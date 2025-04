¿Hasta dónde puede llegar un smartphone sin dejar de serlo? El Xiaomi 15 Ultra quiere borrar la línea entre celular y cámara profesional. Y la verdad es que no va por mal camino. Este dispositivo ha sido construido principalmente para tomar fotos y grabar videos de gran calidad. Lo tuvimos en nuestras manos por un par de semanas y esta es nuestra impresión.

Características del equipo:

Especificaciones DIMENSIONES Y PESO Dimensión: 161.3mm x 75.3mm x 9.35mm

Peso: 226g (Negro y Blanco) PANTALLA Pantalla WQHD+ ultra-brillante de 6.73″ con 3200 nits

Frecuencia de actualización dinámica de 1-120Hz

Compatible con HDR10+ y Dolby Vision PROCESADOR Plataforma móvil Snapdragon 8 Elite

CPU Oryon de ocho núcleos

GPU Adreno

NPU Hexagon MEMORIA Memoria LPDDR5X + almacenamiento UFS 4.1

16GB ALMACENAMIENTO 512GB BATERÍA Batería Xiaomi Surge de 5410mAh (típica)

Carga rápida por cable de 90W HyperCharge

Carga rápida inalámbrica de 80W HyperCharge CÁMARAS TRASERAS Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS

Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS

Super telefoto: 200 MP, f/2.6, 100 mm, 4,3x, OIS

Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm CÁMARA FRONTAL 32 MP, f/2.0 SITEMA OPERATIVO HyperOS basado en Android 15 SONIDO Altavoces duales Dolby Atmos CONECTIVIDAD WiFi 7

Bluetooth 5.4

GPS

NFC

Infrarrojos OTROS IP68 PRECIO S/ 5.499

Diseño y pantalla

Todo entra por los ojos, así que hablemos del diseño. El Xiaomi 15 Ultra ha marcado su propio estilo: un cuerpo minimalista, con colores sobrios, interrumpido por un módulo de cámaras disruptivo y exageradamente grande. Su propósito es recordarnos que este es más que solo un celular con el que se pueden hacer fotos; es un celular que aspira a ser una réflex.

Módulo de cámaras.

Entendemos que el lente es parte de su personalidad, pero a algunas personas puede incomodar que, al recostarlo, el equipo “baile” sobre la mesa. El cuerpo es de cristal con bordes de aluminio, aunque hay un modelo que viene con acabado en cuero vegano, en tonos gris y negro, inspirado en las cámaras Leica. Ese detalle le da mucha personalidad y refuerza el mensaje de que la fotografía está en el centro de este dispositivo.

Los botones están bien ubicados, aunque una mano pequeña podría tener cierta dificultad para manipularlos. La ventaja es que el botón de encendido tiene un acabado rugoso que ayuda a identificarlo rápidamente. Con un peso de 200 gramos, el teléfono está bastante bien balanceado.

Botón de encendido arrugado.

Démosle la vuelta al celular. Nos encontramos con un frontal que mantiene el estilo curvo, no solo en las esquinas, sino en todos los bordes. El panel de 6,73 pulgadas tiene resolución 2K, tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con HDR10 y Dolby Vision. Además, alcanza un pico de 3.200 nits en el 25% de la pantalla. La imagen y los colores están muy bien calibrados —gracias a la resolución Quad HD+—, aunque esta debe activarse manualmente en los ajustes.

Un detalle: en exteriores con luz intensa, la visibilidad se complica. Pese a todos sus nits, el reflejo es muy fuerte. En mis pruebas, el iPhone 15 Pro Max controló mejor el nivel de brillo en condiciones similares, y eso que es un modelo del 2023.

Al ser tan grande, el módulo fotográfico hace que el equipo "baile" sobre la mesa.

Rendimiento, software y batería

¿Cómo se desenvuelve el Xiaomi 15 Ultra en el día a día? Tengamos en cuenta que hablamos de un flagship, el celular más avanzado de la marca asiática. Estamos ante una bestia. Cualquier cosa que se pueda hacer en un celular, este modelo lo ejecuta con total rapidez: ya sea que vayamos a jugar, pasar horas viendo streaming, grabar videos o incluso editar.

¿Jugar los títulos más pesados? No tendremos ningún problema de fluidez. Podremos ejecutarlos en máxima calidad y sin que el equipo se sobrecaliente. Todo esto es posible gracias al procesador Snapdragon 8 Gen 3, una memoria de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

En cuanto al software, el Xiaomi 15 Ultra viene con HyperOS 2, la nueva capa de personalización de la empresa china basada en Android 15. La gran novedad es la incorporación de HyperAI, un conjunto de funciones de inteligencia artificial para escritura, edición de fotos, reconocimiento de voz, intérprete en tiempo real e integración con Gemini. Xiaomi se pone así a la par con otras marcas que apuestan por la IA.

Finalmente, cabe señalar que el teléfono recibirá cuatro años de actualizaciones de sistema y seis años de parches de seguridad.

