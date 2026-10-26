Xiaomi presentó en el mercado peruano la Serie Redmi Note 17, la generación más reciente de su línea de smartphones, con cuatro nuevos modelos, incluido el primer modelo Pro Max de la serie: Redmi Note 17 Pro Max 5G. La nueva gama incorpora baterías considerablemente más grandes y carga más rápida para ofrecer una mayor autonomía, resistencia mejorada al agua y a las caídas, y un lenguaje de diseño completamente nuevo, llevando la confiabilidad a largo plazo al segmento de gama media y haciendo realidad la visión de Redmi de ofrecer smartphones diseñados para durar años.
Xiaomi presentó en el mercado peruano la Serie Redmi Note 17, la generación más reciente de su línea de smartphones, con cuatro nuevos modelos, incluido el primer modelo Pro Max de la serie: Redmi Note 17 Pro Max 5G. La nueva gama incorpora baterías considerablemente más grandes y carga más rápida para ofrecer una mayor autonomía, resistencia mejorada al agua y a las caídas, y un lenguaje de diseño completamente nuevo, llevando la confiabilidad a largo plazo al segmento de gama media y haciendo realidad la visión de Redmi de ofrecer smartphones diseñados para durar años.
Al frente de la línea se encuentra el primer Redmi Note 17 Pro Max 5G, que combina un nuevo diseño audaz, Redmi Titan Quality, experiencias de nivel insignia y una gran batería de 9.210 mAh. Junto con Redmi Note 17 Pro 5G, Redmi Note 17 5G y Redmi Note 17, esta gama de cuatro dispositivos lleva la filosofía Diseñados para Durar de Redmi a usuarios con diferentes necesidades y estilos de vida.
Construida con calidad Titán, la serie refleja el compromiso de Xiaomi con el desarrollo de smartphones que se mantengan confiables durante años de uso diario. Este compromiso se extiende a toda la experiencia de propiedad, con hasta seis años de actualizaciones de seguridad en toda la línea. En modelos seleccionados, los usuarios también disfrutan de hasta seis años de salud de batería.³ El Redmi Note 17 Pro Max 5G va un paso más allá con una experiencia de software como nuevo durante seis años, garantizando fluidez y confiabilidad duraderas.
Calidad Titán: una serie diseñada en torno a tus necesidades cotidianas
Redmi Note 17 Pro Max 5G y Redmi Note 17 Pro 5G son los primeros de la industria en obtener la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Titan Quality, un nuevo estándar de calidad desarrollado conjuntamente con TÜV SÜD bajo la filosofía “Creado para durar, pensado para confiar”. La certificación valida tres dimensiones fundamentales de la confiabilidad a largo plazo mediante rigurosas pruebas de laboratorio y del mundo real: resistencia a caídas, incluidos impactos mecánicos, vibraciones, colisiones y ciclos de vida de puertos y botones; resistencia al agua, con pruebas de inmersión prolongada en 8 categorías; y rendimiento de batería, que abarca ciclos de temperatura, impactos mecánicos, carga de alto ciclo y autonomía prolongada.
Redmi Note 17 Pro Max 5G y Redmi Note 17 Pro 5G obtienen la certificación completa en las tres dimensiones. Redmi Note 17 5G y Redmi Note 17 cuentan con la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Rendimiento de Batería, con una longevidad validada bajo el mismo estándar riguroso. Desde la batería que impulsa cada día hasta la estructura que resiste cada caída, Redmi Titan Quality está diseñada en torno a la forma en que las personas realmente usan sus teléfonos.
Sistema de Batería Redmi Titan: autonomía cuando más importa
Con hasta tres días de batería con una sola carga y solo 20 minutos de carga para obtener energía para todo el día, Redmi Note 17 Pro Max 5G está diseñado para usuarios que necesitan que su teléfono siga su ritmo, no que los limite.
Toda la Serie Redmi Note 17 incorpora el Sistema de Batería Redmi Titan, basado en tecnología avanzada de batería de silicio-carbono para ofrecer un doble avance en autonomía ultralarga y gestión inteligente de energía.
