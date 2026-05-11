¿Puede un smartphone reemplazar a una cámara profesional? Es una pregunta que la industria lleva años intentando responder, y con cada generación parece acercarse un poco más. El Xiaomi 17 Ultra vuelve a poner sobre la mesa esa ambición: no ser simplemente un celular con buena cámara, sino un dispositivo construido alrededor de la fotografía. Y esta vez, Xiaomi parece más decidida que nunca a competir de tú a tú con las cámaras dedicadas.

A continuación sus especificaciones:

Categoría Especificaciones Pantalla 6,9” OLED LTPO HyperRGB / Resolución 2608 x 1200 píxeles / Refresco adaptativo 1-120 Hz / Brillo máximo de 3.500 nits / HDR10+ y Dolby Vision Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 / GPU Adreno Memoria RAM 12 GB o 16 GB LPDDR5X Almacenamiento 256 GB, 512 GB o 1 TB UFS 4.1 Cámara principal 50 MP Leica Light Fusion 1050L de 1 pulgada / f/1.67 / OIS Teleobjetivo 200 MP periscópico / Zoom óptico continuo 75-100 mm / Apertura variable f/2.39-f/2.96 / OIS Ultra gran angular 50 MP / f/2.2 / Equivalente a 14 mm Cámara frontal 50 MP / f/2.2 / Autofoco Video Grabación hasta 8K a 30 fps / 4K Dolby Vision hasta 120 fps / Video Log / Cámara lenta hasta 1920 fps Batería 6.000 mAh Carga 90W por cable / 50W inalámbrica / 22,5W carga inversa Sistema operativo Android 16 con HyperOS 3 Conectividad 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / NFC / USB-C Resistencia Certificación IP66, IP68 e IP69 Dimensiones y peso 162,9 x 77,6 x 8,29 mm / 218-219 gramos Colores Negro, blanco y Starlit Green Precio Desde 1.499 euros

Diseño y pantalla

Todo entra por los ojos, y Xiaomi lo sabe bien. El 17 Ultra mantiene la línea visual de generaciones anteriores, aunque refuerza aún más su identidad fotográfica. El enorme módulo circular de cámaras domina la parte trasera y deja claro desde el primer vistazo cuál es el verdadero protagonista del equipo.

Diseño elegante en color Starlit Green, con acabados premium y el sello de Leica en su imponente módulo de cámaras.

El cuerpo es de cristal y en mano se siente sólido y premium, aunque no precisamente ligero. Está disponible en colores Verde Estelar, Negro y Blanco.

El peso está relativamente bien distribuido, pero el módulo trasero vuelve a generar un inconveniente conocido: el dispositivo se tambalea al colocarlo sobre una mesa.

En la parte frontal encontramos una pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas con resolución 1200 x 2608, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y brillo máximo de hasta 3.500 nits, cifra que permite incluso en días soleados visualizar la pantalla sin problema. La experiencia visual está claramente a la altura de un flagship: colores intensos, negros profundos y gran fluidez tanto en navegación como en videojuegos o contenido multimedia.

Construcción sólida y bordes metálicos; el módulo de cámaras sobresale, pero el equipo se siente equilibrado en la mano.

Rendimiento, software y batería

En el uso diario, el Xiaomi 17 Ultra se comporta exactamente como se espera de un celular de gama ultra premium. El Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento, permite mover juegos exigentes, multitarea o edición de video sin ningún problema.

El dispositivo llega con HyperOS 3 basado en Android 16, donde la inteligencia artificial tiene un rol cada vez más importante. Herramientas de escritura, edición de imágenes, traducción en tiempo real y asistentes inteligentes forman parte de la experiencia. No se trata de una revolución absoluta, pero sí de una evolución sólida que lo pone al nivel de otros fabricantes que están apostando fuerte por la IA.

Batería de 6.000 mAh con carga rápida de 90W por cable y 50W inalámbrica: energía para todo el día.