Una de las mejores cosas del equipo es su autonomía. ¿Tienes que trabajar todo el día sin miedo a que la batería se acabe a la mitad de la jornada? No pasará. Incluso con un uso intensivo, podemos llegar al final del día sin problemas. Sus 5.410 mAh no son la mayor capacidad del mercado, pero la gestión energética es tan eficiente que una sola carga puede dar más de un día de autonomía o más de 10 horas de pantalla encendida. Además, se carga por completo en menos de una hora gracias a su carga rápida de 90W. Y sí, incluye cargador: algo que ya no se ve tan seguido en equipos de esta gama.

Cámaras: la cereza del pastel

El módulo fotográfico sobresale.

El Xiaomi 15 Ultra desde hace algunas generaciones se posiciona como un referente en fotografía móvil, gracias a incorporar un sistema de cámaras que busca satisfacer tanto a entusiastas como a profesionales de la imagen. Su configuración trasera incluye cuatro sensores: ​

Principal: sensor de 50 megapíxeles con una pulgada de tamaño y apertura variable entre f/1.63 y f/4.0, equipado con estabilización óptica HyperOIS.​

Telefoto: sensor de 50 megapíxeles, apertura f/1.8 y distancia focal de 75 mm, también con OIS.​

Super telefoto: sensor de 200 megapíxeles, apertura f/2.6 y distancia focal de 100 mm (zoom óptico 4.3x), con OIS.​

Gran angular: sensor de 50 megapíxeles, apertura f/1.8 y campo de visión de 122° (12 mm).​

La colaboración con Leica (empresa alemana dedicada a la fabricación de dispositivos ópticos, incluidos lentes para cámaras) se refleja en los modos de color “Leica Vibrant” y “Leica Authentic”, que ofrecen interpretaciones cromáticas distintivas para adaptarse a diferentes preferencias estéticas. ​

En condiciones de buena iluminación, el sensor principal captura imágenes con un alto nivel de detalle y una reproducción cromática fiel. Sin embargo, se observa un procesado algo agresivo que puede restar naturalidad a las tomas, aplicando una nitidez excesiva y saturación en los colores. ​

El lente ultra gran angular aporta versatilidad al conjunto, ofreciendo resultados satisfactorios, aunque con una ligera pérdida de detalle en comparación con el sensor principal.

Por otro lado, los teleobjetivos destacan especialmente: el zoom óptico 4.3x proporciona imágenes nítidas y detalladas, posicionándose como uno de los mejores en su categoría. No obstante, se aprecian ciertas inconsistencias en la exposición y el balance de blancos al alternar entre los distintos lentes, aunque quizás esto podría mejorarse mediante actualizaciones de software. ​

En escenarios de baja iluminación, el Xiaomi 15 Ultra demuestra su capacidad para capturar imágenes con un notable nivel de detalle y control del ruido. El balance de blancos se mantiene preciso, lo que evita tonalidades artificiales y preserva la atmósfera natural de la escena. ​

Cámara principal en un ambiente con poca luz.

Ultra gran angular en un ambiente con poca luz.

El modo retrato ofrece una segmentación adecuada entre sujeto y fondo, aunque en ocasiones la separación puede parecer artificial, especialmente en áreas complejas como el cabello. En cuanto a la cámara frontal de 32 megapíxeles, sorprende gratamente al producir selfies con tonos de piel naturales, buen rango dinámico y nitidez, consolidándose como una de las mejores experiencias en este apartado. ​

Cámara frontal.

Cámara frontal modo retrato.

Cámara principal

Cámara principal modo retrato.

El dispositivo es capaz de grabar video hasta en 8K a 30 fps, aunque su rendimiento óptimo se encuentra en 4K. La estabilización es destacable, ofreciendo tomas fluidas y estables. Sin embargo, al igual que en fotografía, el procesado puede ser excesivo, resultando en una pérdida de detalle que afecta la nitidez general del video.

¿Vale la pena el Xiaomi 15 Ultra?

No hay duda de que estamos frente a uno de los mejores celulares de 2025. Pero eso no significa que sea para todos. Es un equipazo, sí, pero su precio (S/ 5.499) no se ajusta a todos los bolsillos.

Si lo que se desea es crear contenido o buscas un celular que tome muy buenas fotografías y grabe videos de calidad, el Xiaomi 15 Ultra sí que es una alternativa seria. Si deseas utilizar aplicaciones que demandan muchos recursos, como algunos videojuegos, también.

El Xiaomi 15 Ultra presenta un conjunto fotográfico robusto y versátil, capaz de competir con los líderes del mercado. Aunque su hardware es impresionante, hay margen de mejora en el procesado de imágenes para alcanzar una representación más natural y consistente en diversas condiciones de disparo.

No es el celular más accesible, pero sí uno de los más capaces. Y eso, para algunos usuarios, puede marcar toda la diferencia.

​