Redmi Titan Quality se basa en las experiencias que los usuarios necesitan cada día, comenzando por la autonomía. Redmi Note 17 Pro Max 5G incorpora la batería para smartphone más grande de Xiaomi hasta la fecha, con 16% de contenido de silicio². El dispositivo equipa una batería de 9.210 mAh², con el mismo rendimiento de carga rápida y larga vida útil por ciclos.
Combinada con HyperCharge de 100 W y carga inversa de 27 W, ofrece una autonomía excepcional y carga rápida para quienes dependen de su dispositivo durante todo el día y más allá. Redmi Note 17 Pro 5G incorpora una batería de 8.340 mAh con HyperCharge de 67 W, mientras que Redmi Note 17 5G y Redmi Note 17 cuentan con batería de 7.700 mAh y carga turbo de 45 W.
Gracias al sistema inteligente de gestión de batería, las baterías conservan 80% o más de su capacidad original después de 1.600 ciclos de carga, equivalente a aproximadamente seis años de uso típico. El rendimiento de la batería está además validado por la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Rendimiento de Batería, otorgada tras rigurosas pruebas de vida útil por ciclos, autonomía, resistencia a impactos y desempeño bajo temperaturas extremas.
Estructura Redmi Titan: resistencia donde más importa
Redmi Note 17 Pro Max 5G y Redmi Note 17 Pro 5G incorporan estructura Redmi Titan, una arquitectura de hardware reforzada diseñada para soportar las exigencias físicas del uso cotidiano. Con mayor resistencia a caídas y protección integral contra polvo y agua, ambos modelos están diseñados para afrontar impactos, salpicaduras y entornos exigentes del mundo real.
Ambos modelos Pro cuentan con una arquitectura avanzada de resistencia al agua con clasificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. También superaron una exigente prueba de resistencia al agua de 2 metros durante 72 horas e incorporan por primera vez el Modo Subacuático. Además, la resistencia confiable al polvo y al agua en todos los modelos reduce la preocupación por salpicaduras cotidianas. Wet Touch Technology 2.0 detecta de forma inteligente agua, aceite, espuma y sudor para mantener cada toque preciso y responsivo.
Diseñados y rigurosamente probados para condiciones reales, Redmi Note 17 Pro Max 5G y Redmi Note 17 Pro 5G ofrecen mayor protección frente a caídas accidentales. Respaldados por certificación SGS, los modelos Pro han sido probados para soportar caídas de hasta tres metros sobre superficies de granito. Corning Gorilla Glass Victus 2 mejora aún más la resistencia a caídas y rayones cotidianos.
En ambos modelos, una arquitectura interna de nivel insignia refuerza la durabilidad desde el interior. Una tarjeta madre de alta resistencia, un marco intermedio MDA reforzado y un diseño de amortiguación de impactos trabajan en conjunto para proteger componentes críticos.
Pantallas y audio más inmersivos
Las pantallas vívidas de toda la serie ofrecen una experiencia de visualización más brillante e inmersiva, complementada por un potente desempeño de audio. Los modelos Pro incorporan una pantalla de 6,83 pulgadas, mientras que Redmi Note 17 5G y Redmi Note 17 ofrecen una pantalla más grande de 6,99 pulgadas para streaming y gaming.
Los materiales luminosos mejorados de nivel insignia en Redmi Note 17 Pro Max 5G y Redmi Note 17 Pro 5G alcanzan hasta 3.500 nits de brillo máximo para una visibilidad excepcional en exteriores, complementados por resolución 1.5K que ofrece colores vivos, contraste profundo y detalles nítidos. Una tasa de muestreo táctil instantánea de 3.200 Hz garantiza interacciones ultrarrápidas.
La Serie Redmi Note 17 también ofrece una potente experiencia de audio. La salida de los altavoces en toda la serie proporciona audio fuerte y claro para reproducción multimedia, tonos de llamada y notificaciones. En Redmi Note 17 Pro Max 5G, la experiencia se eleva aún más con un aumento de volumen de hasta 400%.
Potente rendimiento con IA inteligente
Redmi Note 17 Pro Max 5G está impulsado por la Plataforma Móvil Snapdragon 6 Gen 5, capaz de manejar gaming intensivo, contenido 4K y multitarea exigente con facilidad. Redmi Note 17 Pro 5G ofrece un rendimiento fluido y confiable para entretenimiento y productividad cotidianos.
