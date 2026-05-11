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Resumen

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Su trasera texturizada mejora el agarre y le da un toque sofisticado, ideal para quienes aman la fotografía móvil.
Su trasera texturizada mejora el agarre y le da un toque sofisticado, ideal para quienes aman la fotografía móvil.
Por Christian Mestanza Arquiñigo

¿Puede un smartphone reemplazar a una cámara profesional? Es una pregunta que la industria lleva años intentando responder, y con cada generación parece acercarse un poco más. El Xiaomi 17 Ultra vuelve a poner sobre la mesa esa ambición: no ser simplemente un celular con buena cámara, sino un dispositivo construido alrededor de la fotografía. Y esta vez, Xiaomi parece más decidida que nunca a competir de tú a tú con las cámaras dedicadas.

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