Probamos el Huawei Mate XT Ultimate, el primer celular con tres pantallas y el más caro del mundo

No es un teléfono pensado para todos, y no solo por su precio (12.000 soles en Perú). Su construcción, diseño y utilidad lo convierten en un equipo exclusivo.

El plegable triple de Huawei, cuando está cerrado, se siente voluminoso y pesado. Sí, cabe en el bolsillo, pero suma 280 gramos que no cualquiera está dispuesto a cargar. Usarlo por largos periodos cansa más que otros modelos: grabar, tomar fotos o simplemente sostenerlo puede volverse tedioso. Incluso algo tan básico como subir el volumen se complica, porque los botones están ubicados demasiado arriba.

Lateral del plegable triple. / Christian Mestanza /

Base del plegable triple. / Christian Mestanza /

Además, seamos claros: no todo el mundo necesita un equipo con proporciones tan descomunales. La verdadera diferencia está en sus pantallas, que al desplegarse alcanzan las 10,2 pulgadas (me impresiona pensar que en mi niñez la TV de la casa tenía solo 14). La mayoría de sus atributos giran en torno a este apartado. ¿Quiere decir que el teléfono no cumple al tomar fotos, grabar videos, navegar o jugar? Para nada. Rinde bien en general, pero por ese precio hay modelos con mejores cámaras o procesadores. Lo que encarece al Mate XT Ultimate, en esencia, es su pantalla.

Otro punto a considerar: llevar 12.000 soles en el bolsillo no se siente seguro. Ya sea por la inseguridad urbana —ser un blanco atractivo para los ladrones— o por el temor a que el equipo se dañe. Aunque pasa pruebas de resistencia, siempre queda la inquietud de que un golpe afecte la pantalla o que el polvo entre en las bisagras.

Ahora bien, si estos detalles no te asustan, la experiencia es fascinante. El Huawei Mate XT Ultimate se disfruta y mucho. Dijimos que es pesado para ser un celular, pero al desplegarlo sorprende lo delgado que es. Al darte cuenta de que llevas una tablet de 10,2 pulgadas en el bolsillo, la perspectiva cambia. Para comparar: un iPhone 16 Pro Max tiene 8,3 mm de grosor; el plegable de Huawei apenas 3,6 mm (aunque el módulo de cámaras suma algunos más). Hoy por hoy, no hay celular más delgado en el mercado.

Diseño

El Mate XT Ultimate viene con acabado en cuero vegano, cuerpo de aluminio y bisagras de acero inoxidable. Llega en dos colores: negro y rojo. En conjunto, el diseño transmite lujo, gracias al cuero y a los acabados metálicos.

Lado podeterio del plegable triple desplegado. / Christian Mestanza /

Es un teléfono bastante proporcional que, a pesar de su volumen, distribuye bien el peso. Eso facilita su manipulación, aunque, claro, depende de cada usuario: para algunas manos puede resultar incómodo de cargar. Al ser alargado, presenta un inconveniente adicional: los botones de volumen quedan ubicados demasiado arriba.

La apariencia es bastante limpia. En la parte trasera solo encontramos el nombre de la marca y el modelo. Eso sí, el módulo fotográfico es grande, sobresale y rompe un poco con la delgadez que ofrece una vez desplegado. Lo curioso es que su tamaño no responde a una necesidad técnica, ya que no incluye sensores tan grandes que justifiquen tanto espacio. Es más bien una decisión estética del fabricante, que apuesta por cámaras de aspecto imponente.

