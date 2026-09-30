Un smartphone merece cierto cuidado. Después de todo, se trata de un dispositivo y puede malograrse. Uno de los puntos para tomar atención es la temperatura del equipo, que se puede elevar cuando realiza tareas exigentes o varias funciones de manera simultánea.

Sin embargo, existen otras situaciones menos conocidas que también pueden generar este efecto.

Conocer bien a tu equipo puede optimizar su funcionamiento y contribuir a prolongar su vida útil.

Para Gustavo Varela, especialista de entrenamiento de Vivo Smartphones, hay cuatro situaciones que deberías conocer mejor. Plantea además algunas soluciones.

La primera situación está relacionada a la cobertura. Cuando el smartphone tiene dificultades para mantener una conexión móvil, puede trabajar más para sostener la señal, lo que incrementa el consumo energético y puede contribuir a elevar su temperatura.

Según la firma de teléfonos, este efecto ha sido estudiado en investigaciones sobre el comportamiento térmico de los smartphones durante transmisiones 5G. Si el usuario se encuentra en una zona con señal muy débil y no necesita permanecer conectado, activar temporalmente el modo avión puede ayudar a reducir este consumo.

Hay ciertas actividades que pueden calentar tu teléfono más de la cuenta. (Foto: Difusión)

Otra situación gira en torno a compartir datos móviles. Utilizar el smartphone como punto de acceso mantiene activa la conexión de datos móviles mientras el equipo comparte internet con otros dispositivos, lo que supone una mayor actividad de sus sistemas de conectividad. Por ello, es recomendable desactivar esta función cuando ya no sea necesaria y evitar mantenerla activa durante periodos prolongados.

Esto le puede interesar a los creadores de Contenido: grabar de forma continua. En la actualidad, el smartphone es una de las principales herramientas para tomar fotografías y grabar videos. Sin embargo, hacerlo de forma prolongada puede incrementar la carga de trabajo del equipo al mantener activos la cámara, la pantalla y otros procesos necesarios para capturar y procesar las imágenes. En el caso de Vivo, señala la firma que integran sistemas de refrigeración con una cámara de vapor ultragrande y sensores de temperatura, en el caso de su Vivo V70 FE.

La configuración inicial o la restauración de una copia de seguridad también provocar el calentamiento. Durante estas tareas, el equipo puede estar transfiriendo información, descargando aplicaciones y ejecutando distintos procesos en segundo plano. En estos casos, lo recomendable es permitir que la configuración o restauración termine antes de realizar actividades exigentes, como jugar o grabar videos.

Ante un aumento de temperatura, reconocer qué actividades pueden estar generándolo permite tomar medidas sencillas para gestionar mejor el uso del equipo. Además, contar con tecnologías orientadas a administrar el calor puede contribuir a mantener un funcionamiento adecuado durante tareas que demandan mayores recursos.