Qualcomm ha anunciado el lanzamiento de sus dos nuevas plataformas móviles, diseñados para impulsar la era de la Inteligencia Artificial (IA) agéntica y la próxima generación de ‘smartphones’ premium con los chips Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Gen 6, que llegan con hasta un 35 por ciento más de rendimiento en tareas de IA.

La compañía estadounidense de semiconductores ha dado a conocer todos los detalles de sus nuevos procesadores este martes en el marco de su evento de presentación anual Snapdragon Summit, celebrado en Maui (Hawai), con los que ha iniciado una nueva estrategia: la introducción de dos chips de nivel ‘flagship’ a la vez.

Con este planteamiento, Qualcomm pretende ofrecer a los fabricantes más flexibilidad y más posibilidades en las capacidades avanzadas de IA. Como ha señalado el vicepresidente senior y director general de Mobile Handsets de Qualcomm Technologies, Chris Patrick, la idea es llevar sus “últimas innovaciones en IA a un abanico más amplio de dispositivos móviles ‘premium’”.

“Hoy conseguimos un hito al introducir no solo una, sino dos plataformas móviles ‘flagship’ que ofrecen experiencias de IA agéntica que son inmediatas, personales y adaptativas”, señala Patrick, para subrayar a continuación que su estrategia multiinsignia “permite llevar a los límites lo que es posible en los móviles”.

Así, estas nuevas plataformas móviles son el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Gen 6. Entre las características principales de ambos procesadores están la fabricación en nodo de 2 nm, el soporte para memoria LPDDR5x/6 (hasta 5300 MHz y hasta 24 GB), el almacenamiento UFS 5.0, la CPU personalizada Qualcomm Oryon, la GPU Qualcomm Adreno rediseñada y la NPU Qualcomm Hexagon, además de la capacidad de ejecutar agentes de IA directamente en el dispositivo.

Es decir, tiene la capacidad de permitir que los agentes se ejecuten de forma local para dar respuestas más rápidas, privadas y personalizadas según la necesidad del fabricante en las experiencias de IA que vaya a impulsar en los móviles que lleven ambos chips.

Además de la IA agéntica, la compañía ha detallado algunas de las nuevas capacidades avanzadas en ‘gaming’ e imagen. En primer lugar, el Extreme Gen 6 estrena Adreno Neural Fusion, una nueva tecnología que aplica IA para mejorar los gráficos, optimizar la inmersión visual y mejorar la eficiencia energética durante una partida.

En segundo lugar, otra de las novedades de este modelo es el soporte a Advanced Professional Video (APV), mientras que ambos chips incorporan la tecnología Intelligent Pixel Control para mejorar el procesamiento de escena y la calidad fotográfica y de vídeo.

Es más, para grabación de vídeo el chip Extreme graba 8K a 60 fps y 4K a 240 fps e incorpora decodificador H.266, mientras que el Gen 6 se queda en 8K a 30 fps y 4K a 120 fps, y se queda sin H.266.

Ambos SoCs comparten el módem Qualcomm X105 5G Modem-RF (descarga de hasta 14,8 Gbps y subida de hasta 4,2 Gbps), Qualcomm FastConnect 8800 para Wi-Fi y Bluetooth (descarga de hasta 11,6 Gbps con Wi-Fi 4x4) y soporte para Wi-Fi 8, Bluetooth 6.0, UWB y Thread.

Mejoras en el rendimiento

En lo que respecta al rendimiento, el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, comparado con su predecesor, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, ha mejorado un 13 por ciento en el rendimiento de la CPU, un 37 por ciento en la eficiencia energética de la CPU, un 44 por ciento en el rendimiento de la GPU y un 40 por ciento en la eficiencia energética de la GPU.

En cambio, el Snapdragon 8 Elite Gen 6, comparado con el 8 Elite Gen 5, mejora un 10 por ciento el rendimiento de la CPU, un 37 por ciento en la eficiencia energética de la CPU, un 35 por ciento en el rendimiento de la GPU y un 40 por ciento en la eficiencia energética de la GPU.

Por lo que respecta a la NPU, el Elite Extreme Gen 6 ha mejorado un 35 por ciento y un 33 por ciento en rendimiento y rendimiento por vatio en tareas de IA respectivamente, mientras que el Elite Gen 6 mejora un 14 por ciento y un 20 por ciento en esos mismos apartados.

Tanto el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 como el Snapdragon 8 Elite Gen 6 se estrenarán en los móviles ‘flagship’ de marcas como Honor, iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Redmi, RedMagic, vivo y Xiaomi, aunque no se han precisado los modelos ni las fechas en las que se presentarán algunos de los móviles ‘top’ de estas compañías.