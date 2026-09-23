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Resumen

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Este es el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 pensado para impulsar la inteligencia artificial agéntica. (Foto: europapress)
Este es el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 pensado para impulsar la inteligencia artificial agéntica. (Foto: europapress)
Por Agencia Europa Press

Qualcomm ha anunciado el lanzamiento de sus dos nuevas plataformas móviles, diseñados para impulsar la era de la Inteligencia Artificial (IA) agéntica y la próxima generación de ‘smartphones’ premium con los chips Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Gen 6, que llegan con hasta un 35 por ciento más de rendimiento en tareas de IA.