En autonomía, Xiaomi incorpora una batería de 6.000 mAh con carga rápida de 90W y carga inalámbrica de 50W. Aunque la duración mejora frente a generaciones anteriores, no lidera el mercado en batería pese a su enorme capacidad.

Cámaras: el corazón del dispositivo

El Xiaomi 17 Ultra no intenta ocultar su prioridad: la fotografía móvil. Todo en este teléfono gira alrededor de ella.

Sistema de cámaras desarrollado junto a Leica: sensor principal de 1”, teleobjetivo de 200 MP y gran angular de 50 MP.

La gran estrella es su sensor principal Light Fusion 1050L de una pulgada con tecnología LOFIC, pensado para mejorar el rango dinámico y evitar zonas quemadas en escenas complejas. En buenas condiciones de luz, las fotografías ofrecen muchísimo detalle, gran manejo de sombras y colores bastante atractivos. De noche, el rendimiento también es sobresaliente, con muy buen control del ruido y escenas que mantienen naturalidad sin depender excesivamente de efectos artificiales.

Sin embargo, el procesado sigue siendo uno de los puntos más discutibles del dispositivo. En algunas situaciones aparece una saturación algo elevada o un exceso de nitidez que hace que ciertas imágenes pierdan naturalidad. La colaboración con Leica ayuda a ofrecer perfiles de color más cinematográficos y menos artificiales que en generaciones anteriores, aunque todavía existen inconsistencias entre lentes y diferencias de balance de blancos.

El ultra gran angular cumple correctamente, aunque presenta una caída lógica en detalle frente al sensor principal. Donde realmente destaca el equipo es en el zoom. Xiaomi incorpora un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles capaz de ofrecer zoom óptico continuo entre 75 y 100 mm, logrando acercamientos con gran calidad incluso en niveles donde otros smartphones ya empiezan a perder definición.

La cámara principal captura paisajes con gran nitidez y colores intensos. El manejo de luces y sombras permite conservar detalle tanto en las nubes como en el reflejo del agua.

El sensor principal vuelve a destacar en escenarios de montaña: reflejos precisos, colores sobrios y una imagen limpia pese a la iluminación fría y difusa del entorno.

Incluso en condiciones nubladas y escenas complejas, el equipo mantiene un buen equilibrio de exposición y profundidad, destacando las texturas rocosas y la amplitud del paisaje.

El Xiaomi 17 Ultra logra selfies con buen rango dinámico incluso en exteriores de alta montaña: tonos de piel naturales, cielo bien expuesto y excelente nivel de detalle.

En video, el equipo puede grabar hasta en 8K, aunque el mejor equilibrio entre calidad y procesamiento sigue estando en 4K. La estabilización funciona muy bien y permite tomas fluidas incluso en movimiento.

¿Vale la pena el Xiaomi 17 Ultra?

Pantalla AMOLED LTPO de 6,9” con hasta 3.500 nits de brillo máximo: colores vibrantes y gran fluidez.

El Xiaomi 17 Ultra es, sin duda, uno de los celulares más completos del mercado actual. Su apuesta fotográfica es probablemente una de las más agresivas de toda la industria Android, y logra acercarse más que nunca a la experiencia de una cámara profesional.

Pero también entra en una categoría donde cada detalle importa. Su precio —de S/ 5.999— lo enfrenta directamente a gigantes como el iPhone 17 Pro Max o el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Aun así, Xiaomi consigue diferenciarse ofreciendo un enfoque mucho más centrado en fotografía avanzada y zoom de alto nivel. No es un smartphone para todos, pero sí uno especialmente atractivo para creadores de contenido, usuarios exigentes o amantes de la fotografía móvil.

¿Reemplaza completamente a una cámara profesional? Todavía no. Pero el Xiaomi 17 Ultra deja claro que la distancia entre ambos mundos es cada vez menor.