Pantalla

El dispositivo ofrece tres posiciones de uso:

Completamente plegado: se comporta como un teléfono convencional, con una pantalla de 6,4 pulgadas, resolución de 1008 x 2232 y tasa de refresco de 90 Hz. Es la posición que usaremos la mayor parte del tiempo: en la calle, al contestar una llamada o al tomar una foto. Se disfruta bastante bien. Aquí encontramos la cámara frontal incrustada, un pequeño orificio que pasa desapercibido y no interfiere en la experiencia. Primer despliegue: al extender uno de los laterales, el panel se convierte en una pantalla de 7,9 pulgadas con formato cuadrado (2048 x 2232). Es práctica para navegar, aunque al ver videos aparecen bandas negras en los costados. Esta posición permite usar la cámara trasera para selfies, algo que me resulta bastante útil, sobre todo si se utiliza para crear contenido. Desplegado por completo: al abrir la totalidad del dispositivo, las tres pantallas se combinan en un panel único de 10,2 pulgadas y resolución de 2232 x 3184. Aquí es donde realmente se aprovecha todo su potencial: la experiencia es la de tener una tablet que cabe en el bolsillo.

Posición plegada. / Christian Mestanza /

Abierta con un primer despliegue. / Christian Mestanza /

Totalmente desplegado. / Christian Mestanza /

A diferencia de los plegables de dos pantallas, de formato cuadrado, el de Huawei ofrece una relación de aspecto cercana a 16:9, lo que hace que los videos se adapten muy bien. El resultado es una experiencia sobresaliente. La calidad de la imagen es óptima, los colores están bien calibrados y el sonido es vibrante. En este apartado, el plegable sí se siente como un verdadero lujo. Navegar o usar aplicaciones con la pantalla abierta es cómodo, pero ver contenido o jugar videojuegos es simplemente fantástico.

Un detalle curioso es que una de las pantallas puede utilizarse como base. Además, la carcasa incluida en la compra trae un soporte que permite mantener el dispositivo completamente abierto y disfrutarlo en todo su esplendor.

Eso sí, los pliegues se notan. Se distinguen dos líneas hundidas a lo largo del panel. Al principio puede resultar extraño, pero el ojo termina acostumbrándose y con el tiempo pasa casi inadvertido.

Rendimiento

El Huawei Mate XT Ultra incorpora el chipset Kirin 9010 acompañado por 16 GB de RAM. No es el procesador más potente de la firma china: su hermano menor, el Mate X6, lleva la versión más avanzada, el Kirin 9020.

El desempeño, sin embargo, es sólido. El teléfono está listo para correr sin problemas juegos exigentes como ‘PUBG’ o ‘Genshing Impact’, aunque en mi experiencia fue difícil hacerlo, pero más que nada por el sistema operativo, que no se enlaza directamente con las cuentas de Google o Facebook, haciendo muy tedioso el ingreso. Aun así, resulta llamativo pagar una suma tan elevada sin obtener el mejor chip de la marca. Me llamó la atención que ‘Call of Duty’ nunca me cargó.

En cuanto a conectividad, el equipo es compatible con 5G, pero solo en redes chinas. En nuestra región, en la práctica, se comporta como un teléfono 4G.

Respecto al software, Huawei ha sabido sortear las restricciones y sanciones impuestas en los últimos años. Su sistema operativo (EMUI 14, basado en Android 12) es bastante amigable y, con algunos pasos adicionales, permite ejecutar aplicaciones de Google. Eso sí, no todos los usuarios estarán dispuestos a dar ese extra.

Huawei Mate XT Ultimate. / Christian Mestanza /

De fábrica, la AppGallery de Huawei ofrece una amplia variedad de aplicaciones, aunque no siempre las más usadas como Chrome, Instagram o Facebook. Una solución sencilla es instalar GBox, que permite acceder a Google Play Store. Desde allí, descargar el resto de apps resulta fácil y rápido.

En cuanto a autonomía, sus 5.600 mAh pueden parecer escasos para una pantalla de más de 10 pulgadas, pero en la práctica ofrecen lo justo para una jornada completa de uso intenso: entre 6 y 7 horas de pantalla activa.

La carga rápida de 66 W y la inalámbrica de 50 W completan la experiencia. En mi caso, el teléfono tardó poco más de una hora y veinte minutos en cargar del 0 al 100%.

