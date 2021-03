Conforme a los criterios de Saber más

Hace unas semanas compartí mi reseña del Camon 16 Premier, uno de los dispositivos con el que Tecno Mobile hacía su debut en el mercado peruano. Ahora toca el momento de compartir con ustedes mi experiencia con otro de sus smartphones disponibles localmente: el Spark 6.

Como siempre vamos con el resumen para los que no tienen mucho tiempo. ¿Vale la pena? El Tecno Spark 6 es un smartphone muy interesante y con bastantes buenas prestaciones para su gama y su rango de precio. Ojo, también tiene varios aspectos por mejorar, pero desde mi punto de vista es una muy buena opción.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO Tecno KE7 DIMENSIONES 170,8 mm x 77,3 mm x 9,2 mm PANTALLA 6,8″, IPS LCD, resolución 720 x 1640 píxeles SISTEMA OPERATIVO Android 10, con capa de personalización HIOS 7.0 PROCESADOR Mediatek Helio G70 (12 nm) Octa-core. RAM 4 GB ALMACENAMIENTO 64 GB expandible vía microSDXC CÁMARA PRINCIPAL Cuádruple: 16 MP, PDAF; 2 MP (macro); 2 MP (profundidad); y QVGA. Flash Quad-LED, panorama, HDR, grabación de video a 1440p@30fps. CÁMARA FRONTAL 8 MP. Flash Dual-LED, HDR. Grabación de video a 1080p@30fps BATERÍA 5.000 mAh, con carga rápida de 18W. SENSORES De huellas digitales, acelerómetro, de proximidad. OTROS Parlante, conector 3,5 mm, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, Radio FM, conector micro USB 2.0, USB On-The-Go.

¿Qué tal se ve?

El Tecno Spark 6 no sorprende mucho en diseño . Por la parte frontal no encontramos nada nuevo: esquinas redondeadas, cámara frontal dentro de un hoyo en la parte superior izquierda de la pantalla. Los bordes no son muy delgados. En la parte central y superior hay un parlante, que servirá para las llamadas telefónicas y como altavoz. Además, ahí está escondido el flash frontal.

El color Misty Violet del Tecno Spark 6 que me tocó probar es muy llamativo. Aunque la carcasa es de plástico, la trama que tiene permite que la luz le dé distintas tonalidades. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En esta parte frontal el material principal es el vidrio. Sobre este viene una lámina de protección que, sumada a la carcasa de silicona, te ayudará a proteger tu equipo desde que lo sacas de la caja.

En la parte interior, el Tecno Spark 6 tiene solo un micrófono, un conector microUSB y el conector 3,5 mm para auriculares. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el borde derecho está el botón de encendido y sobre este los controles de volumen. En el borde superior no hay nada. En el lado izquierdo está la bandeja para la SIM ( es doble SIM ) y para la tarjeta microSD. Finalmente, en la parte inferior está un micrófono, una entrada micro USB y la entrada 3,5 mm para los auriculares.

En el lado derecho, el Tecno Spark 6 tiene el botón de encendido y los controles de volumen. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte trasera te darás cuenta lo que predomina es el plástico. Sin embargo, a mí me tocó el color Misty Violet (o sea, lila) y, en realidad, se ve muy bien. Incluso tiene un acabado ‘glossy’ o brillante que, gracias a la trama que tiene, hace que cambie su tono según cómo le dé la luz .

El Tecno Spark 6 viene con bandeja para microSD y doble SIM. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sobresalta a la vista el módulo circular en donde están los cuatro lentes y el flash LED, sobre todo porque es de color negro. Sin embargo, más allá de eso no es muy llamativo.

¿Qué tal funciona?

En este punto es donde el dispositivo de Tecno Mobile puede empezar a sorprender a quienes estén considerando optar por la marca . A continuación, te contaré sus puntos más destacados y los que aún puede mejorar.

El módulo del Tecno Spark 6 trae cinco cuatro cámaras y un flash LED. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Su pantalla es bastante grande, LCD y con tecnología IPS, ideal para el consumo de material multimedia . Muestra colores muy brillantes, sin embargo, sí sufre bajo la luz natural.

En el tema de las cámaras, en general los resultados son buenos para su gama. Aunque en el papel son cuatro cámaras principales, pero no logré encontrar cuál era la función que cumplía el lente QVGA. En fotografía los resultados son bastante buenos , aunque el manejo de la luz para interpretar los blancos es aún una tarea por afinar. El modo automático de la cámara ofrece detección de escenas por inteligencia artificial, tiene modo noche y muchas otras funciones.

