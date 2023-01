Adquirir un celular nuevo no es una decisión que se pueda pasar a la ligera. Hablamos de un dispositivo que nos acompañará, prácticamente, día y noche por un buen tiempo. Por ello, elegir un equipo entre el vasto mundo de modelos disponibles en el mercado debe tomarse con cautela. Ahora, si ya decidiste optar por un iPhone, pero aún no sabes qué versión escoger, a continuación, te tenemos algunas recomendaciones.

Lo primero que debes saber es que los teléfonos móviles de Apple funcionan con un sistema operativo distinto al Android, el iOS (la versión más reciente a la fecha de cierre de esta nota es iOS 16.2). Si bien el sistema operativo de la firma de la manzana es diferente a Android, no es nada de otro mundo, lo que quiere decir que, si es la primera vez que lo usas, con el tiempo lo llegarás a dominar.

Ahora bien, hay que tener en cuenta de que los iPhone son teléfonos de gama alta, por lo que nuestro presupuesto tendrá que ser mayor –usualmente– que si optásemos por un Android. ¿Qué quiere decir que sea de gama alta? Que tendrá lo más avanzado en tecnología del momento, tanto en hardware como en software.

En el caso particular de iPhone, muchos usuarios lo eligen por lo rápido y bien optimizado que está su sistema operativo, por su módulo fotográfico y, definitivamente, por el estatus de la marca. Veamos ahora qué opciones existen en el mercado.

iOS 16.2 es la versión mas reciente del sistema operativo de Apple. (Foto: Pixabay)

iPhone 13 vs. iPhone 14

El primer iPhone se lanzó en 2007, hace más de 15 años. El último modelo lanzado se presentó el pasado mes de setiembre y fue el iPhone 14. Si estamos intentando comprar un celular nuevo, va a ser muy complicado encontrar modelos anteriores al iPhone 11, que salió el 2017. En iShop Perú, este es el modelo más antiguo que se vende y se encuentra desde 2.400 soles.

Sin embargo, si lo que queremos es un dispositivo que mantenga la premisa de incluir lo último en tecnología móvil, lo mejor será apostar por los últimos modelos: el iPhone 14, de 2022, y el iPhone 13, de 2021.

Con cualquiera de estos dos equipos estaríamos actualizados, al menos en lo que respecta a fechas. De estos, ¿cuál conviene más?

Hay que comenzar diciendo que el iPhone 13 se puede adquirir desde los 4.500 soles hasta los 6.300, mientras que el iPhone 14 desde los 5.600 soles hasta los 6.800 soles. ¿De qué depende el precio? De la versión que se elija.

Cada uno de estos modelos se lanzó con cuatro versiones del mismo. Así, el iPhone 13 incluyó el modelo regular (iPhone 13), iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max. Por su parte, el iPhone 14 llegó con el modelo regular (iPhone 14), iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

Chipset, un gran detalle

El chipset es una de las piezas más importantes de cualquier celular o computadora.

El Comercio le preguntó a Alejandro Pérez, del canal tecnológico Metacracks, qué modelo recomendaría y él se inclinó por el iPhone 13.

“El 14 es como una versión ligeramente mejorada del iPhone 13. De hecho, tiene el mismo chip, que fue una de las críticas más fuertes que tuvo ese celular. En cambio, el iPhone 13, para empezar, tiene un muy buen procesador, buena cámara y muy buen funcionamiento”, dice Pérez.

“El iPhone 13 tiene casi todo del iPhone 14 lo único que quizá cambias es el Dynamic Island, pero la verdad es casi un cambio estético más que un cambio de funcionamiento”, añade.

De manera similar piensa Gabriela Fierro, del canal Desencajados Perú, quien señala a este Diario: “Sería mucho mejor comprar un iPhone 13 Pro o Pro Max, ya que la similitud es inmensa. Además, Apple no innova mucho (las características ‘nuevas’ que tiene el iPhone 14, las tienen otros smartphones desde hace mucho tiempo)”.

Ella también apela a la similitud entre ambos modelos. En el caso de que se quiera adquirir la última versión, Fierro recomienda hacerlo si se es creador de contenido y se cuenta productos del ecosistema de Apple, como una Mac, un iPad o similar.

