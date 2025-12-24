¿Qué tipo de fotografía móvil prefieren los usuarios de smartphones y cuál es la nueva estrategia de Oppo?

En nuestra visita a Shenzhen, China, tuvimos la oportunidad de conversar con el Senior Imaging Product Manager de Oppo, Scofield Lu, el cual nos ofreció una mirada detallada a la estrategia de la compañía para el futuro de la fotografía móvil.

Desde los laboratorios de desarrollo hasta las líneas conceptuales de sus próximos dispositivos, Lu explicó cómo la marca busca consolidarse en un mercado donde la imagen se ha convertido en un diferenciador crucial.

A lo largo de los últimos años, Oppo ha logrado avances significativos en fotografía computacional superando, según Lu, tres desafíos clave que han marcado la evolución del sector: la calidad de imagen, las distancias focales y la tonalidad de color. Estos pilares, que históricamente representaron obstáculos para los fabricantes, son hoy los puntos desde los cuales proyecta su siguiente gran salto tecnológico.

Lumo: la nueva identidad fotográfica de la marca

Uno de los ejes principales de la visión de Oppo es Lumo, la nueva marca dedicada exclusivamente a tecnologías de imagen desarrolladas por la compañía. Lu detalló que será, desde ahora, el centro de la estrategia fotográfica y el encargado de establecer la firma visual de los productos.

En una industria donde los fabricantes suelen respaldarse en alianzas con marcas legendarias de óptica, Oppo apuesta por construir una identidad propia. Y esa identidad estará enfocada principalmente en el retrato.

“El objetivo a largo plazo es entregar el mejor rendimiento en retratos dentro del sector móvil”, explicó Lu, subrayando que Lumo no es un añadido, sino una plataforma tecnológica completa orientada a diferenciar el estilo fotográfico de la marca.

El modo por defecto como núcleo de la experiencia

Aunque Oppo ha ampliado sus funciones avanzadas y herramientas profesionales para creadores de contenido, Lu recalcó que la prioridad de la compañía continúa siendo el modo de cámara predeterminado. Este modo, utilizado por la mayoría de usuarios, concentra la mayor parte del trabajo algorítmico y se considera la base sobre la cual se construyen las capacidades fotográficas de cada dispositivo.

“El modo por defecto es el enfoque principal y el punto de partida de toda la experiencia de imagen”, afirmó. Tanto en la serie premium Find como en la popular línea Reno, Oppo se asegura de que la calidad de imagen sea sobresaliente sin necesidad de configuraciones adicionales.

Sin embargo, la compañía no deja de lado a quienes buscan mayor control. Entre las herramientas disponibles para usuarios avanzados se encuentran Master Mode y opciones de video como LOG, diseñadas para quienes trabajan con flujos profesionales o requieren una mayor flexibilidad en edición.

Una apuesta por la naturalidad

En un mercado donde la fotografía se ha vuelto algo indispensable, Oppo busca distanciarse de la tendencia hacia el procesamiento excesivo, que muchas veces resulta en imágenes con un acabado artificial. Lu señaló que uno de los objetivos principales de la empresa es reducir el sentimiento “algorítmico” en las fotografías, priorizando resultados más naturales.

“El uso de inteligencia artificial no es el fin, sino el medio”, explicó. La meta es recrear tonos realistas, texturas fieles y comportamientos de luz que se acerquen a la percepción humana, un aspecto especialmente relevante en retratos, donde cualquier exceso en suavizado o corrección puede afectar la autenticidad del sujeto.

Turistas aprovechan para tomarse selfies y fotografías grupales con la Catedral y el Palacio Municipal de fondo. (Foto: GEC)

Los retratos, la prioridad de los usuarios

Entre los datos internos que Oppo ha analizado, uno destaca por encima del resto: los retratos son, consistentemente, el tipo de fotografía más valorado por los usuarios y por muchos creadores de contenido que utilizan dispositivos de la marca. Esta preferencia ha guiado la hoja de ruta futura.

Lu explicó que los usuarios no solo buscan buenos retratos en condiciones perfectas, sino también a diferentes distancias focales y bajo diversas condiciones de iluminación, desde exteriores intensos hasta interiores con luz tenue. La respuesta de Oppo, siguiendo esta demanda, será reforzar todos los aspectos relacionados con el retrato, incluyendo la profundidad, la separación entre sujeto y fondo, el manejo del color de piel y la estabilidad tonal entre cámaras.

Un hombre se toma un selfie junto a su familia durante una tormenta invernal en Estados Unidos. (Foto: AFP) / ROBERTO SCHMIDT

Una visión a largo plazo

Oppo está construyendo una estrategia sostenida y de largo alcance. Con Lumo como su nuevo eje, y con una apuesta firme por la naturalidad y la experiencia del usuario cotidiano, la compañía pretende redefinir la fotografía móvil desde la perspectiva del retrato.

En un entorno donde la competencia se intensifica con cada generación de dispositivos, Oppo busca diferenciarse no solo mediante hardware más potente, sino a través de una filosofía clara: ofrecer imágenes más humanas, más reales y más coherentes. Si los planes se materializan como proyecta su equipo, el futuro de la fotografía móvil dentro de la marca podría marcar un nuevo estándar en la industria.