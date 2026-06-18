Durante años, la competencia entre fabricantes de smartphones giró en torno a tres elementos: mejores cámaras, procesadores más potentes y baterías de mayor duración. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial (IA) ha cambiado las reglas del juego. Hoy, la verdadera carrera tecnológica pasa por ofrecer herramientas capaces de simplificar tareas cotidianas y transformar la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos.

En ese contexto probamos el Honor 600e, un smartphone que busca acercar al gran público funciones de IA que hasta hace poco estaban reservadas para equipos de gama alta. La propuesta no pasa únicamente por incorporar inteligencia artificial como una característica más dentro de la ficha técnica, sino por convertirla en una parte central de la experiencia de uso.

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A primera vista, el dispositivo llama la atención por su diseño. Con apenas 7,34 milímetros de grosor y un peso cercano a los 180 gramos, mantiene una apariencia elegante y ligera. Su pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas ofrece resolución 1.5K, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 6.500 nits, características que permiten una buena experiencia tanto para el consumo multimedia como para el uso diario.

El Honor 600e es un dispositivo ultra delgado, muy cómodo para sostenerlo durante largos períodos. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Pero es al explorar sus funciones donde el Honor 600e revela su principal argumento de venta: la inteligencia artificial. Se trata de un apartado por el que la firma china continúa apostando con fuerza y que, generación tras generación, la acerca cada vez más a referentes del sector como Samsung.

Uno de los apartados donde la IA tiene mayor protagonismo es la fotografía. El equipo incorpora una cámara principal de 108 megapíxeles y una serie de herramientas diseñadas para simplificar la edición de imágenes. Entre ellas destaca el borrador IA, que permite eliminar elementos no deseados de una fotografía con apenas unos toques, y la expansión de imágenes con IA, capaz de generar contenido adicional alrededor de una foto para ampliar el encuadre original.

Ofrece una cámara principal de 108 MP y una ultra gran angular de 5 MP y, a pesar de que no tiene una cámara telefoto, integra un zoom digital de hasta 10x. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

También sobresale la función ojos abiertos con IA, que corrige automáticamente retratos en los que alguna persona aparece con los ojos cerrados. Son herramientas que antes requerían aplicaciones especializadas o conocimientos básicos de edición y que ahora forman parte de la experiencia integrada del teléfono.

Sin embargo, la función más llamativa es imagen a video IA 2.0. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para transformar fotografías estáticas en breves secuencias animadas, añadiendo movimiento y profundidad a imágenes que originalmente eran completamente estáticas . Más allá de su utilidad práctica, demuestra cómo la IA generativa empieza a abrirse camino dentro de los smartphones.

La inteligencia artificial también está presente en apartados más cotidianos. El Honor 600e incorpora funciones de traducción en tiempo real, traducción cara a cara, traducción de llamadas y generación automática de subtítulos. En un mundo cada vez más conectado, estas herramientas pueden marcar una diferencia significativa para quienes viajan, trabajan con personas de otros países o consumen contenido en distintos idiomas.

El apartado de productividad es otro de los beneficiados. El dispositivo incluye funciones como resumen IA, capaz de condensar documentos extensos en los puntos más importantes, notas IA, para organizar información de manera más eficiente; y grabadora IA, que facilita la transcripción y gestión de contenido de voz. Básicamente, agrega funcionen que facilitan el uso de herramientas ya conocidas y ayudan a ahorrar tiempo.

Prueba del Honor 600e con juegos exigentes como Battle of Warships. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Adicionalmente, la integración de Google Gemini refuerza el ecosistema IA. Gracias a ello, se puede acceder a funciones avanzadas de asistencia inteligente, búsquedas contextuales y herramientas basadas en inteligencia artificial desarrolladas por Google. A esto se suma Circle to Search, una de las funciones más populares de Android en la actualidad, que permite buscar cualquier elemento visible en pantalla simplemente rodeándolo con el dedo. En ese sentido, este smartphone queda potenciado por la IA de Honor y Google, generando una experiencia más eficiente con o sin conexión a internet.

Honor también ha apostado por facilitar el acceso a estas herramientas mediante un botón físico dedicado. Este permite abrir rápidamente la cámara, capturar fotografías, grabar video o controlar el zoom mediante gestos, reduciendo la necesidad de navegar por menús y configuraciones.

Detrás de todas estas funciones encontramos un procesador MediaTek Dimensity 7100 Elite, acompañado por 24 GB de memoria RAM, sumando memoria física y virtual y, 512 GB de almacenamiento interno. La batería de 6.520 mAh con carga rápida de 45W completa un conjunto que apunta a ofrecer autonomía suficiente para aprovechar las herramientas de IA durante toda la jornada.

Este smartphone llega en un momento en que la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales factores de diferenciación dentro de la industria móvil. Y aunque las marcas líderes continúan marcando el ritmo de la innovación, cada vez más fabricantes están llevando estas capacidades a segmentos más accesibles.

La pregunta ya no es si la inteligencia artificial formará parte de nuestros teléfonos, sino qué tan útil será en el día a día. Con el Honor 600e, la compañía apuesta a que esas herramientas dejen de ser exclusivas de unos pocos usuarios y pasen a formar parte de la experiencia cotidiana de millones de personas.