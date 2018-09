LG lanzó su primer smartphone Android en noviembre de 2009. Se trató del GW620 (Foto 3 de la galería de arriba), que medía poco más de 10 centímetros de alto, pesaba 139 gramos y destacaba por su teclado físico. Este último, se deslizaba por detrás del equipo.

Con su pantalla de 3 pulgadas sensible al tacto, su resolución de 320x480 píxeles y su cámara de 5MP, el GW620 era el celular más potente que tenía la marca coreana en aquella época. Luego de ese celular, vendrían muchos más, cada uno con características muy interesantes.

El año 2018 no ha sido la excepción en el lanzamiento de smartphones. Solo LG ha presentado tres nuevos modelos: LG V30S ThinQ (marzo), LG G7 ThinQ (mayo) y LG V35 ThinQ (junio). El 'ThinQ' hace referencia a los equipos con inteligencia artificial desarrollados por la marca coreana.

Tuvimos la oportunidad de probar y analizar el V35 ThinQ. Aquí las especificaciones técnicas de los tres nuevos equipos de LG:

LG V35 ThinQ / LG G7 ThinQ / LG V30S ThinQ

Pantalla: 6'' (OLED) / 6,1'' (LCD) / 6'' (OLED)

Resolución: 2.880x1.440 px / 3.120x1.440 px / 2.880x1.440 px

Peso: 157 gramos / 162 gramos / 158 gramos

Procesador: 2,8GHz Qualcomm Snapdragon 845 / 2,8GHz Qualcomm Snapdragon 845 / 2,45GHz Qualcomm Snapdragon 835

Cámara principal: 16MP + 16MP / 16MP + 16MP / 16MP + 13MP

Cámara frontal: 8MP / 8MP / 5MP

Memoria RAM: 6GB / 6GB / 6GB

Memoria interna: 64GB - 128GB / 64GB - 128GB / 128GB - 256GB

Resistencia al agua: IP68* / IP68* / IP68*

Lector de huellas: Sí / Sí / Sí

Batería: 3.300mAh / 3.000mAh / 3.300mAh



* IP68: Hasta 1,5 metros de profundidad, por hasta 30 minutos.

Este es el LG V35 ThinQ

► APARIENCIA



A primera vista, el LG V35 ThinQ es un celular que apuesta por la elegancia. Sus bordes curvos sumados a sus dimensiones (151,7 x 75,4 x 7,3 mm) y su peso de 157 gramos, lo hacen un aparato cómodo de sostener en una sola mano, incluso, cuando lo quieres desbloquear usando el lector de huellas, ubicado en la parte trasera.



A todo esto, se le suma su protección Gorilla Glass 5, presente en los vidrios que cubre el smartphone. Como se sabe, la tecnología Gorilla Glass 5 tiene la capacidad de soportar sin romperse una caída desde 1,6 m de altura en el 80% de las ocasiones.



► PANTALLA



Aquí encontramos una de las pocas diferencias sustanciales con el LG G7 ThinQ. Mientras que este último tiene una pantalla LCD, el LG V35 ThinQ cuenta con una pantalla OLED.



¿Cuál es la diferencia? En palabras sencillas, las pantallas LCD utilizan una luz de fondo para iluminar los píxeles mientras que los pixeles OLED producen su propia luz de manera independiente. Esto se traduce en tonos más negros y menos consumo de energía.

LCD vs. OLED Agencias

► CÁMARAS / INTELIGENCIA ARTIFICIAL



El LG V35 ThinQ trae en este apartado las mismas características que el LG G7 ThinQ. Presenta una cámara dual de 16 MP con gran angular

y teleobjetivo, y una cámara frontal de 8 MP.



También comparte con el G7 la misma inteligencia artificial (AI), que identifica las escenas para modificar algunos de los ajustes con el fin de lograr la mejor foto.

Las cámaras del LG V35 ThinQ reconocen las escenas a través de inteligencia artificial. Agencias

Al igual que el G7, el V35 está equipado con Google Lens, herramienta que combina la cámara y la inteligencia artificial para identificar y entregar más información sobre nuestro entorno.

Google Lens en el LG V35 ThinQ. Agencias



En cuanto a las fotografías con poca luz, este equipo presenta una mejora considerable. De acuerdo a la propia LG, el algoritmo de IA ajusta la cámara automáticamente para obtener el mejor equilibrio de brillo, claridad, resolución y colores.