Por último, cuestionado sobre la misma interrogante, Diego Castañeda, creador del canal Zonasmart comentó: “[El iPhone 14] mejora sí, pero muy poquito. Si ya tienes un iPhone 13, puedes esperar a una siguiente versión. Si no tienes el iPhone 13 y vas a elegir entre uno de los dos y tienes presupuesto ajustado, cualquier modelo del iPhone 13 te va a ir muy bien”.

iPhone 14. (Foto: Apple)

Efectivamente, una de las críticas más grandes que recibió el iPhone 14 fue que continuó utilizando el mismo chipset A15 Bionic que usó su antecesor, acontecimiento que rompió la tradición que venía mostrando Apple de innovar con un nuevo chip en cada nuevo modelo presentado.

El chipset es una de las piezas más importantes de cualquier celular. De acuerdo al portal Tecnológico Xataka, se trata de un conjunto de componentes electrónicos que están integrados en el procesador de un dispositivo electrónico. Su función es controlar el flujo de datos entre el procesador, la memoria y los diferentes periféricos que haya en un dispositivo –sea computadora o celular.

Por lo tanto, el chipset es clave para determinar el rendimiento de un equipo, ya que, si ordena el tráfico de datos de forma un poco lenta, todo el sistema va a ralentizarse.

En el mercado mundial de móviles, dos son los modelos más conocidos de chipset. El Snapdragon, que a la fecha tienen al Snapdragon 8 gen 2 como su máximo exponente, es un componente que llevan la mayoría de teléfonos de gama alta Android. Apple, por su parte, posee el Bionic Chip, que hoy encuentra en el diseño A 16 a su máximo referente, y que está únicamente disponible en los modelos Pro del iPhone 14.

Cuadro comparativo de iPhone 13 y iPhone 14

iPhone 14 iPhone 13 iPhone 13 Pro Max Dimensiones 146.7 x 71.5 x 7.8 mm 146.7 x 71.5 x 7.7 mm Super Retina XDR OLED. 160.8 x 78.1 x 7.7 mm Peso 172 g 174 g 240 g Pantalla Super Retina XDR OLED. 6.1 Pulgadas 6.1 Pulgadas 6.7 Pulgadas Resolución 1170 x 2532 píxeles, 19.5:9 ratio 1170 x 2532 píxeles, 19.5:9 ratio 1284 x 2778 píxeles, 19.5:9 ratio Chipset A 15 Bionic A 15 Bionic A 15 Bionic RAM 6 GB 4 GB 6 GB RAM interna 128GB , 256GB , 512GB 128GB , 256GB , 512GB 128GB , 256GB , 512GB, 1TB Cámara principal Principal: 12MP, f/1.6, OIS, QuadLED flash

Secundaria gran angular: 12MP, f/2.4

Vídeo: 4K Dolby Vision, 1080p/240fps, HDR, modo cinemático 12 MP f/1.6, OIS

Gran angular: 12 MP f/2.4, 120º FOV

Vídeo: 4K Dolby Vision Telefoto: 12 MP f/2.8, 77mm, 3x óptico

Ultrawide: 12 MP f/1.8, 6P, 120º

Principal: 12 MP f/1.5, 1,9um Cámara secundaria 12MP, f/1,9, TOF 3D, slow-motion, AF 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 Batería 3279 mAh

Carga rápida 18W e inalámbrica MagSafe 15W

Conexión Lightning 3240 mAh

Carga rápida 20W

Carga inalámbrica 7,5W

Carga MagSafe 15W 4352 mAh Precio* Desde 5.600 soles Desde 4.500 soles Desde 5.400 soles

*Precios de iShop Perú

En qué caso comprar un iPhone 14

Esto no quiere decir que no valga la pena adquirir el último modelo de Apple. No obstante, con esta información a la mano ya estaremos más preparados para tomar una decisión. En todo caso, es evidente que si lo que se quiere es obtener lo más avanzado que puede ofrecer la compañía de la manzana hoy, la apuesta debe ser por el iPhone 14 Pro Max.

Esta versión, a diferencia del modelo regular y el modelo Plus sí incorpora un chipset más avanzado, el A16 Bionic, que de por sí ya es una diferencia notable. Además, el terminal añade algunas mejoras con respecto a sus antecesores en cuando a cámaras.