Cuidar bien la temperatura de tu teléfono puede prolongar su tiempo de vida útil. (Foto: Difusión)
Cuidar bien la temperatura de tu teléfono puede prolongar su tiempo de vida útil. (Foto: Difusión)
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Un smartphone merece cierto cuidado. Después de todo, se trata de un dispositivo y puede malograrse. Uno de los puntos para tomar atención es la temperatura del equipo, que se puede elevar cuando realiza tareas exigentes o varias funciones de manera simultánea.

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