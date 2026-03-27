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El nuevo estándar de GSMA permitirá integrar videollamadas, mejorar la calidad multimedia y ofrecer mensajes más dinámicos dentro de una misma aplicación.
El nuevo estándar de GSMA permitirá integrar videollamadas, mejorar la calidad multimedia y ofrecer mensajes más dinámicos dentro de una misma aplicación.
/ Pixabay
Por Agencia Europa Press

La organización global GSMA ha anunciado la finalización del nuevo estándar de mensajería actualizado RCS Universal Profile 4.0, que llegará con nuevas funciones como las videollamadas y opciones para un texto más expresivo y compartir contenido multimedia con mayor calidad.

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