situado a Gemini en el centro de su estrategia para Android, integrándolo en teléfonos, relojes inteligentes, automóviles y otros dispositivos de su ecosistema y Samsung promueve Galaxy AI como una de las principales características de sus dispositivos premium.

Aprovecha las herramientas del Galaxy AI para agilizar procesos (Difusión)

La diferencia es que muchas de estas funciones ya no dependen únicamente del hardware. Los fabricantes buscan ofrecer experiencias que permitan resumir textos, generar contenido, traducir conversaciones en tiempo real o realizar búsquedas inteligentes a partir del contexto del usuario.

La inteligencia artificial se está convirtiendo en uno de los principales factores de diferenciación en el mercado de smartphones, según Counterpoint Research, en un contexto en el que los fabricantes buscan nuevas formas de destacar más allá de las mejoras tradicionales de hardware.

Esto ocurre porque la evolución del hardware se ha desacelerado. Un smartphone actual ofrece niveles de rendimiento, autonomía y calidad fotográfica muy superiores a los de hace una década, lo que hace más difícil justificar actualizaciones únicamente por especificaciones técnicas.

La IA, en cambio, permite introducir nuevas capacidades mediante actualizaciones de software. Funciones como la edición automática de imágenes, la organización inteligente de archivos o los asistentes contextuales pueden transformar la experiencia del usuario sin modificar el diseño físico del dispositivo.

Apple Intelligence se distingue de otras apps por ser exclusiva de Cupertino. (Foto: Apple)

No obstante, hay quienes advierten que muchas de estas herramientas aún se encuentran en una etapa temprana y que las compañías enfrentan desafíos relacionados con la privacidad, la precisión de las respuestas y el consumo de recursos.

Aun así, la estrategia de Apple, Google y Samsung apunta en una misma dirección: el futuro de los smartphones podría depender menos de cuántos megapíxeles tenga una cámara y más de qué tan inteligente sea el dispositivo. ¿Se unirán los demás fabricantes de teléfonos inteligentes a esta tendencia?