Otro aspecto en el que destaca la cámara de este equipo es el modo retrato, ya que logra muy buenos fondos desenfocados. Sí, este smartphone tiene una muy buena cámara. Aquí algunas tomas:

Modo Retrato en el V35 ThinQ. Plaza de Armas de Lima, Perú. (Foto: Martín Tumay Soto) Agencias

Modo automático en el LG V35 ThinQ. Ciudad Amurallada de Cartagena, Colombia. (Foto: Martín Tumay Soto) Agencias

Lente gran angular del LG V35 ThinQ. Ciudad Amurallada de Cartagena, Colombia. (Foto: Martín Tumay Soto) Agencias

Modo nocturno en el LG V35 ThinQ. Iglesia San Francisco de Asis, centro de Lima, Perú. (Foto: Martín Tumay Soto) Agencias

► DESEMPEÑO



El V35 ThinQ se comporta muy bien en las tareas de uso diario, desde buscar una foto en medio de miles de archivos hasta cuando saltamos de app en app en medio de una llamada telefónica o cuando estamos en pleno juego. Sus 6 GB de RAM se apoyan muy bien en su procesador Snapdragon 845.



Sometimos a este smartphone a la prueba de rendimiento de Geekbench y estos fueron los resultados:

Prueba de rendimiento. Agencias

► SONIDO



LG suele esmerarse en el sonido de sus equipos y el V35 no ha sido la excepción. Este smartphone presenta mejoras para los usuarios que prefieren auriculares. Con DTS:X 3D Surround podrás tener un gran rendimiento sin necesidad de audífonos especiales y con Hi-Fi Quad, lograrás reproducir sonido de alta precisión. Ambas opciones se encuentran en la barra de tareas del celular.



► BATERÍA



Este equipo cuenta con una batería de 3.300mAh, más que la del G7 (3.000mAh), pero similar al del LG V30S ThinQ. Esto lo convierte en uno de los más potentes de la marca coreana.



Bajo un uso promedio, es decir navegando en web y redes sociales, así como tomando fotos, grabando videos e, incluso, realizando transmisiones en vivo, la batería duró todo el día.



► PRECIO



El LG V35 ThinQ se vende en el Perú a través del operador de telefonía móvil Claro. Su precio es de S/. 2.269 en plan Max Internacional de S/. 189,9. En Estados Unidos, está más de 800 dólares.



► COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA



Esta nota no podría terminar sin una comparación de características entre los celulares más potentes actualmente en el mercado.



V35 ThinQ / Galaxy Note 9 / iPhone XS Max

Pantalla: 6'' (OLED) / 6,4'' (Super AMOLED) / 6,5'' (Super AMOLED)

Resolución: 2.880x1.440 px / 2.960x1.440 px / 2.688 x 1.242 px

Peso: 157 gramos / 201 gramos / 208 gramos

Procesador: Snapdragon 845 / Snapdragon 845 / Apple A12

Cámara principal: 16MP + 16MP / 12MP + 12MP / 12MP + 12MP

Cámara frontal: 8MP / 8MP / 7MP

Memoria RAM: 6GB / 8GB / 4GB

Memoria interna: 64GB - 128GB / 128GB-512GB / 64GB - 512GB

Resistencia al agua: IP68* / IP68* / IP68*

Sensores: Reconocimiento facial, huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, espectro de color / Escáner de iris, huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno / Reconocimiento facial, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro.

Batería: 3.300mAh / 4.000mAh / 3.174mAh



* IP68: Hasta 1,5 metros de profundidad, por hasta 30 minutos.



► CONCLUSIONES

LO BUENO: Tiene un diseño atractivo y es muy liviano. En cuanto a rendimiento de tareas y duración de la batería, le ponemos una nota sobresaliente. Por todo esto, podríamos decir que el V35 ThinQ está preparado para darle pelea a los últimos modelos de Apple y Samsung.



LO MALO: No termina de diferenciarse por completo del LG G7 ThinQ ni del LG V30S ThinQ. Otros dos detalles que le juegan en contra son: solo está disponible en color negro y bajo la marca de un único proveedor de telefonía móvil.



(Si deseas enviar información a nuestra sección web de Tecnología y Ciencia, puedes hacerlo a: mtumay@comercio.com.pe / martintumay@gmail.com)