El Redmi Note 17 Pro Max 5G admite hasta 16 GB de RAM mediante extensión de memoria, mientras que el Redmi Note 17 Pro 5G, en su configuración de 8 GB + 512 GB, puede alcanzar hasta 16 GB de RAM mediante extensión de memoria, mientras que la configuración de 6 GB + 256 GB puede alcanzar hasta 12 GB de RAM mediante extensión de memoria, permitiendo mantener más aplicaciones funcionando sin interrupciones en segundo plano. Redmi Note 17 5G y Redmi Note 17 completan la línea con un rendimiento eficiente optimizado para un uso diario fluido.
Las capacidades de IA de Redmi Note 17 Pro Max 5G y Redmi Note 17 Pro 5G añaden una capa de inteligencia para el día a día. Redmi Note 17 Pro Max 5G incorpora Xiaomi HyperAI para productividad avanzada y asistencia creativa.
En toda la Serie Redmi Note 17, Google Gemini y Circle to Search con Google llevan interacciones intuitivas impulsadas por IA a cada modelo.
Retratos fieles a la realidad para la creatividad cotidiana
Desde momentos cotidianos hasta retratos memorables, la Serie Redmi Note 17 está diseñada para ofrecer resultados fieles a la realidad con mayor claridad y realismo. Redmi Note 17 Pro Max 5G incorpora capacidades mejoradas de retrato que capturan tonos de piel naturales, ricos detalles faciales y colores vibrantes en una amplia variedad de condiciones de iluminación.
Para creación de video, toda la serie admite grabación de video dual, ofreciendo una narrativa más rica desde múltiples perspectivas. Redmi Note 17 Pro Max 5G también admite grabación de video 4K a 30 fps para mayor claridad y detalle.
El modo Video Profesional y la función Live Moment en Redmi Note 17 Pro Max 5G y Redmi Note 17 Pro 5G facilitan capturar, editar y compartir contenido.
Para ampliar las posibilidades creativas, AI Creativity Assistant simplifica la edición de fotos con diversas herramientas inteligentes de mejora. Los modelos Pro amplían estas capacidades con AI reducción de reflejos, además de AI Erase Pro, AI Beautify, Optimización de imagen con AI y más, brindando mayor flexibilidad creativa en la posproducción.
Precio, disponibilidad y beneficios
La Serie Redmi Note 17 está disponible en el mercado peruano a través de los canales oficiales de Xiaomi, incluyendo mi.com/pe y las Xiaomi Stores, así como otros canales de venta autorizados, sujeto a la disponibilidad de cada modelo.
Redmi Note 17 Pro Max 5G está disponible en tres colores: Rosa Nube, Negro y Verde, con una configuración de almacenamiento de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, a un precio sugerido desde los S/2,199.00.
Redmi Note 17 Pro 5G está disponible en tres colores: Azul Cielo, Negro y Naranja Satinado, con dos variantes de almacenamiento 6GB + 256GB y 8GB + 512GB, a un precio sugerido desde los S/1,799.00 y S/2,099.00 respectivamente.
Redmi Note 17 5G está disponible en tres colores: Morado Celestial, Verde Azulado y Negro, con una configuración de almacenamiento de 6GB de RAM y 256GB de almacenamiento, a un precio sugerido desde los S/1,499.00.
Redmi Note 17 está disponible en tres colores: Morado Celestial, Verde Azulado y Negro, con una configuración de almacenamiento de 6GB + 256GB, a un precio sugerido desde los S/1,299.00.
Los usuarios que adquieran la Serie Redmi Note 17 disfrutarán de varias ventajas sin coste adicional. Toda la familia, incluyendo el Redmi Note 17 5G y el Redmi Note 17, cuenta con 2 años de garantía contra daños de pantalla. Por su parte, los modelos de gama superior, el Redmi Note 17 Pro 5G y el Redmi Note 17 Pro Max 5G, elevan el estándar de respaldo al incorporar además 2 años de garantía total del producto y 3 años de garantía dedicados a la batería.
Asimismo, podrán acceder a una prueba gratuita de 6 meses de Google One con 200 GB de almacenamiento en la nube; una prueba gratis de 2 meses de YouTube Premium, y una prueba sin costo de 3 meses de Spotify Premium.
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