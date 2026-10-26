El Redmi Note 17 Pro Max en su versión black.
El Redmi Note 17 Pro Max en su versión black.
/ Xiaomi
Por Redacción EC

Xiaomi presentó en el mercado peruano la Serie Redmi Note 17, la generación más reciente de su línea de smartphones, con cuatro nuevos modelos, incluido el primer modelo Pro Max de la serie: Redmi Note 17 Pro Max 5G. La nueva gama incorpora baterías considerablemente más grandes y carga más rápida para ofrecer una mayor autonomía, resistencia mejorada al agua y a las caídas, y un lenguaje de diseño completamente nuevo, llevando la confiabilidad a largo plazo al segmento de gama media y haciendo realidad la visión de Redmi de ofrecer smartphones diseñados para durar años.

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