Carga:

10 min – 28%

20 min – 48%

30 min – 68%

40 min – 77%

50 min –85%

60 min – 90%

70 min – 94%

80 min – 99%

81 min – 100%

Cámaras

A nivel global, los plegables no destacan precisamente por sus cámaras y el protagonista de esta nota no es la excepción. No es que haga malas fotos, pero no alcanza el nivel de un gama alta: se acerca más bien a un gama media-alta. En teoría, no estaría mal, pero considerando el precio, la experiencia resulta algo decepcionante. Más aún si tenemos en cuenta lo que ofrecen otros modelos de la misma marca a un costo muy inferior.

Un ejemplo claro es el Huawei Pura 80 Ultra, que probamos recientemente en la sección de Tecnología de El Comercio. Su desempeño fotográfico es notable, y frente a él, el plegable triple queda en desventaja.

El módulo de cámaras del Mate XT Ultra incluye:

Sensor principal de 50 MP, con apertura variable f/1.4–f/4.0, 24 mm, PDAF y OIS.

de 50 MP, con apertura variable f/1.4–f/4.0, 24 mm, PDAF y OIS. Teleobjetivo de 12 MP, f/3.4, zoom óptico 5,5x, 125 mm, PDAF y OIS.

de 12 MP, f/3.4, zoom óptico 5,5x, 125 mm, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120°, PDAF.

Con estas especificaciones, es posible obtener buenas fotos en la mayoría de situaciones. Un punto a favor es que, gracias al diseño plegable, la cámara principal puede utilizarse como cámara selfie, lo que mejora la calidad de autorretratos. En condiciones de baja luz, los sensores cumplen de manera aceptable, aunque el procesado de las imágenes deja que desear y no compite con lo mejor del mercado.

En grabación de video, el Mate XT Ultra ofrece un desempeño correcto pero sin grandes méritos. Permite grabar en 4K, aunque con una imagen algo artificial y una estabilización limitada. En la práctica es útil para registrar recuerdos, pero no alcanza la calidad esperada en un celular de su rango.

Fotos en ambientes cerrados. Las cámaras compensan bien la baja iluminación. / El Comercio / Christian Mestanza

Fotos con ultra gran angular (izq), principal (centro) y teleobjetivo (dcha). / El Comercio / Christian Mestanza

Fotos con teleobjetivos disparadas con aumento de 5,5X y 10X. / El Comercio / Christian Mestanza

En el modo retrato la cámara trabaja muy bien el desenfoque (izq) y también lo hace con la cámara frontal (dcha). / El Comercio / Christian Mestanza

Aunque en general la cámara toma buenas fotos, los detalles suelen perderse. / El Comercio / Christian Mestanza

¿Vale la pena comprar el Huawei Mate XT Ultra?

Estamos ante un celular único en el mundo: el primero con tres pantallas y, al mismo tiempo, el más costoso dentro de los equipos comercializables. Su diseño es impresionante y la experiencia de desplegarlo hasta alcanzar un panel de 10,2 pulgadas es realmente distinta. Sin embargo, aunque no tiene un mal procesador ni malas cámaras, el desempeño general no justifica los más de 12.000 soles que cuesta. Para ese precio, sorprende que no ofrezca lo mejor en cada apartado. En ese sentido, más que un teléfono pensado para el uso diario, se siente como un dispositivo anecdótico. Y surge la pregunta: ¿realmente alguien se animaría a llevar un equipo así por las calles de Lima?

La conclusión es que la tecnología plegable todavía no termina de consolidarse. Hoy sigue siendo un lujo limitado por precios altos y sacrificios en otras áreas. Tal vez, con el paso de los años, cuando los costos bajen y las prestaciones se equiparen a los gama alta tradicionales, los plegables puedan convertirse en un estándar. Pero, por ahora, permanecen en el terreno de la curiosidad más que en el de la necesidad.