Mientras que en fotografía la cosa anda bien, en video queda techo por alcanzar. Aunque el Tecno Spark 6 permite grabar hasta la resolución 2K , tiene el gran problema no con contar con estabilización (ni óptica ni electrónica) tampoco en las resoluciones de 1080p y 720p. Ahí pierde bastante.

En el caso de la cámara frontal hace un muy buen trabajo, al tratar de aprovechar la mayor calidad de luz. Sin embargo, las imágenes las noté con poco contraste . Escondido, en la zona donde está el altavoz, hay un LED que servirá como flash o como linterna delantera por si se necesita iluminación adicional.

Una de las preguntas recurrentes durante el tiempo que he probado el Tecno Spark 6 es si corre con juegos exigentes . Bajé juegos de todo tipo: Call of Duty; Score! Hero; Asphalt 9; Among Us; PES 2021; Brawl Stars; entre otros. En general, el rendimiento en este sentido fue bueno. Los juegos más exigentes corrieron a una buena calidad, sin retrasos y con buena velocidad de reacción. Sin ser un experto en videojuegos, ni ser un mega aficionado creo que va muy bien.

El único parlante en la parte frontal del Tecno Spark 6 es el que se encuentra en el filo superior. Este sirve para las llamadas telefónicas y como altavoz para la reproducción de material multimedia. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El Tecno Spark 6 usa la capa de personalización HiOS 7.0 , basada en Android 10. Sí, la misma que usa el Camon 16 Premier y que se parece mucho al del Infinix Note 7 Lite. En este sentido tengo dos sentimientos: uno positivo, con respecto a la cantidad de opciones que tiene para mejorar la experiencia (el Modo Juego, la opción de Luz Azul y varias otras funciones propietarias); y otro negativo, que tiene que ver con las notificaciones excesivas anunciando justamente estos servicios o funciones. Es como si fueran tandas autopublicitarias sin parar. Lo bueno es que se puede cambiar la configuración para detenerlo. Eso sí, la lógica de navegación puede resultar un poco complicada al inicio para quienes recién se enfrentan a esta marca.

Otra de las características interesantes en este equipo es que cuenta con un lector de huellas dactilares que funciona bastante bien, muy rápido y que falla muy pocas veces. Eso sí, el reconocimiento facial toma un poco más de tiempo. Aunque su respuesta es bastante aceptable para su gama, sufre bastante ante la falta de iluminación.

Es muy básica y no muy precisa, pero sí bastante divertida. La cámara con realidad aumentada del #Spark6 de @tecnomobile. pic.twitter.com/2fDTpjMnug — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) February 28, 2021

Las baterías de alta duración se están convirtiendo en una grata característica que vemos en cada vez más equipos, como en el Tecno Spark 6. En este caso tenemos una batería de 5.000 mAh, de muy buen rendimiento y que te puede dar hasta una autonomía de dos días de uso . La tecnología de la pantalla y la optimización por parte del procesador hacen que se le pueda sacar el jugo a la batería.

Hoy tocó seguir de cerca la carga del #Spark6 de @tecnomobile. Casi tres horas para cargar de 0% a 100% su batería de 5.000 mAh. pic.twitter.com/Mi8tLpH4Pk — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) March 7, 2021

Aunque esta es compatible con la tecnología de carga rápida de 18W , lamentablemente el adaptador de pared que viene incluido en la caja es de solo 10W. Recargarla de 0% a 100% toma unas tres horas .

Otro punto negativo tiene que ver con el audio . Solo tiene un altavoz y está ubicado en la parte frontal y superior del equipo (sí, es el mismo que se usa para contestar las llamadas). Pero no solo eso, pues para tener un mejor sonido al reproducir multimedia se tiene que elevar bastante el volumen y, al final el audio se siente muy metálico e insuficiente.

¿Vale la pena?

El diseño frontal del Tecno Spark 6 no es disrruptivo, sino más bien continúa con la tendencia de otros smartphones. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Considero que el Tecno Spark 6 es un smartphone que te puede sorprender . Si estás buscando un buen dispositivo de gama media, sin dudas con este modelo tendrás una buena relación costo-beneficio. Si bien tiene algunas cosas por mejorar, es una buena opción. Su precio para la versión de 64 GB es de S/580 y para la de 128 GB es de S/ 630.





