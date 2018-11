AnTuTu actualizó su ránking de los mejores celulares Android disponibles en el mercado. Se trata de una de las listas más populares en la industria móvil, que sirve tanto a usuarios como fabricantes para medir el nivel de los equipos y proporciona información relevante a la hora de saber cuán potentes, rápidos y eficientes son.

Las pruebas de rendimiento de los 10 equipos más potentes del momento, según AnTuTu, hacen referencia a los modelos analizados hasta setiembre de 2018.

--- Cómo se hace la clasificación ---

AnTuTu realiza una prueba de rendimiento que mide la respuesta general de la interfaz, del propio sistema de la CPU, la GPU, la memoria RAM y la lectura y escritura de datos en la memoria interna del teléfono. Produce una puntuación en forma de cifra única y es uno de los más completos.

No obstante, no hay que dejarse llevar por los resultados de este tipo de mediciones de forma ciega. Estas pruebas de rendimiento indican, efectivamente, qué teléfonos son capaces de desarrollar más potencia que otros, pero eso no define la experiencia global que un usuario puede tener con ellos.



En el reciente ránking presentado por AnTuTu, los tres primeros puestos lo ocupan los equipos de la nueva gama Mate de Huawei: Mate 20, Mate 20 Pro, Mate x, que destacan por llevar el potente procesador Kirin 980.

En el cuarto y quinto puesto encontramos los Black Shark Helo y Black Shark, equipos diseñados para brindar una mejor experiencia en videojuegos.

El resto del Top 10 lo completan el Meizu 16th, OnePlus 6, ASUS ROG Gaming Phone, Smartisan Nut R1 y Nubia Z18.



(Foto: AnTuTu)

A continuación, te presentamos la lista completa de celulares más sus especificaciones técnicas:

1. Huawei Mate 20 (Puntaje total: 311.840)

Pantalla: 6.53 pulgadas

Resolución: 2.244 x 1.080 píxeles

Cámara principal triple: 12 + 16 + 8 MP

Cámara frontal: 24 MP

Memoria RAM: 8 / 6 GB

Memoria interna: 256 / 128 GB

Procesador: Kirin 980

Batería: 4.000 mAh



2. Huawei Mate 20 Pro (Puntaje total: 307.696)

Pantalla: 6,39 pulgadas

Resolución: 3.120 x 1.440 píxeles

Cámara principal triple: 40 +20+ 8 MP

Cámara frontal: 24 MP

Memoria RAM: 8GB / 6GB

Memoria interna: 256/ 128 GB

Procesador: Kirin 980

Batería: 4.200 mAh



3. Huawei Mate 20 X (Puntaje total: 303.112)

Pantalla: 7,2 pulgadas

Resolución: 2.244 x 1.080 píxeles

Cámara principal: 40 + 20 + 8 MP

Cámara frontal: 16 MP

Memoria RAM: 6 GB

Memoria interna: 128 GB

Procesador: Kirin 980

Batería: 5.000 mAh



4. Xiaomi Black Shark Helo (Puntaje total: 301.757)

Pantalla: 6,01 pulgadas

Resolución: 2.160 x 1.080 píxeles

Cámara principal: 12 + 20 MP

Cámara frontal: 20 MP

Memoria RAM: 10 / 8 / 6GB

Memoria interna: 256 / 128 GB

Procesador: Snapdragon 845

Batería: 4.000 mAh



5. Xiamoi Black Shark (Puntaje total: 293.554)

Pantalla: 5,99 pulgadas

Resolución: 2160 x 1080 píxeles

Cámara principal: 12 + 20 MP

Cámara frontal: 20 MP

Memoria RAM: 8GB / 6GB

Memoria interna: 128 / 64 GB

Procesador: Snapdragon 845

Batería: 4.000 mAh



6. Meizu 16 (Puntaje total: 292.394)

Pantalla: 6 pulgadas

Resolución: 2.160 x 1.080 píxeles

Cámara principal: 12+ 20 MP

Cámara frontal: 20 MP

Memoria RAM: 8 / 6 / 4 GB

Memoria interna: 128 / 64 GB

Procesador: Snapdragon 845

Batería: 3.010 mAh



7. OnePlus 6 (Puntaje total: 292.371)

Pantalla: 6,28 pulgadas

Resolución: 2.280 x 1.080 píxeles

Cámara principal: 16 MP + 20 MP

Cámara frontal: 16 MP

Memoria RAM: 8 GB / 6 GB

Memoria interna: 128 - 256 GB / 64 GB

Procesador: Snapdragon 845

Batería: 3.300 mAh



8. ASUS ROG Gaming Phone (Puntaje total: 291.701)

Pantalla: 6 pulgadas

Resolución: 2.160 x 1.080 píxeles

Cámara principal: 12 + 8 MP

Cámara frontal: 8 MP

Memoria RAM: 8GB

Memoria interna: 128 - 512 GB

Procesador: Snapdragon 845

Batería: 4.000 mAh



9. Smartisan R1 (Puntaje total: 291.102)

Pantalla: 6,17 pulgadas

Resolución: 2.244 x 1.080

Cámara principal: 12 + 20 MP

Cámara frontal: 20 MP

Memoria interna: 256 GB

Memoria RAM: 8 / 6 GB

Procesador: Snapdragon 845

Batería: 3.600 mAh



10. ZTE Nubia Z18 (Puntaje total: 290.332)

​Pantalla: 5,99 pulgadas

Resolución: 2.160 x 1.080

Cámara principal: 12 + 5 MP

Cámara frontal: 8 MP

Memoria interna: 128 / 64 GB

Memoria RAM: 8 / 6 GB

Procesador: Snapdragon 845

Batería: 3.450 mAh



