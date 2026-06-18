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Resumen

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La batería de larga duración ofrece hasta 48 horas de uso continuo, una autonomía ideal para disfrutar maratones de series o seguir cada partido de la Copa Mundial 2026 sin preocuparse por el cargador. (Foto: Fernando Roca)
La batería de larga duración ofrece hasta 48 horas de uso continuo, una autonomía ideal para disfrutar maratones de series o seguir cada partido de la Copa Mundial 2026 sin preocuparse por el cargador. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Durante años, la competencia entre fabricantes de smartphones giró en torno a tres elementos: mejores cámaras, procesadores más potentes y baterías de mayor duración. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial (IA) ha cambiado las reglas del juego. Hoy, la verdadera carrera tecnológica pasa por ofrecer herramientas capaces de simplificar tareas cotidianas y transformar la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos.

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